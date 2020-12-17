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موافق يكتسح انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء
تألق في الحضور و الحديث و الوعي و الثقافة، تحياتي لك السيدة فاطمة بوجو، الممثلة المحترمة و أحد وجوه الدراما المغربية في عهدها الأجمل، بالاضافة إلى إعجابي بك كممثلة اكتشفت اليوم أن حضورك و طريقة كلامك و حديثك الهاديء و الرصين ان استغل في تنشيط البرامج التلفزية سيحقق النجاح و التألق الكبير، لأن ما نراه اليوم في قنواتنا متدني بشكل كبير.