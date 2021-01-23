عودة موقع أعرق المجلات العلمية في المغرب

بعد توقف من أجل الصيانة، صار بإمكان متابعي موقع أعرق المجلات البحثية المغربية “هيسبريس تمودا” الولوج إلى أرشيفه مجددا.

ويمكن لزوار موقع المجلة، التي تكمل سنتها المائة في العام الجاري (2021)، تصفّح أعداد أعرَق مجلّة علميّة مغربية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويتيح موقع “هيسبريس-تمودا” للباحثين والمهتمين تصفح أعداد المجلّة القديمة مرتبة من سنة 1921 إلى سنة 2009، وتصفح الأعداد الجديدة للمجلة من سنة 2010 إلى أحدث أعدادها، والنهل من مضامينها التي تهتم بالمغرب والمغارب، تاريخا، وجغرافيا، واجتماعا، ولسانا.

تجدُر الإشارة إلى أن مجلّة “هيسبريس-تمودا” قد انضمّت رسميّا لقاعدة بيانات “كلاريفيت أناليتيكس”، المعيارية الدّولية، في عام 2016.

ورأت مجلّة “هيسبريس” النّور عام 1921، وكان الهدف من إنشائها “كشف الستار عن خبايا المجتمع المغربي المحمي”، وحمَلَت اسم “هيسبريس” الذي كان يعني “المغرب” قديما عندَ الإغريق، وفق المؤرِّخِ إبراهيم بوطالب.

وانصهرت بعد ذلك هذه المجلة التي أنشأها الفرنسيون في الرباط، مع مجلة “تمودا” التي أنشأها الإسبان في تطوان، فأضحى اسمها “هيسبريس-تمودا”، قبل أن ينتقل بها المؤرّخ المغربيّ الراحل جرمان عيّاش من “عهد الحماية إلى عهد السيادة الوطنية المسترجعة”، وفق نصّ للأكاديمي إبراهيم بوطالب الذي أشرفَ عليها بعد ذلك.