"غلة أركان" وراء جريمة قتل بضواحي إقليم الصويرة

أجهز فلاح على شقيقته، السبت، بالجماعة الترابية أكرض، التابعة لإقليم الصويرة، بسبب خلاف على ثمار شجرة أركان، من الإرث الذي تركه والدهما.
وأوضحت مصادر هسبريس أن ضحية هذه الجريمة التي وقعت بدوار ايدازامن كانت قيد حياتها متزوجة وفي عقدها السابع، أما الجاني فيبلغ من العمر 47 سنة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، وممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من الوقاية المدنية، حلت بمكان الواقعة، ليتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة الرياح.
وبعد توقيف المعني من طرف عناصر الدرك الملكي، فتحت بحثا أوليا حول أسباب هذه الجريمة العائلية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
الطمع طاعون
السلام عليكم
إنا لله وإنا إليه راجعون.
السيدة الهالكة في عمر والدة القاتل الذي هو أخوها، حتى إن ظلمته فهي في مرتبة أمه لأنها كبرته ورعته صغيرا.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
في اقل من خمسة عشر يوما الاخيرة برزت عدة جرائم قتل على الساحة: شيخ ثمانيني قتل شقيقه الخمسيني، شاب قتل شقيقه ايضا، شاب قتل غريمه، امراة قتلت رضيعها، هذا الفلاح الذي قتل شقيقته للتو على حبات الاركان، قبل قليل احمق قتل مسنة وطفلين، قبل ايام مجرم قتل امه، اخر طعن شرطي في الشارع، بالامس تم طعن عنصر من القوات المساعدة، اب قتل ابنه، امراة قتلت اطفالها الثلاثة، وكل هذا نتبجة لعدم تطبيق حكم الاعدام على اول قاتل في المغرب.
ما يجعل الرجل يقتل المرأة هو الإستفزاز حيث اصبحت المرأة تحتقر الرجل وتستفزه وتتحداه مما يجعله يفقد صوابه ويقتلها دفاعا عن نفسه…. لكن ورغم كل ذلك فالقتل جريمة لا تغتفر والقاتل مجرم
آه اليام غير البارح كانت في البادية الإخوة وخا يتزوجو كان كيبقى كانون واحد و القبيلة بحال العاءلة الواحدة . ثلات بنا ليام ولينا نتقاتلو على شجرة الله يرد بنا . وا حسرتاه . الله يلطف بنا
فلنعد الى الحكم بالاعدام على ارض الواقع…فالامر اصبح مرعبا للغاية في بلادنا من كثرة الجرائم الدموية..فقتل النفس على اتفه الاشياء اصبح امرا معتادا لدينا فلا يمر يوما دون ان نسمع على خبر جريمة …وقتل الاصول والاشقاء اصبح يترأس جرائم القتل …ففي شهر التوبة والغفران والرحمة والعبادة والتوجه الى الله بالدعاء والتضرع . ليرفع عنا هءا الوباء الذي افسد كل شيء على العباد…نرى بشرا على متاع الدنيا يرتكب جريمة قتل…قتل…في حق اخته …الى اين نحن نتوجه اذا ما لم نطبق الحكم بالاعدام بدل سنين ضعيفة في السجن …..