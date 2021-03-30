الخياط تترأس لجنة دعم إنتاج السينما المغربية

أشرف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أمس الثلاثاء بالرباط، على تعيين أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية التي تترأسها الكاتبة والناقدة السينمائية غيثة الخياط.
وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذا اللقاء شكل مناسبة استعرض من خلالها الفردوس الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمعية المركز، من أجل النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها لترقى إلى مستوى تطلعات المملكة.
كما أكد أهمية الثقافة والفعل السينمائي كمؤثر، ودورهما في التنمية الاجتماعية وفي بلورة هوية ثقافية متعددة ومنفتحة ومتنوعة وذات قيم تثمن الرصيد الثقافي والسينمائي والفني بالمملكة.
يذكر أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية ضمت في عضويتها كلا من موليم العروسي، مفكر، جامعي وكاتب، وليلى الشرادي، جامعية ومختصة في السينما، وعمر بلخمار، جامعي وناقد سينمائي، وحمانة ماء العينين، إعلامي مهتم بالسينما، وحبيبة بلقاسم، منتجة سابقة، ونجلاء بنمبارك، إعلامية مهتمة بالسينما، ونزهة الحضرامي، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة–قطاع الاتصال، ولبنى طاهيري، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة–قطاع الثقافة، ومراد لطيفي، ممثلا للمركز السينمائي المغربي.
كعاشق ومهتم بالسينما اليكم بعض الحلول للارتقاء بالسينما المغربية،رغم انني على يقيم بأن المختصين لن يهتموا بها لعجرفتهم وكذا لعدم ارادتهم فهدفهم فقط هي رواتبهم السمينة،اولا يجب اصلاح دور السينما غي جميع المدن وبناء قاعات السينمائية في المدن التي لا تحتوي عليها،ثانيا تخصيص فقرة في كل مستوى دراسي ضمن مادة ما تسمى الثقافة الفنية وكذا اقامة ورش للتعريف بها والتشجيع للذهاب الى السينما لمشاهدة الافلام اللائقة طبعا التي في نفس مستوى عقلية التلميذ،ثالثا وهذه نقط مهمة تشجيع المخرجين الشباب على اخراج افلامهم فقانون مركز السينمائي مجحف وقاسي بالنسبة للمخرجين ااشباب،لايعقل ان يكون شاب لديه النية في اخراج فيلم ويصطدم بقانون يتوجب عليه ان يكون حامل لبطاقة مخرج!!!وللحصول على هذه البطاقة يجب عليك دراسة السينما في معهد وحيد في الرباط شروط ولوجه تعجيزية اضف يجب عليك ايضا ان تكون مدعم من دار انتاج مع العلم ان دور الانتاج في المغرب على رؤوس الاصابع وتوجد فقط في الدار البيضاء وهدفهم تجاري محض،كل هذا ان لم تعمم السينما في جميع مناطق المغرب وان يتم الغاء الشروط المجحفة كما هي في دول العالم انذاك يمكن ان تتقدم