غشاشون يستنجدون بأجهزة متطورة‬ في الباكالوريا

ضبطت لجنة مراقبة اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021 بإعدادية مولاي التهامي بمدينة وزان، صباح اليوم، حوالي 20 تلميذا متلبسا بالغش غالبيتهم في صفوف فئة الأحرار؛ وذلك باستعمال أجهزة ووسائل إلكترونية متطورة (VIP).

وقال مصدر هسبريس إن حالات الغش المسجلة خلال هذه الدورة انتقلت من الطرق التقليدية والكلاسيكية المعتمدة على “الحروز” ودروس مستنسخة إلى بدائل تقنية حديثة، في إشارة إلى تقنية (VIp).

وأوضح المصدر ذاته أن جل حالات الغش ضبطتها لجنة (تضم مدير مركز الامتحان ومفتشا ملاحظا) بالاستعانة بجهاز كاشف لهذه التقنية المتطورة؛ وذلك لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المتبارين.

وحذر المتحدث ذاته من بعض الممارسات المبتكرة، في إشارة إلى تحايل التلاميذ وادعاء المرض ووضع “الجبيرة” من أجل المطالبة بمرافق في الامتحانات؛ داعيا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية، ومحاربة هذه الظواهر التي باتت تخل بالتنافس الشريف وتضرب في مصداقية الشهادة الوطنية.

وشهد مركز الامتحان بإعدادية مولاي التهامي بمدينة وزان حالات هستيرية وإغماء بعضها تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي وبعض الآخر إلى مخفر الشرطة بعدما عرقلوا السير العادي للامتحان الوطني، كما شهدت باقي المراكز حالات متفرقة من الغش ومباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.