فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي يجمع الجزولي وأوشبيز

فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي يجمع الجزولي وأوشبيز
مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 18:34

اجتمع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي مع ألون أوشبيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عصر اليوم، في الرباط.

وتباحث المسؤولان المغربي والإسرائيلي بشأن إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في المغرب وإسرائيل.

ألون أوشبيز محسن الجزولي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية مكاتب التمثيل الدبلوماسي في المغرب وإسرائيل

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‫تعليقات الزوار

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  • سكفاندري
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 18:42

    هههه اين هو السيد بوريطة لماذا لم يستقبل الوفد الامريكي الاسرائيلي و لماذا لم يظهر مع المسؤول الاسرائيلي بدل السيد الجزولي…..

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