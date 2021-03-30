الخياط تترأس لجنة دعم إنتاج السينما المغربية

أشرف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أمس الثلاثاء بالرباط، على تعيين أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية التي تترأسها الكاتبة والناقدة السينمائية غيثة الخياط.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذا اللقاء شكل مناسبة استعرض من خلالها الفردوس الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمعية المركز، من أجل النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها لترقى إلى مستوى تطلعات المملكة.

كما أكد أهمية الثقافة والفعل السينمائي كمؤثر، ودورهما في التنمية الاجتماعية وفي بلورة هوية ثقافية متعددة ومنفتحة ومتنوعة وذات قيم تثمن الرصيد الثقافي والسينمائي والفني بالمملكة.

يذكر أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية ضمت في عضويتها كلا من موليم العروسي، مفكر، جامعي وكاتب، وليلى الشرادي، جامعية ومختصة في السينما، وعمر بلخمار، جامعي وناقد سينمائي، وحمانة ماء العينين، إعلامي مهتم بالسينما، وحبيبة بلقاسم، منتجة سابقة، ونجلاء بنمبارك، إعلامية مهتمة بالسينما، ونزهة الحضرامي، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة–قطاع الاتصال، ولبنى طاهيري، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة–قطاع الثقافة، ومراد لطيفي، ممثلا للمركز السينمائي المغربي.