"غلة أركان" وراء جريمة قتل بضواحي إقليم الصويرة

أجهز فلاح على شقيقته، السبت، بالجماعة الترابية أكرض، التابعة لإقليم الصويرة، بسبب خلاف على ثمار شجرة أركان، من الإرث الذي تركه والدهما.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ضحية هذه الجريمة التي وقعت بدوار ايدازامن كانت قيد حياتها متزوجة وفي عقدها السابع، أما الجاني فيبلغ من العمر 47 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، وممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من الوقاية المدنية، حلت بمكان الواقعة، ليتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة الرياح.

وبعد توقيف المعني من طرف عناصر الدرك الملكي، فتحت بحثا أوليا حول أسباب هذه الجريمة العائلية.