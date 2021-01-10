فاجعة في أندونيسيا
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 10 يناير 2021 - 01:50
سقطت طائرة إندونيسية بعد مرور أقل من دقيقة على إقلاعها من مطار جاكرتا، السبت، في وقت مازالت جهود الإنقاذ مستمرة للبحث عن آثار حطامها و62 كانوا على متنها، منهم 12 من أفراد طاقمها.
وقال قبطان خفر السواحل بوزارة النقل الإندونيسية إنه تم العثور على مخرج الطوارئ لطائرة بوينج 737 في البحر، في الموقع الذي يشتبه في تحطم طائرة إندونيسية فيه يوم السبت.
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