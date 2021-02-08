"فاجعة طنجة" تصل إلى قبة البرلمان .. ونواب يطالبون بمحاسبة الحكومة

خيم حادث مدينة طنجة، الذي أدى إلى مقتل 24 شخصا في وحدة صناعية للنسيج قالت السلطات المحلية إنها سرية، على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقرئت في الجلسة العامة لمجلس النواب الفاتحة على أرواح الضحايا؛ في حين فتحت السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.
وعلم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الوحدة الصناعية السرية للنسيج، الكائنة بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس بمنطقة المرس في طنجة، عرفت تسربا لمياه الأمطار؛ ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وطالبت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الحادث المأساوي، مؤكدة أن هؤلاء العمال هم ضحايا لقمة العيش وقطاع غير مهيكل والسياسة الاقتصادية غير الموقفة نهائيا.
أعضاء الغرفة الأولى شددوا على ضرورة فتح تحقيق كامل، مع ترتيب المسؤولية الكاملة؛ لأن الأمر يتعلق بحادث تترتب عنه مسؤوليات كان ضحاياها هؤلاء البسطاء من المواطنات والمواطنين.
وأكد نواب الأمة أن فاجعة طنجة تذكر بفواجع أخرى؛ لكن للأسف لا يتم استخلاص الدروس، معتبرين أن “العمال ماتوا غرقا بالأمطار في وحدة صناعية سرية؛ ولكن الأساسي هو فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، عبر أخذ حق الضحايا وحقوق ذويهم”.
وفي الوقت الذي حمل فيه النواب الحكومة ورئيسها المسؤولية عن حماية أرواح العمال في أماكن العمل، طالبوا بضرورة “أن لا يتم تجاوز هذه الفاجعة، مع ما يتطلب ذلك من قرص للأذنين”، داعين إلى التعجيل بالتحقيق مع ما يتطلبه ذلك من ترتيب للمسؤوليات.
وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد أنقذت 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشددة على أن “السلطات الولائية انتشلت جثث 24 شخصا آخرين؛ فيما تستمر عمليات البحث لإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين”.
محاكمة صاحب الورشة ودفن الضحايا.رحمهم الله وإنتى الكلام..
وحدة صناعية “سرية”تشغل عددا كبيرا من العمال في مدينة كبيرة ولا يعلم بوجودها لا المقدم ولا القائد ولا … . برافو لصاحبها .انه يملك طاقية الاخفاء السحرية.
طلعو لينا فصحتنا بكلمة المحاسبة لي ماعمرها كانت فهاد البلاد حقيقية كل شيء حبر على ورق السلطة المحلية ومجلس الجماعة والاجهزة المحلية المنتخبة كل من العامل والوالي والقائد والباشا ومول لفيلا والخدامة ولي عارف السرية المعمل بدون شروط صحة خاصو يتحاسب وهادشي ماشي جديد علينا دائما بقع وداىم غادي يقع غايبقا المواطن محكور فبلادو حتى يخويها ولا يموت فشي بلاصة مايجيب لو تاحد لخبار .. كيقتلو فينا بالموت البطيئ كايهرسونا نهار على نهار بهاد اللامسؤولية والاستهتار تاع ولاد لحرام تاع وكل شي كيعرف غي المصلحة الفردية ديابو نهار تخطف وتغتصب وتقتل وتدفن الطفل عدنان تاشي واحد ماساق لو لخبار نهار تجيب ياجورة تبنيها كيصبح عليك العامل والباشا والمخزن بحالي قاتل روح
الله يحرق جدودكم وفولادكم وفيكم الله يعطيكم اشد المصائب فالدنيا قبل الاخرة رباعة الشفارة والكدابة والمنافقين
ـــ دروس في الوطنية الحقيقية للمسؤولين،إعادة تثقيفهم بعيدا عن الفساد والتطبيع، تنشئتهم على قيم المواطنة والديموقراطية! ما ينشر في الجرائد والمواقع العالمية لا يشرفنا!
ـــ الصرف الصحي و إعادة بناء المدن و القرى 1!
ــــ الصرف الصحي و إعادة بناء المدن و القرى 2!
ــــ إعادة تعريف الدولة بمؤسساتها، وظائفها، معايير نجاحها و فشلها!
ـــ إعادة تعريف السياسة والسياسي شروطا، وضعا،دورا، محاسبة من أجل المطابقة مع المواصفات العالمية!
ـــ البحث عن كنوز الثروات الوطنية المنهوبة والمكدسة في جزر الكنز و جزر الخنز الفسادي وجنات الملاذات و السجون الضريبية! الكنوز المنهوبة معتقلة لا يمكن أن يتم التصرف فيها من جديد!
ــ الرافعات التقليدية لا قيمة لها في غياب كل هذا!
نواب الامة نساو يقولو تحديد المسؤولية …. و فرض المحاسبة لتفعيل مقتضيات الدستور !
آه نسيت، ماشي فصاليحهم
عدم توفير المناطق الصناعية و باثمنة مناسبة هي السبب في لجوء المقاولين الى هاد الاساليب
يجب محاسبة كل من المقدم الشيخ القايد الباشا مع التراتبية . ناهيك عن صاحب المشروع
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سأبيع هاتفي و أشتري فأسا وأذهب لكي أساعد يأجوج ومأجوج في الحفر أظن أنهم تأخرو كثيرا فحال مغربنا الحبيب لا يبشر بالخير
اللهم اجعلهم مع الشهداء والصديقين
الله يرحم الموتى وجعل البركة فالحين والضالم خصو الحساب