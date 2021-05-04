غياب التبرير الإسباني يقرّب مسؤولي المغرب من تعليق التعاون الأمني

لم تقدم إسبانيا جوابا مقنعا للمغرب حول حيثيات استقبال زعيم جبهة البوليساريو بأوراق وهوية مزورتين، وهو ما دفع الرباط إلى تجديد احتجاجها والتلويح بتعليق التعاون الأمني، خصوصا في مجال الهجرة والإرهاب.
ووجه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رسائل قوية إلى مدريد عبر وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بخصوص مستقبل الشراكة والتعاون بين البلدين.
وقال بوريطة إن المغرب وإسبانيا تجمع بينهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة”، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر والبوليساريو، يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
وجدد المسؤول الحكومي ذاته التأكيد، مرة أخرى، أن المغرب يرفض أن يكون “دركي” الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضايا الهجرة.
وكانت العديد من الأصوات دعت الحكومة المغربية إلى تعليق التعاون الأمني مع نظيرتها الإسبانية كخطوة احتجاجية على استقبال زعيم جبهة البوليساريو ورفض العدالة الإسبانية التجاوب مع الشكايات التي وضعها ضحاياه.
واعتبر عبد الفتاح الفاتيحي، خبير في العلاقات الدولية، أن تصريحات وزير الخارجية مؤشر قوي على أن المغرب قد يتخذ مواقف تصعيدية ضد الجارة الشمالية بمراجعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن الرباط تريد اليوم علاقة واضحة مع مدريد، مبنية على الثقة وحسن الجوار، مشيرا إلى أن استقبال إبراهيم غالي قطرة أفاضت الكأس بعد سلسلة من التصريحات الإسبانية المعادية للمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية من قبل أحزاب إسبانية مشاركة في الائتلاف الحكومي.
وأشار الخبير ذاته كذلك إلى الموقف الإسباني السلبي بعد إعلان أمريكا اعترافها بمغربية الصحراء، موردا أن تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية حينها كانت بمثابة تدخل في أمور سيادية للمملكة المغربية.
وتابع المتحدث بأن تصريحات بوريطة تؤكد أن “المغرب لا يمكن أن يبقى رهينة للابتزاز الاستعماري الإسباني في شماله وجنوبه، بما في ذلك سبتة ومليلية المحتلتين”، وأنه “لن يقبل اليوم بأقل من علاقة جديدة، ودية ونوعية قوامها الوضوح والشراكة المستدامة الموثوق بها”.
ويرى المصدر ذاته أن الغضب المغربي الرسمي يحيل إلى وجود تحركات إسبانية باتت تحيك المؤامرات ضد المصالح الاستراتيجية للمغرب وتخل بحسن الجوار والشراكة القائمة، وبالتالي “لا منطق اليوم لأكل الغلة وسب الملة”.
وغادر زعيم جبهة البوليساريو، حسب مصادر انفصالية، وحدة العناية المركزة بمستشفى لوغرينو الإسباني بعد قضائه أسبوعين به، ويرتقب أن يعود على متن طائرة إلى الجزائر العاصمة، ثم إلى مخيمات تندوف.
وبعدما كانت ميليشيات الجبهة توجه انتقادات لاذعة إلى إسبانيا باعتبارها معنية بنزاع الصحراء، لوحظ تحول لافت في طبيعة العلاقات بين البوليساريو ومدريد منذ استقبال إبراهيم غالي.
وباتت أغلب المنابر الإعلامية الموالية لجبهة البوليساريو تدافع عن إسبانيا وتتفادى توجيه أي انتقاد إليها، واعتبرت تصريحات الوزير بوريطة لـ”إيفي” بمثابة “تهديد وابتزاز” لإسبانيا.
ليس هناك شيء اسمه البوليزاريو انه كيان من صنع فرنسا و أسبانيا من أجل استفزاز المغرب و الجزائر، في كل مرة من يدفع اكثر تميل له الكفة مؤقتا، وهذا بطبيعة الحال على حساب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لهاذين البلدين، ستبقى الأمور على ما عليها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. الشعوب التي لا تستفيد من تاريخها مصيرها الهلاك و الفقر و التسلط و الاستبداد.
المغرب غير محظوظ تماما فله جيران أعداء شمالا وشرقا وجنوبا …والأغرب من ذالك أنهم متفقون على عرقلته وفرملة تطوره…ولكن هيهات هيهات بوريطة في المرصاد…وجيشنا على أهبة الاستعداد…
المثل المغربي يقول كبرها تصغار ، إسبانيا لا تنفع معها سوى العين الحمرا ، فورا تعليق كافة التعاون الأمني والإستخباراتي والقضائي ، وتخفيف إلى حد كبير بإغراقها بألوف المهاجرين السريين ، كما يجب على السلطات المغربية أن رحلة العودة من أوروبا للمغرب تتم حصريا بواسطة الطيران لتشجيع الخطوط الملكية المغربية ، المرور عبر إسبانيا شرط عدم تحميل أثات ومتلاشيات من هذه البلد أو البلاد الأخرى لتشجيع السوق المغربية ، يجب أن تطلق وصلات إشهارية من الآن الدخول خلال برنامج مرحبا 2021 الأسبقية للطيران. وترك إسبان غارقة في مشاكلها .يجب أن نضع خطط استباقية لنضع اسبانيا في الزاوية وتعرف مع من تلعب.
هذا شيء طبيعي حينما تكتشف الخيانة العظمى للطرف ضد الطرف الآخر ..تصبح العلاقات بينهما في مهب الريح ..هذه سنة الرجولة على الدبلوماسية المغربية استغلال القرار ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالمقدسات الوطنية الخوف من الله تعالى ..المغرب أعطى كل مالديه في سبيل الله والمصلحة العامة بعيدة عن الاغراءات والمزايدات والطرف الآخر اتضح فجات انهم يخونون العهود ..بارتكابهم أكبر الكبائر ممثلة في التزوير والتضليل ..أمام مرئى ومسمع من العالم ..أين المنظمات الحقوقية الدولية التي يتبرجحون بها. .؟
ألمانيا دارت مود silencieux إسبانيا دارت مود occupé فرنسا دايرا مود avion و أمريكا دابا دارت لابواط فوكال … فشكل هاذ الفيلم.
يجب اغراق اسبانيا بالمهاجرين الافارقة لانها دولة انسانية.
ظهرت نوايا اسبانيا الخسيسة فبعد العلاج لزعيم الارهابيين هاهم يلوحون برجوعه سالما غانما منتصرا ولم يقدر اي قاض تحريك الدعوى ضده بعد ان بحت حناجر ضحاياه. يجب على المغرب قطع كل تعاون مع الجارة الشمالية وتركها تموج في جحافل المهاجرين السريين من جنوب الصحراء ثم قطع كل تعاون أمني معها آنذاك سيعرفون قيمة المغرب ومن هي الورقة الرابحة في العلاقات الدولية.
العلاقات بين إسبانيا وجارة الشر هي قوية أكثر مما كنا نعتقد وليس للمغرب من خيار سوى إخراج كل أوراقه ضد إسبانيا حتى تعود إلى رشدها “وخلي عسكر جارة الشر ينفعوها”
يجب تعليق التعاون الإقتصادي وغلق الحدود البرية والبحرية مع اسبانيا ومنع تدفق الاموال اللسبانية..
لا يهمنا تقلب الدول و ميولها )( هَمُّها مصالحٌ و أموال.
فالمغربُ في صحرائه و الصحراءُ في مغربِها )( نحميها باللسان و النار.
من رضي عنا رضينا عنه )( و من لم يرض فماء البحر لا يجف للأعداء.
نصبو للرقي و حسن الجوار )( شيم فينا لا ضعف و لا انهزام .
الضعيف يرى الطيبة ضعفا )( و الأصيل يرى الطيبة إقدام.
فما لهذا الجار لا يستوعب درسا )( التاريخ مليئ بالدروس و الأذكار.
L’Audience nationale, la plus haute instance judiciaire espagnole a convoqué mercredi prochain le président de la RASD et dirigeant du
Polisario
, Brahim Ghali, qui est actuellement hospitalisé Logroño (La Rioja)
عقدت جلسة الاستماع الوطنية ، أعلى هيئة قضائية إسبانية ، يوم الأربعاء المقبل اجتماعًا لرئيس الجمهورية الصحراوية وزعيمها
البوليساريو
، إبراهيم غالي ، الذي يرقد حاليًا في مستشفى لوغرونيو (لاريوخا).
إسبانيا لا تريد حل مسألة الصحراء المغربية وتعمل جاهدة على ذلك سواء في الخفاء أو في الجهر لأنها تخشى من قوة المغرب الصاعدة كجار جنوبي مازات تحتل أراضيه.
حان وقت تقديم الخدمات ” الإنسانية ” لإخواننا جنوب الصحراء و فتح الحدود أمامهم، كما يفضل أن يعتبر المغرب جواز السفر الإسباني جواز ضعيف و غير موثوق فيه، خصوصا و أن الأخيرة إستقبلت زعيم المرتزقة بوثائق مزورة، فهذا يعني أنها هي الأخرى بإمكانها تقديم و إعطاء جوازات سفر مزورة
القضية مربوحة مزيانة الشباب المغربي غير طلقو الحدود البحرية غدي نهناو من البطالة كاملين غدي احركو وأنا من لوولين
ايها الحراكة اسبانيا تناديكم، انها الفرصة الذهبية لمن كان حلمه في الضفة الأخرى، اللهم يسر على كل شخص و حقق له ما يتمنى.
عت اي تبرير تبحثون و الله اسبانيا لن تقيم لكم وزن.لقد صدقتم. انكم فعلا ات اسبانيا و اروبا حلافاىكم. انهم يعتبرنكم لا شيى.ااكد انكم مجببرين على الذي حدث و الذي سوف يحدث لان هناك عدو كلاسيكي كما تحيون تسميه الجر الشرقي و هو ليس سهل المنال قلت سوف تفعلون كل ما بوسعكم لحمايه اسباتيا من المهاجرين و تفعلونها مجبرين ليس مخيرين النكم قبضتكم مالكم.المال الذي ذلكم و و قضى على شرفكم.الرىيس الغالي في اسبانيا و تحت حمايه المخابرات الجزاىريه فماذا انتم فاعلون.حرروا بلدكم و كونوا اسياد و رجال و قفوا الند للند .اقول هذا و لاكن في الحقيقه ادرك انكم مطىطىين الراس و العبوديه داخل جيناتكم الله غالب هذا هو مكتوبكم.و الله اشفق عليكم خاصه اليهود بني صهيونكم سوف يستعبدوكم.
إسبانيا. اعتبرت المغرب ضعيف أمامها ولن يقطع العلاقة معها ابدا مهما فعلت…لكن إسبانيا. .في الوقت الحاضر هي تريد قطع العلاقة من أجل مصلحتها الهروب الى الامام. لكي المغرب لإيقاف معها قضية سبة ومليلية والمياه البحار في الجنوب لكي لأيام المغرب جبل أتروببك. ..إسبانيا. ..وحكام الجزاءر…وموريتانيا. ..خططوا. .مكيدة.جديدة .للمغرب…فعلا الأحزاب السياسية والبرلمان….والشعب المغربي من طنجة إلى لكوبرة…إن ينضمو جميعا إلى وقفة احتجاجية..ضد إسبانيا. .على ماقامت..به حينما….استقبلت المجرم .الارهابي المسمى..إبراهيم غالي. ..والمرور كدلك باسم محمد بن بطوش الجزائري. …إسبانيا تريد.قطع علاقتها مع المغرب..من اجل المدينتين المذكورين. …وكدلك…الحدود البحرية الجنوبية لكي ليحصل المغرب على جبل أتروببك على المغرب عاجلا أن يقوم باحتجاج ضد اسبانيا.
كبرها تصغار،كما قال الحسن التاني رحمه الله،وادا كانت حرب في الصحراء،يجب على المغاربة،أن يتعاونو بالمال ،سواء مغاربة الخارج والداخل،على الأقل 100 $ شهريا ،من مغاربة العالم،لدينا وطن واحد،يجب حمايته.
عداوة إسبانيا للمغرب ليست وليدة اليوم أو حتى الحقبة الإستعمارية بل هي متجذرة في العقل الباطن الإسباني منذ عهد الموحدين وأيام الأندلس الزاهية. لذلك فما يعاني منه الجار الشرقي من عقد من تاريخ المغرب وحضارته ينطبق كذلك على الجار الشمالي وحتى الجنوبي ومن حسن حضنا أن المحيط يحدنا غربا وإلا لربحنا عدوا آخر. لذلك يجب إستثمار هذه الواجهة البحرية على أكمل وجه إستعدادا للأسوء ولعل موانئ طنجة المتوسط والناظور والداخلة الأطلسي ومهيريز والكويرة مستقبلا ضربة معلم مخطط لها بعناية فكما نقول ” لي عندو باب واحد الله يسدو عليه”
لاثقة في عتيقة يجب على المغرب ان يسمح لمن يريد الهجرة إلى إسبانيا من مغاربة وأجانب حتى يغرقو اسبانيا اشوفو المغرب اش هاز ليهم حنا حاميين ليهم البلاد وهم يطعنوننا في الظهر بدلونا غير بحفنة ديال الدباب الشياطين