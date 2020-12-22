فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي يجمع الجزولي وأوشبيز

اجتمع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي مع ألون أوشبيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عصر اليوم، في الرباط.

وتباحث المسؤولان المغربي والإسرائيلي بشأن إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في المغرب وإسرائيل.