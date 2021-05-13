"غوغل" تطلق لوحة مفاتيح جديدة للساعات الذكية

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق لوحة المفاتيح Gboard الجديدة للساعات الذكية المزودة بنظام التشغيل Wear OS.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح الجديدة تسهل على المستخدم الرد على الرسائل الواردة بواسطة الكتابة وإدخال النصوص.

وأكدت شركة غوغل أن لوحة المفاتيح الجديدة عبارة عن لوحة مفاتيح Swipe ذكية مثل لوحة المفاتيح المتوافرة في بعض الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد، فبدلا من النقر على الأزرار الواحد تلو الآخر، يقوم المستخدم بسحب إصبعه عبر الشاشة من زر إلى آخر، بينما يقوم البرنامج بالتحقق من المدخلات، ويقوم باستقراء الكلمة الأكثر احتمالا.

وإذا كانت الكلمة المعروضة لا تتطابق مع ما يرغبه المستخدم، فهناك مجموعة من التوصيات أعلى لوحة المفاتيح يمكن تعيينها كبدائل، ويمكن للمستخدم تغيير اللغة عن طريق لوحة المفاتيح مباشرة، كما يمكن إضافة لغة جديدة عن طريق لمس زر المسافة لعدة ثوان، وإلى جانب إدخال النصوص تدعم واجهة المستخدم Gboard عمليات الإدخال الصوتي واختيار الرموز التعبيرية.