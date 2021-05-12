عيد الفطر غدا الخميس بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الخميس 13 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1442 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.
وأضاف المصدر أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الخميس 13 ماي 2021.
وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.
خير الدين من مدينة صفرو يتمنى لجميع المغاربة عيدا سعيدا واحبكم جميعا
عيد مبارك سعيد لكل أفراد الشعب المغربي
عيدنا مبارك سعيد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و بارك في أمتنا
عيدكم مبارك سعيد
و النصر لإخواننا في فلسطين
عيد مبارك سعيد عليكم جميعا أحبتي ، تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و الله احييكم العام جاي
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و المسلمين
عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بخير
عيد مبارك سعيد ………………
عبد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
عيد مبارك سعيد و كل عام وانت بخير
تقبل الله صلاتكم و صيامكم و قيامكم
لا تنسو الدعاء لإخواننا في فلسطين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عيد مبارك سعيد على الجميع إن شاء الله
عيدكم مبارك سعيد وكل عام الشعب المغربي بمليون ألف خير….
عيد مبارك سعيد على الامة المغربيةوالعربية والاسلامية جمعاء
عيد مبروك سعيد بالصحة والسلامة لجميع الامة الاسلامية اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال واللهم احفظ بلادنا وكافة بلاد المسلمين من الفتن وارفع عنا البلاء
ختم الله شهركم بالرحمة والغفران وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وجعل ختام صومكم عبادة والعيد لكم كله خير وسعادة.
عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير وعافية و صحة جيدة
بأي حال عدت يا عيد..حسبنا الله ونعم الوكيل…
عيد مبارك سعيد وكل حراس الأمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يشتغلون 12ساعة في اليوم بدون تغطية صحية ولا حد الأدنى للأجور عبودية قرن 21
مبروووووك عليييكم وكل عام وانتم بخير.
عواشير مبروكة عمتي هيس پريس وجميع الشعب المغربي
عيد مبارك وكل عام وانتم بالف الخير
شكرا جريدة هسبريس على التهنئة. تهانينا إلى طواقم الجريدة بحلول عيد الفطر.
عيدكم مبارك سعيد على جميع المسلمين شكرااااا هيسبريس جريدتي المفضلة
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
الحمد لله الذي ختم بالخير قلوبنا يا ربي تقبل منا لنا و لاهلنا في البحرين
اللهم ادخله علينا بالصحة والعافية وعلى جميع أمة المسلمين اجمعين
عيد مبارك سعيد تقبل الله طاعتكم وصالح الأعمال وكل عام وانتم بالف خير
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير الله يشافي لمريض يارب العالمين
عيد مبارك عليكم و َكل عام و المغاربة بالف خير
كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب
اللهم أحفظ أهلنا في فلسطين
اللهم أدخل علينا هذا العيد باليمن والبركات،
تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال ويجعلنا من المغفورين لهم ومن عتقائه من النار،
وكل عام والكل بألف خير.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. الله يحفظكم ويحفظ ليكم وليداتكم ويخلي ليكم واليديكم.
مبارك على على أمة الإسلام إن شاءالله.بالفرج القريب ورفع البلاء والمغفرة للجميع،يا رب
عيد مبارك سعيد وكل عام و أنتم بخير
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، الله يدخلو علينا بالصحة والعافية ورفع البلاء عن بلادنا إن شاء الله
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وكل الأمة الإسلامية عامة والشعب المغربي خاصة بدوام الصحة والعافية
عيد مبارك سعيد للجميع
بارك الله فيكم وفي صحتكم
اهله الله علينا بالهناء والخير والصحة
عيدكم مبارك وسعيد تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجعلني واياكم من عتقائه من النار وكافة المسلمين
عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية
أرقى تحية و أحلى كلام و أجمل التهاني و أطيب الأماني لجميع المسلمين و المسلمات بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وااامزال مشرينا الحلوة هههه
مبروك للجميع
تقبل الله صالح الاعمال
تقبل الله من ومنكم صالح الاعمال
وعيد مبارك سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع المغاربة في جميع ربوع العالم وعيد مبارك سعيد على ملك البلاد حفظه الله وعيد مبارك سعيد على جميع المسؤولين الدولة المغربية سواء كانو أمنيين أو إداريين أو أكاديميون
امين
عيد مبارك سعيد للجميع ياحلوين الكرام
بصحة العيد أوكالين رمضان……….
عيدكم مبارك سعيد لكل المغاربة قاطبة و لكل المسلمين جميعا و لسدة العالية بالله سيدنا محمد السادس نصره الله و لسائر الأسرة الملكية و لجريدتنا المحبوبة هيسبريس.
الحمد لله على نعمة الإسلام عيد مبارك سعيد على كافة البشرية جمعاء
هنيئا لكل من كان يريد الافطار العلني في رمضان ها رمضان تسالا ارا ما تاكل هنيئا لمن كان لايريد صلاة التراويح ها رمضان مشا هنيئا لكل من كان يلصق الجرائم باصحاب التراويح هنيئا للحكومة بالقضاء على الشعائر الاسلامية دبا نشوفوكوم واش غتسدو البيران بغيت غير نعرف واش هادو اللي كانو كارهين الصيام والصائمين والتراويح واش غيعيدو غدا ولا غيمشيو يخمو حيت العيد للناس اللي صامو
على العموم غيتخباو احد الشوية في جحورهم على ما تجي مناسبة دينية اخرى ليخرجو ليهاجموها كالعادة
عيد مبارك سعيد تقبل الله من الجميع
عيد سعيد والله يجعلو يدخل بصحة وسلامة و نشاء الله العام المجي يكون احسن من هذا.
عيد مبارك لقائد الأمة محمد السادس و لكافة المسلمين.
جعله الله خيرا و سلاما على الفلسطينيين المجاهدين ضد غطرسة إسرائيل.
آمين.
شكرا هسبريس
اهل الله العيد السعيد على المغاربة والمسلمين بالصحة والعافية
عاشت فلسطين حرة ابية ومستقلة.
المهم كلينا نهار الاول فرمضان . والأيام الوثرية التي قامها المغاربة إنما هي أيام زوجية.والحمد لله.تقبل الله من العالم الإسلامي عامة والشعب المغربي خاصة الصلاة والصيام.
شوهة ديما واكلين رمضان….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير زائدة
أتمنى لطاقم جريدة هسبريس الإلكترونية عيد مبارك سعيد وكل عام ووطننا الحبيب بالف خير .
عيد مبارك سعيد جميع قراء هسبريس و الطاقم الساهر على هذا الموقع إن شاء الله بالصحة و السلامة و نهاية الوباء إن شاء الله
عيد مبارك سعيد على بلادي وشعبها الطيب
عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.
بالصحة والسلامة و طول العمر.
مذا عن صلاة العيد ؟؟؟
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير
العام لفايت صمنا 29 يوم وهاد لعام 29 يوم مايمكنش تكون صدفة
الله يدخلو على جميع المغاربة و المسلمين بالصحة و السلامة و الله يلڭيها للحكومة و على رأسهم العثماني كحلة زحله
اشمن الخميس العالام كامل صام 30 نهار و حنا 29 ماعرفتش كيدرتو ليها الهلال ديال المغرب بوحدو كايبان غير لينا. على العموم عيد مبارك سعيد
عيدكم مبروك سعدات لي معيد فدارهم اما انا لا عيد لا رمضان مازال حاصل فتونس الله يفرجها من عندو
مبروك عيدكم وكل عام وانتم بخير و الله يهدى هاد المسؤولين على هاد الشعب رآه كل نهار يدعيو عليهم
عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين.
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
عيد مبارك سعيد على كل المغاربة والمسلمين أجمعين اللهم ارفع عنا الوباء
عيد مبارك سعيد على الامة الاسلامية جمعاء اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واللهم انصر اخواننا في فلسطين واجعل الفرحة والنصر حليفهم يارب العالمين
عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة و المسلمين. تقبل الله صيامنا و قيامنا و رفع عنا هذا الوباء و ابعد عنا المصائب و جعله الله بداية فرح و رزق و ازدهار على مغربنا و جميع دول المسلمين.
لجميع المغاربة والمسلمين والمسلمات
عيد مبارك وكل عام وانتم بألف بخير
مفهمتش علاش المغرب فطر نهار صمتو من ورا السعودية وفطرتو معاها
واش عندنا شهر بوحدنا والله مابقينا فاهمين شيحاجا
أودي أشمن عيد بلا صلاة عيد ، أنا لا أفهم الأسواق والمحلات مكتظة بالخلق ، لا كمامات ولا تباعد ولا مراقبة ، في حين تمنع صلاة العيد ، يبدو أن البعض ركب على الجائحة ليحاصر التدين والعجيب أنه يتم في زمن حكومة “إسلاميين” ..
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة قاطبة من طنجة الى لكويرة وعلى عاهلنا المفدى جلالة الملك سيدي محمد السادس بالصحة والخير واليمن والبركات وعلى قواتنا المسلحة الملكية الباسلة المرابطة بحدود مملكتنا الشريفة. وكل اسرة جريدتنا الغراء هيسبريس. وكل عام وانتم جميعا بالف خير
شكرا هسبريس ..اللهم اجعل هذا الوطن آمن مستقرا وسائر بلاد المسلمين
عيد مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بألف خير راجين من الله العلي القدير ان يعيده علينا وعليكم اعواما عديده وان يرفع عنا هذا الوباء إنه سميع مجيب الدعاء.
عيد مبارك سعيد كل عام و انتم بخير
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية.
مبروك أهل هسبرس عيد مبارك وكل عام وانتم بخير من البهلول
عيد مبارك لجميع المغاربة و لجميع المسلمين قاطبة
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة خاصة وكل المسلمين عامة والله ينصر اهل القدس وفلسطين
عيد مبارك سعيد للشعب المغربي كافة …….الله يسعدكم دعيو لي مع الوالد الحسين بن محمد……
اللهم انصر اخوتنا في فلسطين .
اللهم انصر اخوتنا في فلسطين .
اللهم تقبل الشهداء و ثبت المرابطين في باحات و الساحات .
اللهم سدد رمي المجاهدين .
اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين .
اللهم اهدي المسلمين . و اخذل سائر المطبعين . آمين آمين .
عيد مبارك سعيد عليكم و على جميع المسليمين … .
مزيد من التألق و النجاح لطاقم * هسبر يس ./ عيدكم مبارك سعيد.
و بدوري اهنيء و ابارك لادارة هسبريس الموقرة و لجميع قراءها الاوفياء حلول عيد الفطر السعيد متمنيا للجميع النجاح في الاعمال والرقي و الازدهار في جميع الأحوال.
كل عام وانتم بألف خير.
مبروك العيد ،، اللهُم ارزقنا ﺑﺸﺮﻯ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚ وﻓﺮﺣﺔ ﺗﻤﺤﻮ ﻛﻞ ﺣﺰﻥ ﻭﻓﺮﺝ ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺑﺮ ﻭﺷﻔﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺖ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ دعاء
اتمنى.لجميع الصحافيين العاملين.بمقر..جريدة . هسبريس .وجميع.التفنيين.والعمال. التابعين لها عيدا مبركا…..وكل سنة..وانتم بالف خير
عيد سعيد لطاقم هسبريس ولجميع رواده بالصحة والهناء والسلامة وطول العمر بجلاء الوباء وعودة الحياة إلى مجاريها يوم ناقص من رمضان
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية.
عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين في جميع بقاع العالم .
عيد مبارك سعيد.
حنا صمنا 30 يوم في فرنسا الحمد لله على كل حال .
الله ادخلو علينا و عليكم و على جميع المسلمين بالصحة و العافية…. و الله انصر خوتنا في فلسطين.
aid moubarak said
بأي حال عدت يا عيد؟
الأغلبية الساحقة من المغاربة المقهورين ان بسبب هذه الجاءحة أو بسبب السياسية الاجتماعية الفاشلة لهذه الحكومة المنحوسة والمشؤومة.
سنقبل منع الأسر من التلاقي والتواصل والزيارات
لكن ما ذنب الأطفال المعوزة لحرمانها من الاحتفال بالعيد كون الآباء لا يستطيعون شراء ملابس جديدة لهم .بسبب غياب الدعم الغائب مرة أخرى إلى أجل لا يعلمه إلا الله.
عيد مبارك سعيد، نسأل الله أن يدخله بالأمن والأمان على الأمة الإسلامية.
وشكرا للطاقم الساهر على جريدة هسبريس
لماذا لا يظهرون لنا رؤية الهلال في الشاشات؟
الكثير من الدول تظهر هلال رمضان وشوال عند رؤيته بقتواتها تعميما للفائدة لمواطنيها .فلماذا لا يتم ذلك في المغرب حتى يشاركون المواطنين الفرحة واستقبال الشهور بكل حماس وايمان ؟اتمنى ان يكون ذلك مستقبلا .
.اهله الله علينا جميعا باليمن والايمان والسلامة والاسلام
عيد مباردك سعيد لكل الامة الاسلامية ولطاقم جريدة هسبرس الموقرة وكل عام وانتم بخير.
عيد مبارك سعيد وشكرا لهسبريس على ماتقدمه من خدمات وأخبار لقرائها راجين لها مزيدا من التألق والنجاح.
نهني هسبريس وجميع المغاربة واالمسلمين با عيد الفطر المبارك وكل عام انتم باالف خير
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله .
اعاده الله على ملكنا سيدي محمد السادس بالصحة والسعادة والنصر… و على الشعب المغربي كافة من طنجة إلى لگويرة بالرخاء والإستقرار والطمأنينة وعلى مغربنا الحبيب بالتقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله…
كما هو متوقع دوما. المغرب و الباكستان و سلطنة عمان، أكثر البلدان الإسلامية دقة في تحديد الهلال.
عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية و كل عام وانتم بخير
كتصومو مورانا وكتعيدو معانا كيفاش كديرولها الله وأعلم هههههههههه
هسبريس صفحة إلكترونية تعطينا وتمنحنا حرية التعبير والرأي ::::دام لكم العز والرفاهية وطول العمر لكل مسؤول أو مستخدم ::::عيدكم مبارك سعيد ::::مزيدا من التألق والتفوق.
عيد مبارك سعيد تقبل الله الصيام والقيام بعظيم الأجر و الثواب لجميع أفراد أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعده علينا بالصحة والعافية وبارك في عمر مولانا أمير المؤمنين محمد السادس وولي عده الأمير السعيد سيدي الحسن والأسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي كافة, اللهم آمين,
وبهذه المناسبة أبرق تهانئ العيد إلى ساكنة دوار تجگالت خاصةً وإلى ساكنة اريغ نتهالة دائرة تافراوت وإلى كافة ساكنة خميس أيت وافقا إغشان وإلى كافة ساكنة جهة سوس ماسة وعنوان ساكنة المغرب من طنجة إلى الگرگرات.
عيد مبارك سعيد للشعب المغربي الأبي و للشعوب المغاربية،العربية و للأمة الإسلامية جمعاء بالحرية، الكرامة،الاستقلال الوطني، الاقتدار، الإنجاز الحضاري و سقوط التطبيع. النصر للمقاومة و المقاومين الأشاوس الأشداء في فلسطين الحبيبة! النصر لسيف القدس البتار!
الهلال ديال رمضان ما كتشوفهش ..وديال العيد كيبان مزيان…راجعوا نفوسكم راكم كل عام كتعاود هاد القضية.
عيد مبارك سعيد من مدينة سلا زغم أننا كنا في إنظار 30 يوم
عيد مبارك سعيد و كل عام و انتم بالف خير تقبل الله طاعتكم.اللهم ارفع عنا هذا الوباء و انصر اخواننا في فلسطين
عيد مبارك سعيد مبروك عواشركم واحد واحد من طنجة إلى الكويرة. وفي ليلة العيد من حق الجميع أن يفرح، بلدة طيبة ورب شكور. أعاده الله علينا بصحة الأبدان وراحة الأذهان وسعة وبركة في الرزق. آمين
مبروك عواشركم لجميع المغاربة وجميع الدول الإسلامية
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير طاقم وزوار هسبريس تحياتي لكم من الديار الهولندية.
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير.
اهل الله علينا جميعا عيد الفطر باليمن و البركات و رفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين.
عيد مبارك سعيد للامه المغربيه بكامل صحه وعافيه وطول العمر رالرزق الوفير
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اللهم أهله على سائر المسلمين وعلى أحرار العالم بالخير والبركات ورفع هذا الوباء
السلام عليكم اهله الله علينا باليمن واليسر والخير والبركات انشاء الله
لكل الامة الإسلامية وعلى رأسها الشعب المغربي اتمنى عيدا سعيدا وكل عام والكل بالف خير.
عبد الواحد الناصيري من العاصمة الإسماعيلية مكناس يتمنى لجميع المغاربة والمسلمين كافة عيدا مباركا سعيدا
تقبل الله منّا و منكم.
عيد مبارك سعيد للأمة من المحيط إلى الخليج
عيدكم مبارك سعيد اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وطول العمر وحفظ جميع المسلمين والمسلمات
3id mobarak said hespress..et à tous les marocains
عيد مبارك سعيد لكل الامة الاسلامية
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير وتحية لشعب فلسطين الحبيب اللهم نصرهم نصرا عزيزا ولكل المسلمين المستضعفين في الأرض.الله المستعان
عيد مبارك سعيد، والنصر حليفنا في فلسطين بإذن الله.
يسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول *عيد الفطر المبارك* ، سائلاً المولى العلي القدير ان يجعل أيامكم كلها افراح وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والصحة والعافية.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
كل عام وأنتم بخير .