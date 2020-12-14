غموض يلف وفاة شاب داخل شقة في بنسركاو

عُثر، مساء الإثنين، على جثة شخص عازب، في الثلاثينات من العمر، داخل شقة كان يقطنها وحيدا على سبيل الإيجار في حي الفرح ببنسركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير، وعليها آثار طعنات.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس بمكان الحادث فإن المفارق للحياة، الذي كان يمتهن إصلاح العجلات، توارى عن الأنظار منذ نحو ثلاثة أيام، ولم يكن يُجيب على اتصالات من أفراد أسرته، ما دفع والده إلى البحث عنه.

وبعد غياب أي رد فعل من الشاب أثناء طرق باب شقته عدة مرات، قرر والده ربط الاتصال بالسلطة المحلية ومصالح الشرطة، التي حلّت عناصر منها على عجل بالمكان، فجرت مداهمة الشقة، بناء على تعليمات النيابة العامة، ليتم العثور على الشاب جثة هامدة، وبجانبه رسالة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث؛ فيما تم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من حي “أنزا” بأكادير، إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة لمعرفة سبب الوفاة.