غموض يلف سقوط شاب من عمارة بأكادير

استنفرت واقعة العثور على جثة شاب عشريني أسفل عمارة، توجد في النفوذ الترابي للملحقة الإدارية السابعة بنسركاو في أكادير، مختلف المصالح الأمنية والسلطة المحلية.

وأوردت مصادر هسبريس أنه يرجح أن يكون المفارق للحياة، الذي تبدو عليه مظاهر التشرد، قد تسلل إلى داخل العمارة في غفلة من السكان القاطنين بها، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة أسفل البناية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه ظروف مصرع الشاب العشريني غامضة، أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جثته للتشريح وفتح بحث دقيق في أفق الوصول إلى كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.