غشاشون يستنجدون بأجهزة متطورة‬ في الباكالوريا

ضبطت لجنة مراقبة اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021 بإعدادية مولاي التهامي بمدينة وزان، صباح اليوم، حوالي 20 تلميذا متلبسا بالغش غالبيتهم في صفوف فئة الأحرار؛ وذلك باستعمال أجهزة ووسائل إلكترونية متطورة (VIP).
وقال مصدر هسبريس إن حالات الغش المسجلة خلال هذه الدورة انتقلت من الطرق التقليدية والكلاسيكية المعتمدة على “الحروز” ودروس مستنسخة إلى بدائل تقنية حديثة، في إشارة إلى تقنية (VIp).
وأوضح المصدر ذاته أن جل حالات الغش ضبطتها لجنة (تضم مدير مركز الامتحان ومفتشا ملاحظا) بالاستعانة بجهاز كاشف لهذه التقنية المتطورة؛ وذلك لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المتبارين.
وحذر المتحدث ذاته من بعض الممارسات المبتكرة، في إشارة إلى تحايل التلاميذ وادعاء المرض ووضع “الجبيرة” من أجل المطالبة بمرافق في الامتحانات؛ داعيا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية، ومحاربة هذه الظواهر التي باتت تخل بالتنافس الشريف وتضرب في مصداقية الشهادة الوطنية.
وشهد مركز الامتحان بإعدادية مولاي التهامي بمدينة وزان حالات هستيرية وإغماء بعضها تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي وبعض الآخر إلى مخفر الشرطة بعدما عرقلوا السير العادي للامتحان الوطني، كما شهدت باقي المراكز حالات متفرقة من الغش ومباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كيف يتم استعمال جهاز VIP هل هو هاتف محمول أم ماذا؟
الغش يجري في دم كثير من المغاربة و في كثير من القطاعات :الامتحانات،السلع،العمل……..
المرافقون شهدتها امتحانات الباكلوريا هذه السنة بحدة وقد تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف التلاميذ أضف إليها ظاهرة الغش التي أصبحت مباحة حيث يساهم فيها المكلفون بالحراسة من خلال تصريحات التلاميذ ومن هذا المنبر أقول هزلت هزلت هزلت وأصبح التعليم شبه مقاولة الكل يتاجر بالطريقة التي تخدم مصالحة في غياب المراقبة الصارمة وفي ظل الاضرابات المتكررة والتي زادت الوضع سوءا وتدني المستوى استفحالا مما يدفع التلميذ إلى الغش والاستاذ المكلف بالحراسة إلى التساهل واقول الحمد لله (خرجنا في الضوء) لأنني مهما كلفني ذلك من ثمن لن اقبل الظروف هذه ولا اساهم في الغش ابدا
كنت جالس كنشرب قهيوة واحد السيد قالي الامتحان بدا في الثالثة زولا 5 دقائق خرج الامتحان و 5 أخرى كان مصحح وكيدور….!!!!
تخص إعادة منضومة االامتحانات برمتها.
– من غشنا فليس منا
– هؤلاء الغشاشة سيدخلون يوما ما البرلمان و سيتسابقون على كاطو الدولة وأخذها ال ذويهم هههه
– هؤلاء الغشاشة ان اصبحوا ممرضين او اطباء : يعلم الله شنو غيديرو بالمريض: الجيب. الهاتف وحتى الاعضاء كالكلاوي ووو
الله يحفظ..
امتحان الاحرار يجب ان يعاد فيه النظر. يجب ان يكون الترشيح للامتحان مقرونا بالأداء( 2000درهم) + ان يكون قبول الترشيح بناء على معايير صارمة، وأن لا يسمح باجتيازه لاكثر من مرة واحدة+ وان تكون الحراسة من الامن وليس هيأة التدريس التي لا يربطها اي رابط بهؤلاء.+ ان تفعل اجهزة المراقبة بباب المؤسسة ويجرد كل شخص من اي اداة تقنية… لا يعقل ان تستمر الدولة في هدر الوقت والطاقات والاموال مع اشخاص لا علاقة لهم بالدراسة الا الشر والاجرام.
انذاك لن يتقدم للباك حر الا سيدي ومولاي.