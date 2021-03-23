غموض يلف سقوط شاب من عمارة بأكادير

غموض يلف سقوط شاب من عمارة بأكادير
صورة: أرشيف
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 17:51

استنفرت واقعة العثور على جثة شاب عشريني أسفل عمارة، توجد في النفوذ الترابي للملحقة الإدارية السابعة بنسركاو في أكادير، مختلف المصالح الأمنية والسلطة المحلية.

وأوردت مصادر هسبريس أنه يرجح أن يكون المفارق للحياة، الذي تبدو عليه مظاهر التشرد، قد تسلل إلى داخل العمارة في غفلة من السكان القاطنين بها، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة أسفل البناية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه ظروف مصرع الشاب العشريني غامضة، أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جثته للتشريح وفتح بحث دقيق في أفق الوصول إلى كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

أكادير بنسركاو متشرد وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المقاهي تعطي مهلة للحكومة
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:32 11

المقاهي تعطي مهلة للحكومة

صوت وصورة
تطبيق يحارب الجوع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:59 4

تطبيق يحارب الجوع

صوت وصورة
تدنيس العلم الوطني
الإثنين 22 مارس 2021 - 21:30 22

تدنيس العلم الوطني

صوت وصورة
هواتف "ريدمي نوت 10"
الإثنين 22 مارس 2021 - 19:30

هواتف "ريدمي نوت 10"

صوت وصورة
بطولة المغرب لركوب الأمواج
الإثنين 22 مارس 2021 - 11:59 3

بطولة المغرب لركوب الأمواج

صوت وصورة
أسد إيموزار كندر
الإثنين 22 مارس 2021 - 01:37 19

أسد إيموزار كندر