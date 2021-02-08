غرق وحدة سرية للنسيج يقتل 24 شخصا بطنجة .. عمليات الإنقاذ مستمرة

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن وحدة صناعية سرية للنسيج، كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس، بمنطقة المرس في طنجة، عرفت اليوم الاثنين تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

من جهة أخرى؛ شددت السلطات الولائية على أن ما جرى أعقبه انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.