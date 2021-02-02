مصرع طفلتين غرقا في صهريج ضواحي وليلي

لقيت طفلتان، تبلغان من العمر 11 سنة و6 سنوات، مصرعهما، مساء الثلاثاء، غرقا في صهريج مائي غير مسيج، كائن بضيعة فلاحية في دوار فرطاسة ضواحي وليلي بجماعة مولاي إدريس زرهون.

وحسب ما أفاد به هسبريس قريب من عائلتي الضحيتين، فقد تم الاهتداء إلى مكان غرق الطفلتين، وهما ابنتا عم، بعد البحث عنهما من طرف ساكنة الدوار لحوالي ثلاث ساعات متواصلة، بفضل العثور على حذاءيهما جنب الصهريج المذكور.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم انتشال الطفلتين جثتين هامدتين من قبل عناصر الوقاية المدنية، بعد تمشيطها لقعر الصهريج المائي الذي يبلغ عمقه 3 أمتار.

وأوضح قريب الضحيتين أن عناصر الدرك الملكي لمولاي إدريس زرهون حلت بموقع الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته. كما أشرفت على نقل جثتي الطفلتين إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس في مكناس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.