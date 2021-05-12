عيد الفطر غدا الخميس بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الفطر غدا الخميس بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
صورة: هسبريس
الأربعاء 12 ماي 2021 - 19:59

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الخميس 13 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1442 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضاف المصدر أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الخميس 13 ماي 2021.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.

رؤية الهلال رمضان عيد الفطر وزارة الأوقاف

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‫تعليقات الزوار

125
  • خيرالدين
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:01

    خير الدين من مدينة صفرو يتمنى لجميع المغاربة عيدا سعيدا واحبكم جميعا

    108
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Boubker
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:01

    عيد مبارك سعيد لكل أفراد الشعب المغربي

    79
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  • سيدي بنادم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:02

    عيدنا مبارك سعيد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و بارك في أمتنا

    67
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  • وجدة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:02

    عيدكم مبارك سعيد
    و النصر لإخواننا في فلسطين

    70
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  • زهير بومية
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:02

    عيد مبارك سعيد عليكم جميعا أحبتي ، تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و الله احييكم العام جاي

    39
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  • سفيان
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:02

    عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و المسلمين

    35
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  • abdou
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:02

    عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بخير

    24
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  • شكرا يا رجال المغرب
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبارك سعيد ………………

    24
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  • متتبع فبلالي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عبد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير

    19
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  • ياسين
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبارك سعيد و كل عام وانت بخير
    تقبل الله صلاتكم و صيامكم و قيامكم
    لا تنسو الدعاء لإخواننا في فلسطين
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    39
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  • عيد مبارك
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبارك سعيد على الجميع إن شاء الله

    19
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  • عادل
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيدكم مبارك سعيد وكل عام الشعب المغربي بمليون ألف خير….

    22
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  • ayoub
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبارك سعيد على الامة المغربيةوالعربية والاسلامية جمعاء

    15
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  • عيدكم مبروك
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبروك سعيد بالصحة والسلامة لجميع الامة الاسلامية اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال واللهم احفظ بلادنا وكافة بلاد المسلمين من الفتن وارفع عنا البلاء

    17
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  • هيثم طنجاوي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    ختم الله شهركم بالرحمة والغفران وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وجعل ختام صومكم عبادة والعيد لكم كله خير وسعادة.

    عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير وعافية و صحة جيدة

    21
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  • بأي حال عدت يا عيد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    بأي حال عدت يا عيد..حسبنا الله ونعم الوكيل…

    -15
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  • agent de sécurité
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:03

    عيد مبارك سعيد وكل حراس الأمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يشتغلون 12ساعة في اليوم بدون تغطية صحية ولا حد الأدنى للأجور عبودية قرن 21

    12
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  • ع-ع
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    مبروووووك عليييكم وكل عام وانتم بخير.

    8
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  • عبد الله إبن اصار نومان
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عواشير مبروكة عمتي هيس پريس وجميع الشعب المغربي

    4
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  • سيموا الرجولة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيد مبارك وكل عام وانتم بالف الخير

    5
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  • بشير
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    شكرا جريدة هسبريس على التهنئة. تهانينا إلى طواقم الجريدة بحلول عيد الفطر.

    10
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  • مريم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيدكم مبارك سعيد على جميع المسلمين شكرااااا هيسبريس جريدتي المفضلة

    3
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  • عابر سبيل
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

    5
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  • saad rkiza
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    الحمد لله الذي ختم بالخير قلوبنا يا ربي تقبل منا لنا و لاهلنا في البحرين

    3
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  • المهاجر المغربي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    ‏اللهم ادخله علينا بالصحة والعافية وعلى جميع أمة المسلمين اجمعين

    6
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  • Smail
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيد مبارك سعيد تقبل الله طاعتكم وصالح الأعمال وكل عام وانتم بالف خير

    5
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  • Ahmed
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير الله يشافي لمريض يارب العالمين

    4
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  • mohamed
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيد مبارك عليكم و َكل عام و المغاربة بالف خير

    5
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  • صديقي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب
    اللهم أحفظ أهلنا في فلسطين

    3
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  • Abdelghani
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    اللهم أدخل علينا هذا العيد باليمن والبركات،
    تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال ويجعلنا من المغفورين لهم ومن عتقائه من النار،
    وكل عام والكل بألف خير.

    2
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  • amal
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. الله يحفظكم ويحفظ ليكم وليداتكم ويخلي ليكم واليديكم.

    4
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  • Hicham
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:04

    مبارك على على أمة الإسلام إن شاءالله.بالفرج القريب ورفع البلاء والمغفرة للجميع،يا رب

    3
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  • ابو محمد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيد مبارك سعيد وكل عام و أنتم بخير

    2
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  • Aboulmaaly
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، الله يدخلو علينا بالصحة والعافية ورفع البلاء عن بلادنا إن شاء الله

    2
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  • عيد مبارك سعيد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وكل الأمة الإسلامية عامة والشعب المغربي خاصة بدوام الصحة والعافية

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أشرف العتابي الحسيمي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيد مبارك سعيد للجميع
    بارك الله فيكم وفي صحتكم
    اهله الله علينا بالهناء والخير والصحة

    2
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  • مغربي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيدكم مبارك وسعيد تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجعلني واياكم من عتقائه من النار وكافة المسلمين

    3
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  • azzedine
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية

    2
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  • أخوكم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    أرقى تحية و أحلى كلام و أجمل التهاني و أطيب الأماني لجميع المسلمين و المسلمات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

    2
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  • Hicham
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    وااامزال مشرينا الحلوة هههه
    مبروك للجميع
    تقبل الله صالح الاعمال

    0
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  • محمد تازة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:05

    تقبل الله من ومنكم صالح الاعمال
    وعيد مبارك سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع المغاربة في جميع ربوع العالم وعيد مبارك سعيد على ملك البلاد حفظه الله وعيد مبارك سعيد على جميع المسؤولين الدولة المغربية سواء كانو أمنيين أو إداريين أو أكاديميون
    امين

    2
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  • fatima
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    عيد مبارك سعيد للجميع ياحلوين الكرام

    2
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  • IMT
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    بصحة العيد أوكالين رمضان……….

    -3
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  • مغربي حر
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    عيدكم مبارك سعيد لكل المغاربة قاطبة و لكل المسلمين جميعا و لسدة العالية بالله سيدنا محمد السادس نصره الله و لسائر الأسرة الملكية و لجريدتنا المحبوبة هيسبريس.

    3
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  • حسن اسوكا
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    الحمد لله على نعمة الإسلام عيد مبارك سعيد على كافة البشرية جمعاء

    2
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  • علي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    هنيئا لكل من كان يريد الافطار العلني في رمضان ها رمضان تسالا ارا ما تاكل هنيئا لمن كان لايريد صلاة التراويح ها رمضان مشا هنيئا لكل من كان يلصق الجرائم باصحاب التراويح هنيئا للحكومة بالقضاء على الشعائر الاسلامية دبا نشوفوكوم واش غتسدو البيران بغيت غير نعرف واش هادو اللي كانو كارهين الصيام والصائمين والتراويح واش غيعيدو غدا ولا غيمشيو يخمو حيت العيد للناس اللي صامو
    على العموم غيتخباو احد الشوية في جحورهم على ما تجي مناسبة دينية اخرى ليخرجو ليهاجموها كالعادة

    8
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  • سليمة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:06

    عيد مبارك سعيد تقبل الله من الجميع

    2
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  • مبارك
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    عيد سعيد والله يجعلو يدخل بصحة وسلامة و نشاء الله العام المجي يكون احسن من هذا.

    3
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  • العابر
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    عيد مبارك لقائد الأمة محمد السادس و لكافة المسلمين.
    جعله الله خيرا و سلاما على الفلسطينيين المجاهدين ضد غطرسة إسرائيل.
    آمين.

    1
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  • طارق
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    شكرا هسبريس
    اهل الله العيد السعيد على المغاربة والمسلمين بالصحة والعافية
    عاشت فلسطين حرة ابية ومستقلة.

    3
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  • سالم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    المهم كلينا نهار الاول فرمضان . والأيام الوثرية التي قامها المغاربة إنما هي أيام زوجية.والحمد لله.تقبل الله من العالم الإسلامي عامة والشعب المغربي خاصة الصلاة والصيام.

    5
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  • بومهدي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    شوهة ديما واكلين رمضان….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير زائدة

    3
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  • عيد مبارك سعيد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:07

    أتمنى لطاقم جريدة هسبريس الإلكترونية عيد مبارك سعيد وكل عام ووطننا الحبيب بالف خير .

    1
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  • من المغرب
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    عيد مبارك سعيد جميع قراء هسبريس و الطاقم الساهر على هذا الموقع إن شاء الله بالصحة و السلامة و نهاية الوباء إن شاء الله

    1
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  • سعيد أكادير
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    عيد مبارك سعيد على بلادي وشعبها الطيب

    2
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  • مغربي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.
    بالصحة والسلامة و طول العمر.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    مذا عن صلاة العيد ؟؟؟
    عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Anas
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    العام لفايت صمنا 29 يوم وهاد لعام 29 يوم مايمكنش تكون صدفة

    5
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  • سمير البيضاوي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    الله يدخلو على جميع المغاربة و المسلمين بالصحة و السلامة و الله يلڭيها للحكومة و على رأسهم العثماني كحلة زحله

    1
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  • رمضان
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    اشمن الخميس العالام كامل صام 30 نهار و حنا 29 ماعرفتش كيدرتو ليها الهلال ديال المغرب بوحدو كايبان غير لينا. على العموم عيد مبارك سعيد

    6
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  • حكيم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:08

    عيدكم مبروك سعدات لي معيد فدارهم اما انا لا عيد لا رمضان مازال حاصل فتونس الله يفرجها من عندو

    2
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  • عادل الطويسي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    مبروك عيدكم وكل عام وانتم بخير و الله يهدى هاد المسؤولين على هاد الشعب رآه كل نهار يدعيو عليهم

    1
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  • بوعزة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين.

    أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

    2
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  • محمد الزموري
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    عيد مبارك سعيد على كل المغاربة والمسلمين أجمعين اللهم ارفع عنا الوباء

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamid
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    عيد مبارك سعيد على الامة الاسلامية جمعاء اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واللهم انصر اخواننا في فلسطين واجعل الفرحة والنصر حليفهم يارب العالمين

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربية
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة و المسلمين. تقبل الله صيامنا و قيامنا و رفع عنا هذا الوباء و ابعد عنا المصائب و جعله الله بداية فرح و رزق و ازدهار على مغربنا و جميع دول المسلمين.

    1
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  • مراد الشركي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:09

    لجميع المغاربة والمسلمين والمسلمات
    عيد مبارك وكل عام وانتم بألف بخير

    1
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  • مغتربة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:10

    مفهمتش علاش المغرب فطر نهار صمتو من ورا السعودية وفطرتو معاها

    -5
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  • عبد المنعم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:10

    واش عندنا شهر بوحدنا والله مابقينا فاهمين شيحاجا

    4
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  • خدوج
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:10

    أودي أشمن عيد بلا صلاة عيد ، أنا لا أفهم الأسواق والمحلات مكتظة بالخلق ، لا كمامات ولا تباعد ولا مراقبة ، في حين تمنع صلاة العيد ، يبدو أن البعض ركب على الجائحة ليحاصر التدين والعجيب أنه يتم في زمن حكومة “إسلاميين” ..

    4
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  • اطلنتكي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:11

    عيد مبارك سعيد لكل المغاربة قاطبة من طنجة الى لكويرة وعلى عاهلنا المفدى جلالة الملك سيدي محمد السادس بالصحة والخير واليمن والبركات وعلى قواتنا المسلحة الملكية الباسلة المرابطة بحدود مملكتنا الشريفة. وكل اسرة جريدتنا الغراء هيسبريس. وكل عام وانتم جميعا بالف خير

    1
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  • حسن حنون
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:11

    شكرا هسبريس ..اللهم اجعل هذا الوطن آمن مستقرا وسائر بلاد المسلمين

    2
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  • badr.madrid
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:11

    عيد مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بألف خير راجين من الله العلي القدير ان يعيده علينا وعليكم اعواما عديده وان يرفع عنا هذا الوباء إنه سميع مجيب الدعاء.

    1
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  • هجر
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:11

    عيد مبارك سعيد كل عام و انتم بخير

    1
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  • Yacine RT
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:11

    اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية.

    2
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  • البهلول المصطفى
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:12

    مبروك أهل هسبرس عيد مبارك وكل عام وانتم بخير من البهلول

    1
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  • مواطن
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:13

    عيد مبارك لجميع المغاربة و لجميع المسلمين قاطبة

    1
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  • حنان الدار البيضاء
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:14

    عيد مبارك سعيد لكل المغاربة خاصة وكل المسلمين عامة والله ينصر اهل القدس وفلسطين

    1
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  • مراكشي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:14

    عيد مبارك سعيد للشعب المغربي كافة …….الله يسعدكم دعيو لي مع الوالد الحسين بن محمد……

    1
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  • محسن
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:14

    اللهم انصر اخوتنا في فلسطين .
    اللهم انصر اخوتنا في فلسطين .
    اللهم تقبل الشهداء و ثبت المرابطين في باحات و الساحات .
    اللهم سدد رمي المجاهدين .
    اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين .
    اللهم اهدي المسلمين . و اخذل سائر المطبعين . آمين آمين .

    3
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  • كريم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:15

    عيد مبارك سعيد عليكم و على جميع المسليمين … .

    1
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  • كمال جبران
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:15

    مزيد من التألق و النجاح لطاقم * هسبر يس ./ عيدكم مبارك سعيد.

    1
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  • سعيد الألفة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:15

    و بدوري اهنيء و ابارك لادارة هسبريس الموقرة و لجميع قراءها الاوفياء حلول عيد الفطر السعيد متمنيا للجميع النجاح في الاعمال والرقي و الازدهار في جميع الأحوال.
    كل عام وانتم بألف خير.

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  • Men
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:15

    مبروك العيد ،، اللهُم ارزقنا ﺑﺸﺮﻯ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚ وﻓﺮﺣﺔ ﺗﻤﺤﻮ ﻛﻞ ﺣﺰﻥ ﻭﻓﺮﺝ ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺑﺮ ﻭﺷﻔﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺖ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ دعاء

    1
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  • شطيبة..عين نزاغ
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:16

    اتمنى.لجميع الصحافيين العاملين.بمقر..جريدة . هسبريس .وجميع.التفنيين.والعمال. التابعين لها عيدا مبركا…..وكل سنة..وانتم بالف خير

    0
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  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:16

    عيد سعيد لطاقم هسبريس ولجميع رواده بالصحة والهناء والسلامة وطول العمر بجلاء الوباء وعودة الحياة إلى مجاريها يوم ناقص من رمضان

    0
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  • Yacine RT
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:16

    تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية.

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  • عبد الحي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:17

    عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين في جميع بقاع العالم .

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  • رضوان
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:17

    عيد مبارك سعيد.
    حنا صمنا 30 يوم في فرنسا الحمد لله على كل حال .

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  • ياسين
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:17

    الله ادخلو علينا و عليكم و على جميع المسلمين بالصحة و العافية…. و الله انصر خوتنا في فلسطين.

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  • ait said
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:18

    aid moubarak said

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  • نورالدين
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:18

    بأي حال عدت يا عيد؟
    الأغلبية الساحقة من المغاربة المقهورين ان بسبب هذه الجاءحة أو بسبب السياسية الاجتماعية الفاشلة لهذه الحكومة المنحوسة والمشؤومة.
    سنقبل منع الأسر من التلاقي والتواصل والزيارات
    لكن ما ذنب الأطفال المعوزة لحرمانها من الاحتفال بالعيد كون الآباء لا يستطيعون شراء ملابس جديدة لهم .بسبب غياب الدعم الغائب مرة أخرى إلى أجل لا يعلمه إلا الله.

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  • متتبع
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:18

    عيد مبارك سعيد، نسأل الله أن يدخله بالأمن والأمان على الأمة الإسلامية.
    وشكرا للطاقم الساهر على جريدة هسبريس

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  • متنبعة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:19

    لماذا لا يظهرون لنا رؤية الهلال في الشاشات؟
    الكثير من الدول تظهر هلال رمضان وشوال عند رؤيته بقتواتها تعميما للفائدة لمواطنيها .فلماذا لا يتم ذلك في المغرب حتى يشاركون المواطنين الفرحة واستقبال الشهور بكل حماس وايمان ؟اتمنى ان يكون ذلك مستقبلا .
    .اهله الله علينا جميعا باليمن والايمان والسلامة والاسلام

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  • جمال. ح
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:19

    عيد مباردك سعيد لكل الامة الاسلامية ولطاقم جريدة هسبرس الموقرة وكل عام وانتم بخير.

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  • ابراهيم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:19

    عيد مبارك سعيد وشكرا لهسبريس على ماتقدمه من خدمات وأخبار لقرائها راجين لها مزيدا من التألق والنجاح.

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  • المحاميد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:19

    نهني هسبريس وجميع المغاربة واالمسلمين با عيد الفطر المبارك وكل عام انتم باالف خير

    0
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  • أكادير
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:20

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله .

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  • خريبگي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:22

    اعاده الله على ملكنا سيدي محمد السادس بالصحة والسعادة والنصر… و على الشعب المغربي كافة من طنجة إلى لگويرة بالرخاء والإستقرار والطمأنينة وعلى مغربنا الحبيب بالتقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله…

    0
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  • عزيز
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:22

    كما هو متوقع دوما. المغرب و الباكستان و سلطنة عمان، أكثر البلدان الإسلامية دقة في تحديد الهلال.
    عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية و كل عام وانتم بخير

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  • Covid-32
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:23

    كتصومو مورانا وكتعيدو معانا كيفاش كديرولها الله وأعلم هههههههههه

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  • تهنئة خاصة لهسبريس
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:24

    هسبريس صفحة إلكترونية تعطينا وتمنحنا حرية التعبير والرأي ::::دام لكم العز والرفاهية وطول العمر لكل مسؤول أو مستخدم ::::عيدكم مبارك سعيد ::::مزيدا من التألق والتفوق.

    0
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  • تانتان
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:24

    عيد مبارك سعيد تقبل الله الصيام والقيام بعظيم الأجر و الثواب لجميع أفراد أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعده علينا بالصحة والعافية وبارك في عمر مولانا أمير المؤمنين محمد السادس وولي عده الأمير السعيد سيدي الحسن والأسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي كافة, اللهم آمين,

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  • ولد خدوج
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:24

    وبهذه المناسبة أبرق تهانئ العيد إلى ساكنة دوار تجگالت خاصةً وإلى ساكنة اريغ نتهالة دائرة تافراوت وإلى كافة ساكنة خميس أيت وافقا إغشان وإلى كافة ساكنة جهة سوس ماسة وعنوان ساكنة المغرب من طنجة إلى الگرگرات.

    -1
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  • عيد مبارك سعيد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:24

    عيد مبارك سعيد للشعب المغربي الأبي و للشعوب المغاربية،العربية و للأمة الإسلامية جمعاء بالحرية، الكرامة،الاستقلال الوطني، الاقتدار، الإنجاز الحضاري و سقوط التطبيع. النصر للمقاومة و المقاومين الأشاوس الأشداء في فلسطين الحبيبة! النصر لسيف القدس البتار!

    0
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  • إسماعيل
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:27

    الهلال ديال رمضان ما كتشوفهش ..وديال العيد كيبان مزيان…راجعوا نفوسكم راكم كل عام كتعاود هاد القضية.

    0
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  • أيوب كرزون
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:28

    عيد مبارك سعيد من مدينة سلا زغم أننا كنا في إنظار 30 يوم

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  • العبوبي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:29

    عيد مبارك سعيد و كل عام و انتم بالف خير تقبل الله طاعتكم.اللهم ارفع عنا هذا الوباء و انصر اخواننا في فلسطين

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  • خالد F
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:30

    عيد مبارك سعيد مبروك عواشركم واحد واحد من طنجة إلى الكويرة. وفي ليلة العيد من حق الجميع أن يفرح، بلدة طيبة ورب شكور. أعاده الله علينا بصحة الأبدان وراحة الأذهان وسعة وبركة في الرزق. آمين

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  • محمد كيكي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:30

    مبروك عواشركم لجميع المغاربة وجميع الدول الإسلامية

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  • سفيان الهولندي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:31

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير طاقم وزوار هسبريس تحياتي لكم من الديار الهولندية.

    -2
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  • عبدالعزيز
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:31

    عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير.

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  • محارب سابق
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:33

    اهل الله علينا جميعا عيد الفطر باليمن و البركات و رفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين.

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  • حبابي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:33

    عيد مبارك سعيد للامه المغربيه بكامل صحه وعافيه وطول العمر رالرزق الوفير

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  • عببد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:34

    تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اللهم أهله على سائر المسلمين وعلى أحرار العالم بالخير والبركات ورفع هذا الوباء

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  • Naji
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:35

    السلام عليكم اهله الله علينا باليمن واليسر والخير والبركات انشاء الله

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  • مغربية حرة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:35

    لكل الامة الإسلامية وعلى رأسها الشعب المغربي اتمنى عيدا سعيدا وكل عام والكل بالف خير.

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  • هبد الواحد الناصيري
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:36

    عبد الواحد الناصيري من العاصمة الإسماعيلية مكناس يتمنى لجميع المغاربة والمسلمين كافة عيدا مباركا سعيدا

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  • مغرب اليوم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:38

    تقبل الله منّا و منكم.
    عيد مبارك سعيد للأمة من المحيط إلى الخليج

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  • marwan
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:44

    عيدكم مبارك سعيد اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وطول العمر وحفظ جميع المسلمين والمسلمات

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  • Rihanna Sohaib
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:46

    3id mobarak said hespress..et à tous les marocains

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  • sefrioui rachid
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:52

    عيد مبارك سعيد لكل الامة الاسلامية

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  • نورالدين فاس
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:53

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير وتحية لشعب فلسطين الحبيب اللهم نصرهم نصرا عزيزا ولكل المسلمين المستضعفين في الأرض.الله المستعان

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  • محمد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:53

    عيد مبارك سعيد، والنصر حليفنا في فلسطين بإذن الله.

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  • انور
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:56

    يسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول *عيد الفطر المبارك* ، سائلاً المولى العلي القدير ان يجعل أيامكم كلها افراح وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والصحة والعافية.
    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
    كل عام وأنتم بخير .

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