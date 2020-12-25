غموض التوصل بـ"لقاحات كورونا" يفاقم "شائعات مهنية" في المغرب

غموض التوصل بـ"لقاحات كورونا" يفاقم "شائعات مهنية" في المغرب
منير امحيمدات
الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:30

مُتضاربة الآراء بين توفر المغرب على لقاح كورونا، وتوزيعه على بعض مراكز التطعيم، يواصل ارتباك وزارة الصحة خلق الضبابية بشأن العملية، عقب تصريحات مهنيين تفيد تلقيهم للجرعات؛ فيما تصر المصالح المسؤولة على غياب أي لقاح داخل المملكة.

وإلى حدود الساعة، يؤكد رشيد خوداري، مسؤول التواصل بوزارة الصحة، عدم توصل المملكة بأية جرعات لقاح، مؤكدا أن ما بث أمس ليس سوى محاكاة؛ فيما يصر منير لحلو، وهو طبيب مسؤول عن اللقاح في البيضاء، على وصول جرعات إلى العاصمة الاقتصادية.

بدوره، قال الحبيب كروم، فاعل نقابي (ODT) بقطاع الصحة، إن بعض المهنيين من جنوب المغرب أكدوا توصل بعض المراكز بجرعات من اللقاح، في انتظار بداية عملية التطعيم وسط الأسبوع المقبل، حسب إفادات عديدة.

وكان تاريخ الرابع من دجنبر الجاري قد شهد إعلان مهنيين عديدين عن انطلاق موعد حملات اللقاح، وهو ما نفته الوزارة معتبرة أن انطلاق هذه العملية سيكون موضوع بلاغ رسمي في حالة تم إقراره، ليتكرر المعطى مجددا، دون تدخل وزاري لتصحيحه.

وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب في حرب والإستراتيجية لا يمكن أن يعرفها الجميع، مسجلا أن الانطلاقة ستكون صعبة، خصوصا أمام انتظار قياس الأمر من لدن دول أخرى متقدمة، أما البقية فكلها رهينة الانتظار.

وأوضح المتحدث أنه في المقابل على الوزارة أن تتحرك لفرض التعامل بما هو رسمي، خصوصا بسبب بعض التشويش الصادر عن مهنيين، مؤكدا ضرورة التعامل بحذر مع جميع المعطيات الصادرة عن جهات غير رسمية مستقبلا.

وأشار كروم إلى أن جميع مسؤولي وزارة الصحة يلتزمون الصمت إلى حدود اللحظة، بمن فيهم المسؤول وطنيا عن عملية التلقيح، مطالبا بمزيد من الحذر أثناء الخرجات؛ لأن الموضوع يعني المغاربة قاطبة، وله حساسية على أصعدة عديدة.

اللقاح المغرب شائعات وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

20
  • حميدو
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:37

    سبحان الله المغرب ديما عزيز عليهم الغموض كيبان ليا مكين بو لقاح هدو مجرد شعارات لكي يطمأن الشعب

    28
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  • N.H
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:39

    تطبلون و تهللون و كأنكم أنتم من صنعتموم بل أنتم مجرد مستهلكون و فئران تجارب،أنا شخصيا لن آخد أي تطعيم و لو أتوا به من المريخ كل شخص حر في جسمه

    34
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  • abqs zahaf
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:40

    لا حول ولا قوة إلا بالله هاد شي بزاااف والله ما بقينا فاهمين واالو الله يلطف بينا يا رب

    18
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  • reda
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:41

    واش تا اللقاح مامتفاهمينش بيناتكم شي يقولك وصل شي ماوصلش شي دار التلقيح و الله مابقيت فاهم والو
    عدم التواصل هو لي كايخلي الشعب يشك.

    22
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  • Ali can
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:42

    الأنباء تتكلم على فقدان كمية كبيرمن اللقاح من الثلاجة . هناك من يقول أنها بيعت لمصحات خاصة . المهم إدا كنت في المغرب فلا تستغرب

    10
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  • وزارة الصحة والتعتيم
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:44

    هذه حرب أعصاب تشنها وزارة الصحة ومن يقف وراءها خلف الستار على الشعب المغربي.. وقد يصدر قرار من مع التطبيع يُطعّم ومن ضده لا

    3
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  • أجديد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:44

    يؤكد رشيد خوداري، مسؤول التواصل بوزارة الصحة، عدم توصل المملكة بأية جرعات لقاح… فيما يصر منير لحلو، وهو طبيب مسؤول عن اللقاح في البيضاء، على وصول جرعات إلى العاصمة الاقتصادية.
    هههههههههههه غير تفاهمو وضورو تيليفونات بيناتكم قبل متقولو شي حاجة الله يهديكم

    16
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  • محمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:44

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.والله العظيم شوهة وحشومة يسمع الأعداء مثل هذا الخبر تناقض في الآراء بين المسؤولين. في إطار الحكامة الجيدة فمن الضروري مد المغاربة بالمعلومة. وكان واجب على وزير الصحة أن يدلي بتصريح عقب بث فيديو لشاحنات معها الأمن تلج مستودع أما بالنفي أو الايجاب

    5
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  • مواطن غيور1
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:46

    السلام عليكم
    !شششششت سكوت الدولة لا تريد أن تعلن عن خطتها لكي لا يسرقها الآخرون.
    ههه و الله مهزلة حتى التلقيح أصبح سرا من أسرار الدولة.

    6
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  • الأسبقية للراجلين
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:47

    أغلب المغاربة ماباغينش يتلقحو بسلعة شينوا،من الأحسن بلا ماتخسرو فلوس ضرائبنا على لقاح ماباغيه تاحد

    8
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  • مدوخ
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:55

    لن نتق في لقاح مجهول النتاءج .صحة المواطن خط احمر………………

    12
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  • الشريف
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:58

    انا ابقاو فيا غير شي شيوخ امساكن انهار او ما طال او هما ايسولوا اعلى اللقاح .

    3
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  • تفائلوا خيرا
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:58

    كنديرو الفال لربما تهطل الشتاء لقاحا لقاحا !!!

    3
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  • Sherine
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:04

    السرية التامة واستراتيجية لايجب ان يعرفها الكل كأننا في حرب مع البشر وخايفين ليسوق الاخبار على الاستراتيجية ليباغين نحاربوه بها ودير حسابو بش يربحنا. والله يهديكم . لكي تنجح عملية اللقاح خاص الناس يتيقوا وباش يتيقوا خاصهم يعرفوا كل الخطوات وكل ما يتعلق بالمكونات وفين وصلوا ليدار ليهم اللقاح في بلادنا وفي الخارج و كم عددهم وماهي المضاعفات التي ظهرت على بعضهم. أما شم ولم رآها ماخدماش في التلقيح.

    1
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  • Nani
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:09

    Je pense que c’était de matériel militaire les camions sont toujours escortés par la police ou la gendarmerie

    0
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  • الصحراوي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:14

    في الوقت التي تتوجه فيه الحكومة بمختلف قطاعاتها الى تفعيل عبر دوريات حق المواطن في الحصول على المعلومة يبدو ان وزارة الصحة خارج هذا السياق لا نراها مخاطبا الا في القنوات الاجنبية وكان اللقاح موجه للخارج نسمع خبرا مبهما عن وصول لقاح وبعد ذلك يفنذ بكونه مجرد مناورة وتدريب لوصول القاح .. كفى استغباء

    0
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  • ولد اموBz
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:17

    هد الشي اكتر القيل والقال .وزارة الصحة دكرت بان التلفيح سيكون في شعر دجنبر الاسبوع اول .الكتمان تم الكتمان.يقولون بعض المفرببن من ادارة الصحة بان التلقيح من صنع المغرب راهم شغالين فيه الا سبوع الاول من شهر 1 / 2021 يبداء التلفبح هدا ماسمعنا من افواه الدبن ليس لهم علم.

    0
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  • متتبع
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:17

    أمور كبيرة في بلادنا أسندت لأناس صغار.تتذكرون بداية الجائحة قالوا أننا أول دولة أغلقت الحدود والنتيجة مواطنون مشردون في كل مكان لعدة شهور, أول دولة تجمع التبرعات من جيوب المواطنين والدولة عجزت عن تقديم ولو شهرية واحدة لهم من مداخيلها, أول دولة تقدم التبرعات للدول الافريقية ونسيت مواطنيها, أول دولة تنتج 10 ملايين كمامة وأجهزة تنفس وأسرة و…والنتيجة لم نرى شيئا واستوردنا كل شيء,أول دولة ستلقح شعبها وستصدرلإفريقيا والنتيجة حتى اللقاح الصيني والروسي الغيرمعترف به دوليا والذي حصلواعليه مجانا لم يعرفوا بعد هل توصلوا به أم لا !!! اللقاح الفعال هو Pfizer/moderna.

    3
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  • المسألة واضحة
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:32

    المخزن اتفق مع الصين على تخفيض مهم نتيجة مشاركته في تجارب المرحلة الثالثة، طبعا الصين لم تفرج عن نتائج المرحلة الثالثة و لم تصدر ترخيصا بتسويق اللقاح و بقي العرض معلقا، و الدليل أنه لا دولة جلبت اللقاح الصيني و استعملته، 50 ألف جرعة كانت عند الإمارات للتجارب تخلصت منها و أعطتها لمصر التي بدورها زهدت فيها رغم فقرها و تعاقدت على لقاحات أخرى لم تصلها بعد. المخزن لا يملك الجرأة على قول ذلك فقد جلس على خازوق صيني عريض ههههههههه

    0
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  • omar01
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 21:34

    وزارة الصحة أكفس وزارة في التواصل مع المواطنين أو هادش كحيلنا لتحليل واحد هو أنو هاد الوزارة في ارتباك وعدم الوضوح فيما تقدمه أمام جلالة الملك أو الشعب المغربي أو منها أسباب عديدة البيروقراطية و عدم الكفاءة في الاداريين بالوزارة

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