"غياب الثقافة" عن توصيات لجنة نموذج التنمية يشعل غضب كتاب مغاربة‎‬

‎انتقد كتّاب وشعراء مغاربة “تغييب” الثّقافة والفن في الرّؤية التنموية الجديدة التي حملها تقرير لجنة النموذج التنموي، المرفوع إلى الملك محمد السادس، إذ “لم يتضمّن أيّ إشارة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقّفون والكتاب والمسرحيون لبناء مغرب الغد”، منتقدين هذا “التغييب لصوت المثقّف وعدم إعطاء الأولوية للكتّاب”.

ولم يتضمّن تقرير لجنة النموذج التنموي أيّ توصيات بشأن التدبير الثّقافي في البلاد، ما عدا إشارات “محتشمة” تهم ضعف الصناعات الثقافية وتنشيط فضاءات ثقافية، إذ دعت اللجنة إلى “إعــادة تثمين هذه الفضاءات وتنشيطها مـن طـرف المجتمـع المدنـي المحلـي وفـق أهـداف تتمثّل فـي تثمين التراث الثقافي المحلي والتحسيس بالنقـاش وتعزيزه ودعم الفاعلين الثقافيين والفنيين المحليين”.

محمد مقصيدي، مدير دار نشر الموجة الثقافية ومؤسسة الموجة الثقافية، عبّر عن استغرابه عدم منح لجنة النموذج التنموي مسألة الثقافة والفنون قيمتها الحقيقية في بناء الإنسان والمجتمع، معتبرا أن “دور المثقفين والفنانين ليس موضوعا ثانويا يأتي في ذيل الاهتمامات أو يأتي لاحقا، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة، عبر الإشارات المحتشمة إلى ضعف الصناعات الثقافية وإشكاليات الولوج إليها، بل يقع في صلب أي مشروع مجتمعي، إذ لا يستقيم أي تغيير إلا فيها وبها”.

أستاذ الأدب العربي بجامعة ليل بفرنسا اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “تغييب دور الثقافة والفن بشكل تام في الرؤية التنموية الجديدة يعتبر في حد ذاته أزمة كبيرة ومنزلقا خطيرا، يعكس طبيعة تفكير النخبة التي صاغت التقرير واختلالاتها، ويوضح بجلاء نمط سلوك مجتمعي عام”.

هذا التّغييب للثّقافة والفن في الرؤية التنموية الجديدة يوضّح، حسب المتحدث ذاته، أن النخبة التي تسعى إلى الحلول هي في حد ذاتها جزء من المشكلة القائمة، مشددا على أن “إهمال دور المثقفين والفلاسفة والكتاب والرسامين والمسرحيين والممثلين وغيرهم من الفنانين والمبدعين، واعتبار هذه الأدوار كماليات في المجتمع، وليست احتياجات حيوية وأساسية، لا تأتي إلا بعد حل مشكلة القطاعات الأخرى، من أسباب الأزمة الحقيقية”.

ويعتقد الكاتب المغربي أن هناك مشاكل عديدة في الاقتصاد، والتربية، والقضاء، والطب والسياسة، وغيرها، لضمان الحياة الكريمة، مستدركا: “لكن الثقافة لا تأتي بعد كل ذلك، بل بالعكس، هي الأساس لكل هذا”، ومعلنا استغرابه إعطاء الأولوية، في إحدى فقرات التقرير، للمدرسة والمجتمع المدني والإعلام كمفاتيح من أجل مجتمع متقدم، دون ذكر الثقافة والصناعة الثقافية، “وهذا في حد ذاته كارثة غير مفهومة”، وفق تعبيره.

كما قال مقصيدي: “إن المفكر والكاتب والفنان يصنع الثقافة، في حين أن المؤسسات التعليمية والإعلامية لا تقوم إلا بتمريرها، فأي الأسس أهم، من يصنع الثقافة أو قنوات تمريرها؟”، وتابع: “إنه من المؤسف ألا يتحدث التقرير عن أزمة الثقافة وإشكالاتها وعن الوضعية الاعتبارية للمثقف والفنان في المجتمع”.

وختم الكاتب ذاته حديثه بالقول: “عموما، إن التقرير لا يخرج عن الرؤية التقليدانية التي تحتقر الفكر والآداب والفنون في بناء المجتمعات، في حين تحتفي فقط بمجالات العلوم والتكنولوجيا، لأنه في نظرها تلك الأمور هي فقط للتسلية والترفيه، بل أحيانا توافه زائدة..هكذا تخطئ موعدها مع التاريخ. ولو اطلعت اللجنة قليلا على مكانة الفكر والثقافة والفن في المجتمعات الغربية لعرفت المفتاح الحقيقي للنجاح”.

من جانبه، يرى مسعود بوحسين، وهو ممثّل ومخرج مغربي، أنه تجب هيكلة قطاع الثّقافة حتى يصبح منتجا للثروة ومحققا للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أنه “يجب تنزيل المقتضيات الدستورية التي تخص قطاع الثّقافة والتعددية الثقافية حتى تكون هناك عدالة مجالية وولوجية أفضل للصناعات الثقافية”.

ويبرز المسرحي المغربي أنه يراهن على إخراج الثّقافة من عنصر ضيّق يتمثّل في الاستهلاك اللحظي إلى استهلاك واسع وأشمل يضمّ كل القطاعات الحيوية الأخرى من خلال تأهيل العنصر البشري، مبرزا أن “هناك انطباعا بأن تدخلات الدولة في مجال الثقافة تكون لصالح المثقفين والفاعلين الثقافيين، وهذا تصور خاطئ، لأنه يجب توسيع مجالات الاشتغال داخل المنظومة الثقافية”.

ويرى المتحدث أن “تقرير لجنة النموذج التنموي سلط الضوء على مجموعة من المشاريع التي تروم إخراج الثقافة من حيزها الضّيق من خلال الانفتاح على الوسائط البديلة وتأهيل العنصر البشري والتركيز على الإعلام”.