الغموض يلف مستقبل مرابط مع النصر السعودي

يلف غموض كبير مستقبل الدولي المغربي نور الدين مرابط، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، والذي بات مرشحا بشكل كبير جدا لمغادرة المجموعة نحو خوض تجربة احترافية جديدة ابتداء من الانتقالات الشتوية.

ودخل المهاجم المغربي مرابط، أمس الخميس، في الفترة الحرة من عقده الحالي مع نادي النصر السعودي، إذ يحق للاعب واتفورد الإنجليزي سابقا أن يفاوض أيّ نادٍ يرغب في ضمه ويوقع معه دون الرجوع إلى إدارة النصر السعودي.

وحسب مصادر سعودية، فإن عدم تحرك الإدارة النصراوية نحو تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 سنة يعد موافقة ضمنية من المكتب المسير على رحيله، لا سيما أن الأخير يرغب في التعاقد مع لاعب شاب لإضفاء دماء جديدة على الخط الأمامي.

وارتبط مرابط، مؤخرا، بالانتقال إلى نادي الوحدة السعودي، إذ بدأ الأخير التخطيط للتعاقد مع الدولي المغربي بعدما دخل في مفاوضات معه عبر وكيل أعماله، من أجل الاستفسار عن إمكانية ضمه خلال “الميركاتو” الشتوي. كما أن أنصار أهلي جدة يضغطون على الإدارة بغية ضمه لمساعدة المهاجم عمر السومة.

وكان فريق النصر قد تعاقد مع مرابط في شهر يوليو عام 2018، بعقد يمتد 3 سنوات، قادما من واتفورد الإنجليزي. وخلال مدة السنتين ونصف السنة التي قضاها اللاعب مع فريقه السعودي، تمكن من خوض 74 مباراة؛ ساهم خلالها في 33 هدفا، بعدما سجل11 هدفا وصنع 22.