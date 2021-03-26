فتحي جمال يراسل الرجاء للحصول على 20 مليونا

توصلت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمراسلة من فتحي جمال، المدير الرياضي السابق للفريق “الأخضر”، يطالب من خلالها بصرف مستحقاته العالقة في ذمة النادي.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المستحقات المالية التي يطالب بها فتحي جمال، تقدر بـ20 مليون سنتيم، بعدما تنازل في وقت سابق على مبلغ 60 مليون سنتيم من مجموع المستحقات التي كان النادي مدينا له بها.

ورفض فتحي جمال اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في وقت سابق، لرفع شكاية ضد فريقه “الأم” لاستخلاص مستحقاته، مفضلا مراسلة إدارة النادي عن طريق محاميه، غير أنه هدد باللجوء إلى القضاء في حال اضطره المكتب المسير لذلك.

وصرف المكتب المسير “للنسور” خلال الساعات القليلة الماضية جزءا مهما من مستحقات اللاعبين، منها منح مقابلات كأس الكونفدرالية الإفريقية ومنحة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة الماضية. كما صرف منح جل مباريات البطولة الاحترافية، باستثناء المباريات الثلاث الأخيرة.

يُشار إلى أن الفريق “الأخضر” سيستقبل ضيفه بيراميدز المصري في الرابع من أبريل المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.