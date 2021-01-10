إصابة لاعبَين بـ"كورونا" في نادي مولودية وجدة

إصابة لاعبَين بـ"كورونا" في نادي مولودية وجدة
صورة: هسبريس
الأحد 10 يناير 2021 - 14:14

توصل نادي مولودية وجدة لكرة القدم بنتائج مسحة كورونا، التي خضعت لها مكونات الفريق أول أمس الجمعة، وأظهرت وجود حالتين إيجابيتين للاعبين؛ ويتعلق الأمر بكل من أنس بقال والمهدي مفتاح.

وأكد بلاغ لإدارة “فارس الشرق” أن المعنيين بالإصابة سيخضعان للبروتوكول الصحي المعمول به في مثل هذه الحالات، بينما سيواصل اللاعبون الآخرون تداريبهم الرياضية بالشكل المعهود.

البطولة الاحترافية كرة القدم المغربية نادي مولودية وجدة نتائج مسحة كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
القصيدة البدوية في جهة الشرق
الأحد 10 يناير 2021 - 14:11 1

القصيدة البدوية في جهة الشرق

صوت وصورة
إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس
الأحد 10 يناير 2021 - 12:26 8

إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس

صوت وصورة
حرفيو الخشب وأضرار الجائحة
الأحد 10 يناير 2021 - 10:25 1

حرفيو الخشب وأضرار الجائحة

صوت وصورة
بياض الثلج على جبال بني ملال
السبت 9 يناير 2021 - 22:16 2

بياض الثلج على جبال بني ملال

صوت وصورة
الغناء يجمع غيث بالبسطاوي
السبت 9 يناير 2021 - 17:59 3

الغناء يجمع غيث بالبسطاوي

صوت وصورة
مع جزار يهودي في البيضاء
السبت 9 يناير 2021 - 15:18 38

مع جزار يهودي في البيضاء