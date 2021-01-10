إصابة لاعبَين بـ"كورونا" في نادي مولودية وجدة
هسبورت - عبد الله العلوي
الأحد 10 يناير 2021 - 14:14
توصل نادي مولودية وجدة لكرة القدم بنتائج مسحة كورونا، التي خضعت لها مكونات الفريق أول أمس الجمعة، وأظهرت وجود حالتين إيجابيتين للاعبين؛ ويتعلق الأمر بكل من أنس بقال والمهدي مفتاح.
وأكد بلاغ لإدارة “فارس الشرق” أن المعنيين بالإصابة سيخضعان للبروتوكول الصحي المعمول به في مثل هذه الحالات، بينما سيواصل اللاعبون الآخرون تداريبهم الرياضية بالشكل المعهود.
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