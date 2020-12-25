غموض التوصل بـ"لقاحات كورونا" يفاقم "شائعات مهنية" في المغرب

مُتضاربة الآراء بين توفر المغرب على لقاح كورونا، وتوزيعه على بعض مراكز التطعيم، يواصل ارتباك وزارة الصحة خلق الضبابية بشأن العملية، عقب تصريحات مهنيين تفيد تلقيهم للجرعات؛ فيما تصر المصالح المسؤولة على غياب أي لقاح داخل المملكة.
وإلى حدود الساعة، يؤكد رشيد خوداري، مسؤول التواصل بوزارة الصحة، عدم توصل المملكة بأية جرعات لقاح، مؤكدا أن ما بث أمس ليس سوى محاكاة؛ فيما يصر منير لحلو، وهو طبيب مسؤول عن اللقاح في البيضاء، على وصول جرعات إلى العاصمة الاقتصادية.
بدوره، قال الحبيب كروم، فاعل نقابي (ODT) بقطاع الصحة، إن بعض المهنيين من جنوب المغرب أكدوا توصل بعض المراكز بجرعات من اللقاح، في انتظار بداية عملية التطعيم وسط الأسبوع المقبل، حسب إفادات عديدة.
وكان تاريخ الرابع من دجنبر الجاري قد شهد إعلان مهنيين عديدين عن انطلاق موعد حملات اللقاح، وهو ما نفته الوزارة معتبرة أن انطلاق هذه العملية سيكون موضوع بلاغ رسمي في حالة تم إقراره، ليتكرر المعطى مجددا، دون تدخل وزاري لتصحيحه.
وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب في حرب والإستراتيجية لا يمكن أن يعرفها الجميع، مسجلا أن الانطلاقة ستكون صعبة، خصوصا أمام انتظار قياس الأمر من لدن دول أخرى متقدمة، أما البقية فكلها رهينة الانتظار.
وأوضح المتحدث أنه في المقابل على الوزارة أن تتحرك لفرض التعامل بما هو رسمي، خصوصا بسبب بعض التشويش الصادر عن مهنيين، مؤكدا ضرورة التعامل بحذر مع جميع المعطيات الصادرة عن جهات غير رسمية مستقبلا.
وأشار كروم إلى أن جميع مسؤولي وزارة الصحة يلتزمون الصمت إلى حدود اللحظة، بمن فيهم المسؤول وطنيا عن عملية التلقيح، مطالبا بمزيد من الحذر أثناء الخرجات؛ لأن الموضوع يعني المغاربة قاطبة، وله حساسية على أصعدة عديدة.
سبحان الله المغرب ديما عزيز عليهم الغموض كيبان ليا مكين بو لقاح هدو مجرد شعارات لكي يطمأن الشعب
تطبلون و تهللون و كأنكم أنتم من صنعتموم بل أنتم مجرد مستهلكون و فئران تجارب،أنا شخصيا لن آخد أي تطعيم و لو أتوا به من المريخ كل شخص حر في جسمه
لا حول ولا قوة إلا بالله هاد شي بزاااف والله ما بقينا فاهمين واالو الله يلطف بينا يا رب
واش تا اللقاح مامتفاهمينش بيناتكم شي يقولك وصل شي ماوصلش شي دار التلقيح و الله مابقيت فاهم والو
عدم التواصل هو لي كايخلي الشعب يشك.
الأنباء تتكلم على فقدان كمية كبيرمن اللقاح من الثلاجة . هناك من يقول أنها بيعت لمصحات خاصة . المهم إدا كنت في المغرب فلا تستغرب
هذه حرب أعصاب تشنها وزارة الصحة ومن يقف وراءها خلف الستار على الشعب المغربي.. وقد يصدر قرار من مع التطبيع يُطعّم ومن ضده لا
يؤكد رشيد خوداري، مسؤول التواصل بوزارة الصحة، عدم توصل المملكة بأية جرعات لقاح… فيما يصر منير لحلو، وهو طبيب مسؤول عن اللقاح في البيضاء، على وصول جرعات إلى العاصمة الاقتصادية.
هههههههههههه غير تفاهمو وضورو تيليفونات بيناتكم قبل متقولو شي حاجة الله يهديكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.والله العظيم شوهة وحشومة يسمع الأعداء مثل هذا الخبر تناقض في الآراء بين المسؤولين. في إطار الحكامة الجيدة فمن الضروري مد المغاربة بالمعلومة. وكان واجب على وزير الصحة أن يدلي بتصريح عقب بث فيديو لشاحنات معها الأمن تلج مستودع أما بالنفي أو الايجاب
السلام عليكم
!شششششت سكوت الدولة لا تريد أن تعلن عن خطتها لكي لا يسرقها الآخرون.
ههه و الله مهزلة حتى التلقيح أصبح سرا من أسرار الدولة.
أغلب المغاربة ماباغينش يتلقحو بسلعة شينوا،من الأحسن بلا ماتخسرو فلوس ضرائبنا على لقاح ماباغيه تاحد
لن نتق في لقاح مجهول النتاءج .صحة المواطن خط احمر………………
انا ابقاو فيا غير شي شيوخ امساكن انهار او ما طال او هما ايسولوا اعلى اللقاح .
كنديرو الفال لربما تهطل الشتاء لقاحا لقاحا !!!
السرية التامة واستراتيجية لايجب ان يعرفها الكل كأننا في حرب مع البشر وخايفين ليسوق الاخبار على الاستراتيجية ليباغين نحاربوه بها ودير حسابو بش يربحنا. والله يهديكم . لكي تنجح عملية اللقاح خاص الناس يتيقوا وباش يتيقوا خاصهم يعرفوا كل الخطوات وكل ما يتعلق بالمكونات وفين وصلوا ليدار ليهم اللقاح في بلادنا وفي الخارج و كم عددهم وماهي المضاعفات التي ظهرت على بعضهم. أما شم ولم رآها ماخدماش في التلقيح.
Je pense que c’était de matériel militaire les camions sont toujours escortés par la police ou la gendarmerie
في الوقت التي تتوجه فيه الحكومة بمختلف قطاعاتها الى تفعيل عبر دوريات حق المواطن في الحصول على المعلومة يبدو ان وزارة الصحة خارج هذا السياق لا نراها مخاطبا الا في القنوات الاجنبية وكان اللقاح موجه للخارج نسمع خبرا مبهما عن وصول لقاح وبعد ذلك يفنذ بكونه مجرد مناورة وتدريب لوصول القاح .. كفى استغباء
هد الشي اكتر القيل والقال .وزارة الصحة دكرت بان التلفيح سيكون في شعر دجنبر الاسبوع اول .الكتمان تم الكتمان.يقولون بعض المفرببن من ادارة الصحة بان التلقيح من صنع المغرب راهم شغالين فيه الا سبوع الاول من شهر 1 / 2021 يبداء التلفبح هدا ماسمعنا من افواه الدبن ليس لهم علم.
أمور كبيرة في بلادنا أسندت لأناس صغار.تتذكرون بداية الجائحة قالوا أننا أول دولة أغلقت الحدود والنتيجة مواطنون مشردون في كل مكان لعدة شهور, أول دولة تجمع التبرعات من جيوب المواطنين والدولة عجزت عن تقديم ولو شهرية واحدة لهم من مداخيلها, أول دولة تقدم التبرعات للدول الافريقية ونسيت مواطنيها, أول دولة تنتج 10 ملايين كمامة وأجهزة تنفس وأسرة و…والنتيجة لم نرى شيئا واستوردنا كل شيء,أول دولة ستلقح شعبها وستصدرلإفريقيا والنتيجة حتى اللقاح الصيني والروسي الغيرمعترف به دوليا والذي حصلواعليه مجانا لم يعرفوا بعد هل توصلوا به أم لا !!! اللقاح الفعال هو Pfizer/moderna.
المخزن اتفق مع الصين على تخفيض مهم نتيجة مشاركته في تجارب المرحلة الثالثة، طبعا الصين لم تفرج عن نتائج المرحلة الثالثة و لم تصدر ترخيصا بتسويق اللقاح و بقي العرض معلقا، و الدليل أنه لا دولة جلبت اللقاح الصيني و استعملته، 50 ألف جرعة كانت عند الإمارات للتجارب تخلصت منها و أعطتها لمصر التي بدورها زهدت فيها رغم فقرها و تعاقدت على لقاحات أخرى لم تصلها بعد. المخزن لا يملك الجرأة على قول ذلك فقد جلس على خازوق صيني عريض ههههههههه
وزارة الصحة أكفس وزارة في التواصل مع المواطنين أو هادش كحيلنا لتحليل واحد هو أنو هاد الوزارة في ارتباك وعدم الوضوح فيما تقدمه أمام جلالة الملك أو الشعب المغربي أو منها أسباب عديدة البيروقراطية و عدم الكفاءة في الاداريين بالوزارة