"غلطة سراي" يفسخ عقد بلهندة بسبب تصريح

أعلن نادي غلطة سراي التركي فسخ عقد اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة، وذلك بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لوسائل الإعلام، ووجه من خلالها انتقادات لإدارة الفريق لعدم تدخلها قصد تحسين أرضية ملعب “تورك تيليكوم” الذي احتضن مباراة الفريق أمام سيفاس سبور.

واعتبرت إدارة غلطة سراي تصريحات بلهندة مسيئة لصورة النادي وكذا سمعة إدارته، الشيء الذي دفعها إلى فسح عقد الدولي المغربي من طرف واحد دون تردد.

ونشبت الخلافات بين الطرفين منذ فترة بعد رفض الدولي المغربي تمديد عقده وفق شروط مالية جديدة تقلص بشكل كبير المبالغ التي يتقاضاها حاليا.

واعتبر متابعون أن رد الفعل السريع لإدارة الفريق التركي جاء بسبب تراكم العديد من المشاكل بين الطرفين في المواسم الأخيرة، الأمر الذي جعل من استمرارهما معا لفترة أطول مسألة معقدة.

وغاب يونس بلهندة عن الفريق الوطني المغربي منذ فترة، حيث اعتمد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش على أسماء شابة في خط الوسط من أجل ضخ دماء جديدة وتغيير الجيل السابق من “الأسود” الذي شهد اعتزال عديد من اللاعبين دوليا.