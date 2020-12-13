فرقة محاربة المخدرات توقف مشتبها به في مراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 13 دجنبر 2020 - 08:15
أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة لولاية أمن مراكش، السبت، شخصا متلبسا بحيازة 55 لترا من مادة “الدوليو”.
وتمكنت الفرقة الأمنية من توقيف المشتبه به بحي باب أغمات بمقاطعة المدينة العتيقة، بعد أبحاث مكثفة وتحريات ميدانية وحراسة سرية، إثر تأكيد معلومات ترويجه للمادة المخدرة في أوساط القاصرين.
ووضع الشخص المعني رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، تمهيدا لعرضه على القضاء، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
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