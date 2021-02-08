غرق وحدة سرية للنسيج يقتل 24 شخصا بطنجة .. عمليات الإنقاذ مستمرة

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن وحدة صناعية سرية للنسيج، كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس، بمنطقة المرس في طنجة، عرفت اليوم الاثنين تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.
من جهة أخرى؛ شددت السلطات الولائية على أن ما جرى أعقبه انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.
لا حول ولا قوه الا بالله.الله يرحمهم و يغفر لنا و لهم مشاو ضحية الجشع .و التهرب من الضرائب
انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمهم و يغفر لهم و يصبر اهلهم شهداء عند الله ان شاء، و الله ياخد الحق في لي كان السباب ….
ان لله وإن إليه راجعون البقاء لله
هل يعقل ان السلطات المحلية لم يكن لها علم بوجود هذا المعمل السري . فاين المقدم و الشيخ و الاعوان ؟؟؟ ما خفي كان اعظم !
السلام عليكم
إنا لله و إنا إليه راجعون.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.
إلى متى نحدد المسؤوليات بدون عقاب؟
ما كاينش سرية..حتى حاجة ما كتخفى على المخزن..سولو المقدم و القايد..ربط المسؤولية بالمحاسبة..نقولها و نكررها
لا حول ولا قوة الا بالله
عفا الله المرصى ورحم الله الأموات وانا لله وانا اليهراجعون
اين هو المقدم و القايد و السلطة المحلية، مات اكثر من 24 ويقول سرية هذ راها سرية عسكرية الله يرحمهم وكفا من التطبيل للدولة المهادنة مع الفساد و الريع مقابل الولاء اللهم ان هذا منكر
إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمهم ويصبر ذويهم
السبب هو أن مفتشية لاتقوم بعملها لو كانت تزور الاماكن المسموح بها فتح اوراش وكدلك المجلس البلدي لايصادق على ترخيص نوع من هده الاماكن والحمدلله على عاش والرحمة على من توفى
دائما المبررات موجودة للتهرب من المسؤولية وضعف البنية التحتية موضوع السبب الرئيسي زعما كن كانت غير سرية لما وقع ما وقع. الله يرحمهم والسلام
كارثة بكل المقاييس . فضيحة مهولة لما يعيشه العامل البسيطة من ظروف عمل قاتلة . رحم الله الشهداء و ادخلهم فسيح الجنان. و بئسا لكل من يتاجر في البشر
إنا لله و إنا إليه راجعون،اللهم آرحم الموتى و آرزق أهلهم الصبر و السلوان،وآشفي الناجين يا رب.
وما تدري نفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
مشا فيها مول المعمل والمقدم والقايد وكل من يتحمل المسؤولية في التستر على هذا المعمل السري…
الله يرحم لي ماتو
يجيب معاقبة جميع مسؤولي مدينة طنجة أولا، لا يعقل فتح معمل سري وسط المدينة. إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم جميعا.
الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون ،. رحم الله الشهداء و ألهم ذويهم صبرا جميلا. أتساءل ما السبب في سرية هذه الوحدات، لماذا لا تخرج للعلن بطرق قانونية ؟؟ هل هو التهرب من واجبات الضمان الاجتماعي او من الضريبة على الدخل أم ماذا؟؟
انا لله وانا اليه راجعون الى متى هدا الاستخفاف
السلام عليكم…
سرية لنسيج واش كاين فالمغرب شركة وا واحدة صناعية سرية العجب العجيب حنا 2021
الله إرحمهم جميعا انا لله وانا إليه راجعون
أولا رحم الله شهداء لقمة العيش و ألهم ذويهم الصبر و السلوان، ثانيا هذا الكلام للتغطية على دور المخزن في إيجاد حل لهذه الفياضانات المتكررة من قطرات المطر، فلا يعقل أن يتكلم المخزن عن قوة إقليمية في الطاقة الشمسية و صناعة السيارات و الطيران و كذا كذا، و أدنى شروط البنية التحتية لأكبر المدن الصناعية غير متوفرة، فقط فاتورة الاستهلاك تجد فيها مبلغا محترما للصرف الصحي، هذا ما يسمى السرقة الموصوفة بالقانون.
أين كان المقدم ؟؟أين كان المسؤولون ؟ أين كان المنتخبون ؟ كلهم على علم بوجود هذه الوحدة. كلهم مسؤولون على ما جرى.
كولشي على سرية ههههههههههه
زعما حيت سرية ماشي مشكل واخا يموتو والسلطات لا تتحمل المسؤولية
لا حول مع من عايشين
راه سوا سرية سوا علنية راه السلطات أول من يتحمل المسؤولية.
كولشي كتلقاو لو الحل والجواب للتهرب، لوكان فشي دولة كتحترم الحشرات ماشي حتى الإنسان لوكان استقل وزير الصناعة واللا وزير شي حاجة ولكن هيهات هيهات
كتوقع حوادث سير، فتلقى المسؤولية دائما على السائق واللا على الكار، معمرهم حملو المسؤولية للطرقات المهترئة ووزارة التجهيز كيوقع حريق معمرهم حملو المسؤولية لتأخر الوقاية المدنية كيوقع فيضان كيوقع غش أو تسريب فالامتحان تيعلقو الأستاذ…
هههههه وحدة سرية كفى من الضكك على الذقون لمقدم والقايد والبلدية والعامل والسلطات كايعرفو دبة النمل وشركة كتخدم اكثر من ثلاثين شخص سرية انه الطنز العكري ياسادة
المقدم والشيخ والأعوان وما فوقهم هم لفقرو المواطن، يحث لم يعد له كرامة يعامل كالعبيد. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اشمن سرية وايلي العشرات ديال الناس خدامين حتا واحد ماجاب الخبار اكيد هاد الوحدة غتكون بتواطئ من السلطات ..اشغنقول الله يرحم الموتى لقمت العيش اللي دفاعتهم لهاد الخدمة تحت الارض لانه فوق الارض ملقاو باش يعيشو
وحدة سرية ههههه بعني ماعارفة الجهة المسؤولة بها ههههه مايمكنش كلشي كيتشم عندنا فالبلاد ماشاء الله غير أباك صاحبي كتغلب على أتخاذ الاجرائات القانونية وهذي هي الحقيقة ودابا شوفو كيف تعوضو الاهالي ولا عقاب ولا حساب لمالكي هذ الوحدة السرية التسمية دغيا كتلقاوها والمراقبة غايبة
نا لله و انا اليه راجعون الله يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته
واش كاين شي حاجة كتخافى علي لمقدمين راهم كيعرفوا كلشي وخير دليل لمقهي ديال شيشة كيدوزوا منحداهم صبح وعشيىة ومكيهدروش معاهم حتي كتداهمهم شرطة
بالله عليكم اين كانت اعين الداخلية من مقدم وقائد هدة المقاطعة، اين هو جهاز المراقبة والتفتبش التابع لوزارة الشغل؟؟؟ بالله عليكم كيف يمكن ترك شركة باكملها تشتغل في الخغاء وبدون ترخبص؟؟؟ انها اسئلة عديدة يمكن طرحها وجوابها بكل سهولة هو ظاهرة الرشوة والفساد المتفشي في كل اوساط وجالات المجتمع بدون حسيب ولا رقيب، تبا لكم يا “ولاد الحرام” ولعنة الله عليكم الف لعتة جميعا الى يوم الدين…
البعض يدخل مهاجمة الدولة والمخزن والسرقة الثروات فيندق المعبر سبتة كما العادة كثير المعلقين خارج المغرب او منتخلي الجنسية الجزاءرية الشياتة الجنيرلات ما دخل الدولة في هذه الحريمة سببها الجشع صاحب المصنع السري المجرم اخفى مصنعه السري على الظولة خوفا دفع الضراءيب والضمان الاجتماعي كذلك يتحمل مسؤوليتها العمال فيلا يعملون خارج القانون يعرفون ذلك لم يبلغوا السلطات صاحب عملهم الذي انتهلك حقوقهم تسبب في مقتلهم لو كانت الدولة قررت اغلاق فيلا سمعنا من نفس المعلقين يقولونوعنهم المساكين حرمهم من رزقهم كانوا بتضامون مع صاحب فيلا لولا الامطار الخير كشفت هذه الجريمة لكان استمر صاحب المعمل في الاستغلال العمال عدم كشفه لكي لا ينال جزاءه العادل المغاربة تخدموا في الحرام فين توقع لهم المشاكل تقولوا الدولة هي السبب المتظاهرين فيندق بغاوا الخظمة والمعامل والمصانع والاستثمارات تفتح عندهم في نفس وقت يطالبون اعادة فتح المعبر باش تغلق الافلاس المصانع التي سوف تفتح شوزفينيا المغربي
علي وزير الطاقة والتجهيز تقديم الاستقالة فورا.والا فالامور داءما ستبقي هكذا ما دمنا ننتظر ان يمر الحدث فننسي كما وقع الشهر الماضي في البيضاء .
ماكايشاي .سياسة رقع راه ماخدماش .وسيقع نفس الشيء لاحقا وسترون .لا احد يحرك ساكنا.البشر عندنا والله لا يساوي شيءا.
هذه الكارثة لن يكون مسؤلا عنها الا شي واحد من كبار المسؤولين… وهاذا علاش السلطات المحلية ساكتين عليه لان المعمل تحت ارضي لا يعقل أن يكون غير معروف… السلطات المحلية ضروري يكونوا عارفين وساكتين… وهاذه هي النتيجة…
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم. لا أفهم لماذا بقوا في مكانهم ولم يخرجوا وهم يشاهدون المياه تدخل عليهم وستحاصرهم. اهو العقل يتوقف عن التفكير ام ظغط من المسؤول الا يخرجوا من المكان. هذه مثل ماوقع بالجنوب بالملعب عندما كانوا يشاهدون المياه تقترب من ان تغرقهم وهم ينتظرون حتفهم.
لا الاه الا الله انا لله وانا اليه راجعون مزال ݣاع ماستوعبت موت العمال فوحدة صناعية تزادت هاد الفاجعة حتى هي يااربي ارحمهم وصبر عائلاتهم.هادشي كايضر فالخاطر
السلام عليكم
اللهم. ارحمهم. والصبر لعائلتهم
انهم ذهبوا ضحية. من هو السبب. علي طبيعة الحال
المسؤلين. والابناك. نحن. البلد. الوحيد. يمكن. ان تبيع
وتشتري. بالالف. وليس. احد. يطلب. منك. اين. اتاك
الدراهيم. والكاش. وتحت. الطاولة. بدون. اي رقابة
يجيب. علي. المسؤلين. المراقبة. الاموال. واين. ياتوا
هنا. في. فرنسا. لا. يمكن. ان تشتري. بدون. احضار. لفيش. دوبي. ولا. يمكن. ان. تضع. الدراهيم. في البنك. بدون. التحقيق. من. اين. اتاو. هده. الدراهيم
واش نفس الخبر ديال تماس كهربائي
ولا حدث الغرق جديد . اللهم ارحم أموات
المسلمين ،إنا لله رإنا إليه راجعون
حقيقة هذا محزن ومؤسف والأسف
الكبير على السلطة التي لا تعلم عن
المعمل السري
حتى الحرب فاليمن وفلسطين مبقيناش كنسمعو بهاد الارقام دالموتى . فالمغرب موتى بدون حرب
“فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات”.
لا بحث و لا تحقيق دائما يخفون الحقائق بهذه الطريقة المخادعة ، المسؤولين على ما جرى هم الشيخ و القايد و العامل لتلك المنطقة ، اكلو الرشوة و سكتو على هذا المصنع السري . الفساد كلفنا الارواح و المال. زعما المسؤول على تلك المنطقة لم يكن يعلم بوجود هذا المصنع السري؟ ، ياخذ الرشوة و يغمض عينيه.
يجب فتح تحقيق كيف يعقل فتح معمل بدون رخصة يجب محاكمة قائد المنطقة وعون السلطة على هدا الحي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،وإنا لله وإنا إليه راجعون ،ورحم الله من مات ،والشفاء للمصابين .
لكن ،لكن !؟
تم إنقاذ 10أشخاص وانتشال جثت 24ولايزال البحث جاريا عن مفقودين …لكن كيف لعين السلطات التي لاتنام ألا تكتشف أمر هذا المعمل الذي قيل أنه “سري” ويتردد عليه. يوميا أكثر من 34 العمال ؟
قال ليك معمل سري! فاللهم ارزق أهل الضحايا الصبر والسلوان ،وحسبنا الله ونعم الوكيل.
سرية !!! أين السلطات المحلية هذه هي نتائج الراشاوي والقهوة كما يسميها البعض،انا لله وانا اليه راجعون
من المسؤول؟ انا المسؤول. انا الفاسد، المفسد. انا راشي المنتخب، راشي المقدم ورجال السلطة. انا العابث بارواح المستخدمين. لكنني لست المسؤول على تهاطل الامطار، لست المسؤول على البنية التحتية للمدينة. مرحبا بالعقاب ليس لي فقط بل لكل المسؤولين سلطات وجماعات محلية، مجالس محلية، اقليمية وجهوية. فهل انتم قادرون على محاسبتهم ومعاقبتهم؟ هيهات! هيهات! كون كان الخوخ يداوي، كون داوى راسو!
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليهم
مكاينش شي حاجة في المغرب اسمها سرية !!! كاين تواطؤ و غض الطرف من طرف السلطات و على الجميع تحمل مسؤولياته لو كان مكان لاعتكاف جماعة معينة لتم تشميعه من اليوم الاول .رحم الله شهداء لقمة العيش و انا لله وانا اليه راجعون.
المقدم والقاييد غيضربوها بنكرا ولكن يلا كان الاستجواب بلوساءل الضرورية غدي يعترفو لان المقدم خدمتو هي تبركيك للقايد والقايد هو المسؤول الاول لان المقدم سوى السمع والطاعة وكلشي باين عند العموم الرشاوي وطميس ودهن سير يسير ماتمى مايتخبى هادي ماشي ضاهرة الاولى ا و التانية ………..
سي جلال هل رضعت من الزبالة أو قمامة المخزن، تقول لماذا نلوم الدولة، و من نلوم الشهداء مثلا أم المطر أم الفيلا، المخزن يحكم عليه أن يوفر البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار و عليه مراقبة المصانع و التدخل في حال المخالفة، و إلا لماذا يبتزنا في فاتورات خيالية للصرف الصحي و ضريبة السكن و غيرها من الضرائب، كفاكم ذلا و تطبيلا للمخزن فإن نتانته زكمت الأنوف.
إنا لله وإنا اليه راجعون .
هذا الصباح في طنجة 21/2/8 أردنا الدخول لمركز المدينة عبر أكبر شارع طريق الرباط فإذا به يغرق تحت الماء, أما الانفاق فلم تعد تصلح لشئ.ذهبت الاموال اللتي صرفت عليها أدراج الرياح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يجب معاقبة السلطة المحلية كلها لأنه يستحيل ان لا تكون على علم بذالك المصنع وخاصة انه يشغل عدد كبير من العمال الذين يدخلون ويخرجون من المكان ويخلقون حركة بشرية في الزقاق والشارع الذي يستعملونه للوصول للمصنع يستحيل ان لا تراها اعين السلطة
مما يستوجب معاقبة والزج في السجن لأطول مدة ممكنة ب :
المقدم والشيخ وقائد الملحقة ورئيس الدائرة ومدير الاستعلامات والعامل والوالي.
فهل لو كان صاحب المعمل يفكر فقط في صنع مفرقعات ألعاب في ذالك القبو ستسكت عنه السلطة وستتغاضى عن فعلته ؟
لا طبعا سيلقون عليه القبض قبا ان يبدأ. لكن بما ان الأمر يتعلق فقط بصناعة الملابس… فالكل يأكل نصيبه ويغمض عينيه… الى ان وقع ما وقع… فمن يكون كبش الفداء يا ترى في هذه الجرينة (المحزرة الرهيبة) ؟
يجب محاسبة المسؤولين بدءا بعون السلطة الذين تلقوا رشاوى من أجل السكوت على مثل هذه الأماكن المظلمة الظالمة وما أكثرها والتي تسيئ إلى سمعة المغرب .
أولا أتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحايا نحسبهم شهداء عند الله.
شهداء الرشوة والهلع الجشع والطمع.
اول من يجب أن يحاسب من غض الطرف ولم يغلق الورشة وتواطأ مع مصاصي الدماء. اغنياء الفقر والحاجة.
ثم صاحب الورشة وكل من له علاقة من قريب أو بعيد.
بلد يتصدّق على الأفارقة لحاجة في نفس يعقوب بالصدقات التي تأتيه هوالآخرمن الخليج و أوروبا وأبنائه يموتون كالفئران في جحورهم .الأمبراطورية الكارطونية المنفوخة بالهواء ،الله يرحم الموتى ويلهم ذويهم الصبر و السلوان ،إنا لله و إنا إليه راجعون .
الناس تموت بدون كورونا. فما هو الفائدة من الطوارئ.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم الشهيدات والشهداء دهبو ضحايا الفساد لك الله يا وطني لو حدثت الفاجعة في دولة تحترم مواطنيها لاعلن الحداد لثلاثة ايام وقدم كل مسؤول عن الحادث اسقالته قبل لن يحاسب وتتخد في حقهم الاجراءات الازمة لكن للاسف سيتم اعتقال كل من عبر عن راي او انتقد الفساد وفضحه بتهمة الانفصال والضرب في المؤسسات
لاحوالله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يأخذ الحق فى الظالمين هدي مادولة ماتلاعبا شنو دنبهم مساكن
لا حول ولا قوة الا بالله. يجب اعتقال القائد والمقدم والشيخ فورا بدون لا تسريح ولا سراح .هل يعقل ان يدخل ويخرج هذا العدد الهائل من العمال -رحمهم الله- الى فيلا دون ان تعرف السلطة.
فضيحة من العيار الثقيل يجد محاسبة كل من مسؤول في هذه القضية لانها تعتبر كارثة انسانية السيبة في كل شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله تغمدهم الله بواسع رحمته و ألهم أهلهم وذويهم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون
وحدة سرية للنسيج ؟؟ العجب مايمكنش واش السلطات زعما ماعارفاش هذه الوحدة ؟؟
عييت نقرا و نعاود و نقرا و نعاود في ذاك وحدة سرية ما تفهماتش لي، كنعرف وحدة سرية عسكرية واخا اما نسيجية عمرني سمعتها. الشيخ و المقدم كيخفى عليهم شي حاجة.
جمع زبل كلشي يتحاسب. راه 24 خلق ، 24 اسرة تعتمد على هؤلاء.
عندكم دم المسلم أرخص حاجة.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون