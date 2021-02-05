فارس يوصي القضاة المغاربة بالحياد والنزاهة في افتتاح السنة القضائية

أوصى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيسُ الأول لمحكمة النقض، القضاة بالتحلي بالضمير المسؤول، مشددا على أنه “الركن الأساس في الإصلاح والمحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح قطاع العدالة برمته”.
وأكد فارس، في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الجمعة في مقر محكمة النقض بالرباط، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية بالغة لورش تخليق منظومة العدالة، مؤكدا أن الأخلاقيات القضائية الأصيلة “تعتبر الحصن القوي المتين الذي يمنع من الانحراف ويوجّه إلى أداء الرسالة بكل شجاعة واستقلال ونزاهة وحياد”.
ووصف فارس ورش تخليق منظومة العدالة بـ”الهام والشاق”، مشيرا إلى أن “الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذا الورش جعلته يتخذ عددا من الإجراءات والتدابير، بمقاربة تشاركية تمخّض عنها إتمام الصيغة النهائية لمدونة الأخلاقيات القضائية سنة 2020، بمساهمة نخبة من القضاة والخبراء في مجال القانون والحقوق، وسيتم توزيعها ونشرها خلال الأيام المقبلة”.
وستُمكّن مدونة الأخلاقيات القضائية، يضيف فارس، القضاة بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم من معرفة أكبر بواجباتهم، وتفتح الباب للمرتفقين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته.
علاقة بذلك، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن السلطة القضائية أنجزت 36 تفتيشا مركزيا و74 تقريرا للتفتيش التسلسي سنة 2020، مؤكدا على ضرورة إيلاء التفتيش المركزي من قبل المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية “كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات، وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير”.
كما أكد فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بدراسة ومعالجة 77 شكاية وأحالها على الجهات المختصة، حرصا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة؛ لكنه شدد في المقابل على “أننا لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”.
وحسب المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد عرفت سنة 2020 مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، والسهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية المفعِّلة لقواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وصدرتْ بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار، مع عدم مؤاخذة ثلاثة قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وبلهجة صارمة أضاف فارس: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
يجب عليهم الخضوع للقانون الدي يتبجحون به …….
القانون لنا جميعا وليس علينا وحدنا
الخطابات لا تغني و لا تسمن من جوع.. هذا النوع من الشفوي نسمعه منذ عقود.. ولا يخفى على السي. فارس انه تم توقيف قاضي مؤخرا بسبب انه اطلق سراح منعش عقاري مقابل 600 مليون وجدتموها في حسابه البنكي.. فماذا سيحصل بعد ذلك.. لا شيء.. سيرجع لعمله ليحكم على الفقراء امثال مولات الخمار.. قهرتونا بالشفوي..
هذا هو القضاء الله يرضي عليك . للي تكلم على الفساد كان صحافيا أو مواطنا عاديا فمصيره السجن بعد طبخ ملف مفبرك . و الأمثلة كثيرة . راحنا تبهدلنا فمجال حقوق الانسان . هاد شي بزاف . و علاش أخويا متشوفوش التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات . كل سنة كاين اختلاسات في عديد من المؤسسات العمومية . إن الظلم ظلمات يوم القيامة . و ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء .
و لكن لا حياة لمن تنادي .
كما يقول المتل المغربي، الهدرا ماتشري الخضرة ،يجب المراقبة الصارمة والمحاسبة وتطبيق القانون والادلاء بالممتلكات و الحسابات البنكية للقاضي ولجميع أفراد الأسرة
وهل يستوجب النصح بالحياد والنزاهة هل هذه النصائح لم يتم تلقينها بالمعهد العالي للقضاء ؟
اقسم بالله الى القضات اكبر شفارة الله يخد فيهم الحق الى يوم الدين
أشجار للتزيين :3 مليون ونص للشجرة،طارو للأزبال:6 ألاف درهم،تلفزة:2 مليون سنتيم،100 كارطونة للأرشيف:ألف درهم للكارطونة.طاولة للإجتماعات:76 مليون سنتيم
أتمنى فتح تحقيق حول هاته الأثمان الغريبة التي صرفت في وزارة العدل
السلط 4 أنواع: تشريعية،تنفيذية،قضائية!فعاليتها في التوازن،الاستقلالية،عدم التداخل، التركز، الاحتكار، الجمود، التسلط، الطغيان!مونتسكيو نظر لها ولضرورة،حتميية فصلها من دون تصادمها،انعزاليتها!الفصل الإجرائي و ليس الروحي! تضاف إليها سلطات مضادة رقابية في ابتكار دائم: السلطة الرابعة المتجسدة في الإعلام التقليدي الممأسس،المنظم،المهيكل؛السلطة الخامسة المتجسدة في الإعلام الرقمي، الكتلي، الشعبي، الغير تقليدي،الغير منظم و الغير مهيكل!إعلام و سلطة الجميع كجواب على نهاية الإعلام والسلطة!العدل أساس الملك؛القضاء أساس العدل؛ مبدئيا، وليس فعليا،العدل هو روح القضاء! القضاء ليس قضيان الغرض!القضاء حفظ للقانون،للحقوق والواجبات!القضاء هو جسم العدل!العدالة غاية القضاء!القضاء خطير لأنه مرتبط بالقدر!قدرنا،،مصيرنا بيد القضاء كيوم الختان و نحن بين يدي الحجام! أي خطأ هو في خانة ما لا يمكن إصلاحه؛ لِيغِبَغَابلْ يا قضاة! القضاء يجب أن يكون كيانا مستقلا بذاته؛ حتى عن رئيس الدولة! القضاء سلطة فوق السلطات عدلا و ليس جورا،تجاوزا،تعسفا،حسيفة بالاتصال الهاتفي أوالارتشائي؛القضاء أم السلط!
ما العمل عندما يتدخل الدرك ضدك؟عندما تقوم بالشكاية لايستدعي كافة المعنيين للاستماع بل اكثر من ذلك يؤخر البحث اكثر من سنة بينما عندما تكون الشكاية ضدك يستدعون جميع المعنيين في وقت قياسي.لنا الله في هذا الوطن الحبيب
الفساد منتشر في نظام المحاكم وما زال السيد فارس يحاضر عن الصدق. هناك انفصال عن الواقع. الشيء الجيد هو أن هناك مغاربة شرفاء لن يهدأوا حتى يطهر نظام المحاكم القضاة الفاسدين. كيف يفعلون ذلك؟ إنهم يروجون لسحب الاستثمارات من المغرب حتى يتم إصلاح نظام المحاكم. إنهم يعملون على أن يظهروا للعالم حجم الفساد ويحثهم على عدم الاستثمار في المغرب. عدد الدولارات التي تضيع كل عام يتزايد بالمليارات. سيضيع المزيد إذا واصل المغرب حماية الفساد. الخيار الواضح هو الفساد أو الاستثمار. لا يمكنك الحصول على كليهما. الحملة المستهدفة تنمو كل يوم. لا توجد مزحة حول ذلك.
وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين،فقل مات عمر.
لمن تحكي الزبور ديالك امسكين
اللي بغا يسيق الدروج يبدأ من الفوق
مادام رجال الإعلام ورجال القضاء هم شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد أتمنى أن يسلك السيد رئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ورئيس محكمة النقض نفس الطريق الذي نهجه السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة حين لجأ الى مقر الأمانة العامة للحكومة ونشر في يوم 29 يوليو 2019 على صفحات الجريدة الرسمية النص الكامل لميثاق أخلاق الصحافة، أتمنى أن أقرأ ميثاق الأخلاق القضائية في عدد جديد من الجريدة الرسمية.
أحسن السيد مصطفى فارس حين قال أمام القضاة: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
حسب مختلف المنظمات الدولية المختصة لا توجد هناك منظومة قضاء في المغرب حسب المعايير المتفق عليها دوليا هذه يعني انه ليس هناك قضاء مستقل في البلد ما دام هناك طرف واحد ووحيد يتحكم في كل السلط منها على الخصوص القضاء وهذه من اكبر معضلات البلد ومن اسباب الفوضى والتسيب وتفشي الفساد وتاخر البلد
ليس هناك تنفيد لا معنى لللأحكام لاسيما ضد الإدارات .
هذا الزمان لايمكن ان نقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة.
اغلبية القضاة في الهوى سوا ‘النار ” الا من رحم ربي …..
et qui c est qui nous a fait quitter notre cher pays. depuis 46 ans c est l injustice de ces juges et la corruption qu ils pratiquent. il faut les juger eux aussi et savoir d où vient les richesses qui ont ramassés sur les dos des pauvres gens
العدل أساس الملك والحمد لله على نعمة الامن والامان غى بلادنا
كيفاش أوصى ؟ علاه هادشي عاد خاص لوصاية؟ خاص لجنة تفتيش القضاة دير خدمتها حتى هي او للي احصل يودي كان قاضي ولا للي كان؟ هادشي إلا كونا فبلاد القانون، و إلا راكم غير كضحكو علينا.