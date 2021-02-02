"فتاة تطوان" تغادر السجن .. وحقوقيون يدعون إلى إسقاط "الفصل 490"

ينتظر أن تغادر اليوم الأربعاء الشابة التي ظهرت في “شريط جنسي” بمدينة تطوان السجن المحلي بعد انصرام المدة السجنية التي أدينت بها.
وحسب مصادر حقوقية فإن المعنية، وهي أم لطفلين، ستغادر السجن المحلي بمدينة تطوان، حيث سيتم استقبالها من طرف مجموعة من الحقوقيين الذين عبروا عن رفضهم متابعتها بدلا من متابعة ملتقط وناشر “الفيديو الإباحي”.
وانتقل عدد من الحقوقيين المنضوين تحت لواء حركة “خارجة على القانون” إلى مدينة تطوان، حيث قاموا بزيارة المعتقلة والتخابر معها داخل المؤسسة السجنية، في انتظار مغادرتها اليوم أسوارها.
وقررت الحركة الحقوقية المذكورة القيام بـ”اعتصام رقمي” اليوم الأربعاء بمناسبة مغادرة “فتاة تطوان” أسوار السجن، وذلك عبر إطلاق هاشتاغ “#STOP490” على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الحركة النساء والرجال والمشاهير والمؤثرين إلى نشر “الهاشتاغ” المذكور على خلفية حمراء؛ “وذلك من أجل المطالبة بالإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، ومن أجل وضع حد للتمييز الجنسي الممنهج داخل المؤسسات العمومية، وللعقلية الذكورية المعششة في بلادنا”.
وأكدت الحركة في بيان لها أن الهدف الرئيسي من هذا الاعتصام الرقمي “دعم هناء في استئناف الحكم الأولي حتى إسقاط إدانتها بموجب الفصل 490، الذي سيشكل لا محالة خطوة كبيرة لدعم قضيتنا”.
ولفتت كريمة ندير، رئيسة الحركة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فتاة تطوان” كما عرفت بمواقع التواصل الاجتماعي “هي ضحية مجموعة تراكمات متعلقة بالوعي وقلة الإمكانيات، وضحية للاغتصاب في سن مبكرة”.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن “الحركة قررت الوقوف بجانب هناء، التي تعيش وضعا نفسيا متدهورا، بسبب التشهير وإدانتها من طرف المجتمع والقانون، حتى لا تعتقد أنها لوحدها”.
وأردفت الناشطة الحقوقية بأن هناء “أم لطفلين وضعيتهما هشة، لكونهما لم يعودا قادرين على الخروج بسبب المضايقات الناجمة عما وقع لوالدتهما”، مشيرة إلى أن الحركة ستقوم بمبادرة لمساعدتها، وداعية “كل من يشتغل على مساندة المرأة والطفولة إلى مساعدتها”.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان أدانت صاحبة “الفيديو الجنسي” بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان أوقفت السيدة التي ظهرت ضمن مقطع مصور، يتضمن مشاهد إباحية ووضعيات جنسية مخلة بالحياء العام والآداب، مع شخص آخر قيل إنه مهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة.
الذي لم افهمه ما هي التهمة التي وجهت للفتاة؟ اذا كانت تهمة الفساد، فالقانون يشترط اما حالة التلبس او حالة الاعتراف القضائي… وهو لا يتوفر هنا.. افيدونا من فضلكم؟
يعني تريدون ان تكون فتاة تطوان بطلة ؟ غدا ستخرج كل نساء المغرب للزنا وتصبح فضائحنا بالجملة ، ما شاء الله .
نتمنى من الحقوقيون ان يلتفتو الى نساء الاطلس والنساء اللواتي يلدن امام ابواب المستشفيات…
نريد حقوقا لامهات التي انجبن ولاولادهن..نريد المرافعة على حقوق المراة القروية، حقوقا مالية للمراة الارملة المطلقة العازبة..
نريد الدفاع على الحقوق المادية للمراة…
يجب اعادة التربية لجميع المغاربة صغار وكبار بما يرضي الله
هذه دعوة صريحة الى الفسق والاباحية والفجور والتشجيع على ارتكاب الفاحشة والمحرم تحت طائلة الحريات الرضائية . هذا منكر و لا منكر فوقه . اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
متى سيغادر معتقلوا و مناضلوا الحراكات الاجتماعية السجن و كل من يقول أنه معتقل رأي يخرج و يذهب لمنزله تحت المراقبة القضائية حتى يصدر الحكم النهائي بعد استنفاذ جميع المساطر و مستويات التقاضي بشكل عادل و نزيه براءة أو إدانة! نحترم القضاء و نثق فيه في ذلك شرط الاستقلالية التامة!
اش ستافدت انا لا تشدات هي ف لحبس؟ خليو عليكم ناس ف تيقار، خدمو الشعب او قريوه او قوسمو التروة بلعدل باراكا من لقوالب، غير لي بغا يضحك على شعب يدوز لدين او القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية هو تحتارمو الخصوصية ديال شعب، كاين شي قيمة أخلاقية حسن من هادي؟
كما عرفت بمواقع التواصل الاجتماعي “هي ضحية مجموعة تراكمات متعلقة بالوعي وقلة الإمكانيات، وضحية للاغتصاب في سن مبكرة”.
انا أرى ان السيدة في كامل قواها العقلية ، و تعرف ماذا تفعل.
رسالة البطلانيين الذين استقبلوا الام المنحرفة الخارجة من السجن استقبال الزعماء والابطال مفادها ان ارجعي الى مغامراتك الجنسية السابقة لا تخافي فنحن هنا ولكن احذري ان يصورك عشاقك، فباستمرارك في انحرافك انت والمجرمون واللصوص والقتلة سنستمر نحن في عملنا، بقاؤنا رهين بجراءمكم.
إلى صاحب التعليق رقم 4 سعيد :
لاوسيلة لإعادة تربية المجتمع المغربي إلا بالفلقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عن ماذا تدافعون تدافعون عن ماحرم الله قالك ضحية ضحية ماذا تريدون أن يصبح الفساد والزنى مباح نعلكم الله إلى يوم الدين
هذه هي عاقبة من يبتعد عن الدين و الشرع الرباني
الم يعلم هؤلاء الحقوقيون ما يترتب عن الزنى من اختلاط اجناس و زنى محارم و ابناء بدون عائلة و متخلا عنهم و انتحارات و مشاكل اجتماعية بالجملة
اولم تكن تعلم انه يحمل هاتفا و هو يصورها
اذا ابتليتم فاستتروا
ماشي تصور بالتلفون و خلي العالم يتفرج .. ..
بغيت نكول لداك مول كورة اشمن ثووروة بغيت يقسمو معاك وبغيت نكول لهادوك القوقيات اللي ستقبلو هاديك يمشيو يديرو شي ليلة فاعلة تاركة ويجمعولها المصروف شي كايطلع بنيفو د لبلاد سي كايديرنا رجلينا فالغيس