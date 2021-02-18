غامبيا تجدد دعم سيادة المغرب على الصحراء

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، اليوم الخميس بالرباط، دعم بلاده الذي “لا يشوبه أي غموض” لسيادة المغرب على صحرائه.

وقال تانغارا، في تصريح للصحافة في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “جددنا موقفنا الذي لا يشوبه أي غموض لسيادة المغرب على صحرائه وللوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف تانغارا أن غامبيا كانت أول دولة تفتح قنصلية عامة لها في الداخلة، و”نحن فخورون بالقيام ذلك”، مشيرا إلى أن العديد من الدول سارت على خطى هذه المبادرة منذ ذلك الحين.

وكان بوريطة قد استقبل نظيره الغامبي الذي حمل رسالة من الرئيس الغامبي أداما بارو إلى الملك محمد السادس.