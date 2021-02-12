فاتح شهر رجب يحل في المغرب غدا السبت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1442 هـ، هو يوم غد السبت 13 فبراير 2021 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ موافق 12 فبراير 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ موافق 12 فبراير 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد السبت 13 فبراير 2021 م.
اللهما جعله شهرا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وسط السماء ترتقي سبحات درر كأنها الألماس و الياقوت و المرجان فتشوشت العقول واحتارت النفوس من فرط الانعتاق و الحرية مع التدفق الامحدود حتى انفرجت رياح العيد في صورة ماسحة لتجاعيد الوجود
محمد بدر
امريكانيزم مغرب العيد 2011
اهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا امير المؤمنين باليمن و البركة و على جميع افراد الاسرة الملكية الشريفة و كذلك على الشعب المغربي و أتمنى من الباري تعالى ان يبلغنا شهر رمضان لما له من قدسية دينية خاصة و ما تواكبه من استعدادات مبكرة للاسر المغربية و كذلك السلطات للقيام بواجبها في تموين الاسواق و الضرب من حديد على المحتكرين للسلع الاساسية و مراقبة جودتها فالعمل الناجح يبدأ دائما مبكرا.
متى يحل شهر الإصلاح بالمغرب و شهر إطلاق سراح المعتقلين و شهر التصالح مع الشعب بدل هدر الحقوق و الإعتقالات العشوائية؟
اذن شهر رمضان يوم 12.4.2021 اللهم بلغنا رمضان
الهم اهله علينا و على المسلمين باليمن و الايمان و السلامة و الاسلام
اللهم أهله علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات وادخل علبنا شهر رمضان وقد شفي المسلمون من الوباء لارتياد مساجد الله يؤدون الصلاة يرفعون الأيادي بالدعوات والابتهالات
اللهم بلغنا رمضان آمنين مطمئنين اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء
السلام عليكم بارك الله لي ولكم في هذا الشهر المبارك الذي هو من الاشهر الحرم والتي حذرنا الله ان ظلم فيها أنفسنا حيت قال سبحانه في سورة التوبة (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم). أوصي نفسي وإياكم بالتوبة والرجوع الى الله بصدق . نسأل الله ان يوفقنا في هذا الشهر المبارك لطاعته و البعد عن المعاصي كما نسأله سبحانه ان يبلغنا رمضان ونحن في صحة جيد وحال جيد آمين . السلام عليكم .