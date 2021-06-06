باريس ترحب بالتنسيق مع الرباط في ملف "القاصرين غير المصحوبين"

تستمر فرنسا في التعبير عن انخراطها وتشجيعها لرغبة المغرب في اصطحاب وجلب القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أوروبا.
وقالت السفارة الفرنسية في الرباط إن باريس “مستعدة تماما لمواصلة التعاون القضائي من أجل تسهيل عمليات التنسيب عبر الحدود”.
وتابع المصدر: “نقف إلى جانب شركائنا المغاربة للعمل على الإدارة المتبادلة لقضايا الهجرة بروح من الثقة والشراكة .. المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي؛ لاسيما في ما يتعلق بمسألة تدفقات الهجرة. وتأمل فرنسا أن يستمر هذا التعاون ويتعزز”.
وأردفت السفارة بأن الحكومة الفرنسية “ترحب بالتزام المغرب، الذي عبرت عنه تعليمات الملك محمد السادس الصادرة في يونيو الجاري، بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، من أصل مغربي، الموجودين في الأراضي الأوروبية”.
وتابعت الهيئة الدبلوماسية: “يؤكد هذا الالتزام على رغبتنا المشتركة في التعامل على أفضل وجه مع هذه القضية الصعبة، التي أجرت فرنسا والمغرب مناقشات منتظمة بشأنها، ما أدى إلى اعتماد إجراء مشترك يتعلق برعاية القصر غير المصحوبين بذويهم في فرنسا. يقع هذا ضمن الاختصاص الحصري لقضاة الأطفال”.
في المقابل؛ أبلغ حوالي 100 محام فرنسي المحاكم الباريسية، يوم الجمعة الماضي، بوجود منشور يعرض القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم على أنهم “منحرفون”.
المحامون أنفسهم طلبوا من المدعين العامين الباريسيين، بهذا الخصوص، العمل على إنفاذ القوانين ضد كل ما يتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية”.
وقال المنشور المثير للجدل إن “القاصرين غير المصحوبين بذويهم مسؤولون عن تزايد انعدام الأمن، وتكلفتهم باهظة على الدولة”.
كما زادت الوثيقة التحريضية: “بدلا من تمويل حاجيات القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم سنستثمر أكثر في تعليم أطفالنا، ورفاهية كبار السن لدينا، وإدماج الأشخاص في وضعيات إعاقة”.
الإتحاد الأوروبي المنافق يصف المغرب على أنه شريك أساسي في ما يتعلق بالهجرة، أما في المجالات الأخرى فهو شريك غير أساسي. قبح الله سعيكم يا دول الإتحاد الأوروبي.
وماذا عن البالغين الفرنسيين الذين يخول لهم قانون الأجانب وخاصة مع الاتحاد الاؤوربي الإقامة تلاتة أشهر الغير المتوفيرين على منازل والإقامة، ام هاذا البلد مستباح لكل من هب ودب؟
المغرب شريك ولاسيما في موضوع الهجره المغرب لم يعد دربي الحدود كل واحد يحرس حدوده لا نريد شراكة في اتجاه معين
واشمن قاصرين، ان في سنهم جلت المغرب من وجدة الى مراكش ، اطوستوب و نن مراكش الى طنجة و من هناك حارك في الكار الى بلجيكا ، هولاندا النورفيج، و حياتنا ضاعب في اوربا وغم انني اصلحت وضعيتي و الان ابحث الرجوع الى المغرب مع الابناء ان شاء الله
غريب امر الاعلام فضيحة وجود قاصرين بالألاف في أروبا يجعل منها الاعلام ان مسؤولي المغرب ابطال وان مسؤولي المغرب يحرجون أروبا وان مسؤولي المغرب الطرف القوي وبجانبهم الصواب والآخرين هم المذنبون يجانبًون الصواب في علاقتهم مع المغرب وهم المتهمون لوجود قاصرين مغاربة بالالاف وان الاروبيون يتوسلون للمغرب لحل المشكل والطرف الآخر هو الظالم في وجود أطفال مشردين مغاربة في مختلف العواصم الاروبية !! في محاولة يائسة لتحويل الرأي العام عن الفضيحة وعن فشل دولة وعن الانزلاق الرهيب التي سقطوا فيه من يتحكم في العلاقة الاروبية
عاش المعري بعد خيار العزلة الذي اختاره زاهداً في الدنيا معرضاً عن لذاتها،
ولم يتزوج ولم ينجب أولاداً، حيث كان يعتبر أن الإنسان يجني على من ينجبه من الأولاد والبنات. وهذا ما جعله يكتب على شاهدة قبره:
هذا جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد.
غير ولد و طلق و تسنى اوربا تخدم عليك
هادي راه ماشي ولادة راه بحال الكرش المعصومة بكثرة الزعبول
كيفاش نسمعوهم في ملف القاصرين ولا نسمعهم في التزوير وتهريب عميل الصبليون والتهرب من المحاكمة
كيف نحمل المغرب في الهجرة ولا نحمل اسبانيا لانها لم تحم حدودها سواء مع المغرب وفرسا لانهم دخلوها عبرها
المغرب بغا يزرب عليهم قبل ما يزربو عليهم .. باريس ما عقلاتش على المغرب فالازمة مع اسبانيا وأول وحدة بغات تفك منو بالقاصرين،،،، طزززززززز.
فالازمة مابقاوش بانو الحلفاء التقليديين [ فرنسا السعودية الامارات ميريكان}.
هادي دير لينا العقل باش نوضو نخدمو.
اسبانيا مانقدروض عليها عسكريا واقتصاديا ولكن نقدرو عليها فحوايج اخرى.. الامن.. الصيد البحري.. الهجرة…..
ولكن بصح راه خاصنا نخدمو الى بغينا نكونو معاهم بالنيف.
استقبال الكريساج وكل انواع المخدرات ،لو فيهم المعنى لاحتفظت بهم فرنسا كالادمغة ،لكن فقط يصدرون لنا الارهابيين والمنحرفين ،ونقبل بهم
بالنسبة للمغاربة الأهم ليس التنسيق مع أوروبا لإسترجاع القاصرين المغاربة، الأهم هو ماذا أوجد المخزن لهؤلاء الأطفال والشباب يعني ما هو الحل والبديل في جعبة المخزن؟.أتمنى أن المخزن بهذا التنسيق قد لا يغلق باب الرزق على هؤلاء مثلما فعل مع سكان الشمال والشرق أغلق عليهم سبتة ومليلية وتركهم في فقر مدقع.ثم أغلق رزق عاملات حقول الفراولة وأغلق رزق الفراشة
يجب تحديد النسل لان الاسر اصبحت تنجب ولكن لا يمكنها مراقبة أبناءها اصبحنا نصدر الزريعة.الان كل الدول منهمكة في قضاء حواءج مواطينيها
المهاجرون المغاربة يهانون و حتى يعذبون على ابواب بلدان أخرى، ونحن عندنا الفندق مفتوح لكل من هب ودب من الافارقة. والدول الأوروبية هي الأولى بإحتضانهم، لأنها هي من استعمرتهم ونهبت ومازالت تنهب ثرواتهم، وجب تدارك الموقف على أسرع وجه، وإلا ستندمون شديد الندم.
زعما تتعاون لسواد عيوننا ،ستنقي شوارعها من القاصرين والأفارقة و ترسلهم لنا لنقوم بدور الدركي …علينا حقا أن نستغل هذه الأزمة لنستفيق من أوهامنا و نعمل على جبهتنا الداخلية ،لأن أوروبا ظهر أنها تعتبرنا لا شيء ….نحمي لها حدودها من المهاجرين مقابل استثمارات يستفيدون هم منها في الأصل…
باريس اكثر من 90٪ زازايرين. غير السرقة هدا ميعرفو
The ruler of Morocco should have issued an order to bring back billions of dollars hidden in Foreign banks, The Panama Papers gave a glimpse of the wealth of the oligarchs hidden in Swiss Banks. I doubt that the French Government helps to send back the wealth Moroccan oligarchs hide in France such as fat bank account fancy homes in Paris, even castles. This is hypocrisy,
وتش يا ناس ولد او طلق للزنقة تربي ، ما بغاوش يقراو ما بغاو يتعلمو صنعة وفِي الاخير تلومون الدولة، عادا هو الجهل ومن يقول هاذا الكلام لانه يريد الا ضرب الدولة تحت الحزام.
يجب معاقبة والديهم لانهم هم المسؤولون عنهم والدولة ما قالتش ليهم ولدو الاولاد الى ما كنتوش في مستواهم.
قضاء أولياءهم الى بغيتو تحبسو هاذ الجهل والامية، اش بغا بيكم الغرب لا قرايا لا صنعة الا الاجرام والجهل.
Le maroc doit rapptrier les mineur marocain et seulement les marocain pas tout les maghrebin et subsaharien
نعم فرنسا ستتعاون مع السلطات المخزنية لارجاع القاصرين المغاربة الى بلدهم الأصلي للحفاظ على مصالحها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. بقاء هؤلاء القاصرين او الغير الشرعيين المغاربة والأجانب وخاصة الجزء منهم الذي يتعاطى مختلف أشكال الاجرام. هذه الكائنات غير مرغوب فيها في فرنسا وأوروبا لان منهم من يهدد أمن المجتمعات الاوروبية. كم منهم من يلتحق بالجماعات الإرهابية كداعش. قنابل موقوتة بامتياز. مراكز إيواء الاجءين والشوارع والسجون في أوروبا مملوءة منهم. لهذا فأروبا تريد التخلص منهم بأسرع وقت ولا تريد المزيد.
ومتى ينسق المغرب مع الدول الافريقية لارجاع مواطنيها المتواجدين بالمغرب بطريقة غير قانونية ولا يفعلون اي شئء سوى ازعاج الناس في الفروجات
مراهقين خاصهم إعادة التربية .كايسحاب ليهم أوروبا رآها جنة والفلوس غادي يلقاوهم غير مزلعين.شفاوا فينا لي يسوى ولي ما يسواش…
الى رقم ……1
غير ولد وأطلق للزنقة ولا صيفتطهم أما احركوا ولا ابيعوا المخدرات
علاش هذا النفاق رببو أولادكم لو كان العكس ما ذا عساكم أن تفعلوا معهم لنفرض أن فرنسا وإسبانيا اغرقتنا بالقاصربن كيف سيكون موقفنا ..باركا من الازدواجية راحنا والحين فيهم غير في بني انصار والناضور
عدد القاصرين المغاربة في أوروبا حوالي 20 ألف طفل… بلاما نحسبو الحراكة البالغين اللي أضعاف مضاعفة و بالآلاف…. السؤال هو: أشنو هي الخطوات و التدابير اللي موجداها الدولة المغربية باش تستقبل هاد العدد الخيالي ديال بشر ؟ و فاش الملك خذا هاد القرار واش فكر فهاد الناس ولا بالنسبة ليه غير أرقام في الحالة المدنية ماشي بشر عندهم قلب و مشاعر و عالم بيهم غير الله ؟
واش 20 ألف طفل غادي توفر ليهم التمدرس و السكن و الرعاية الطبية ؟ بحالهم بحال مولاي الحسن و أبناء المسؤولين ؟ أولا غير كانو عايشين فالزنقة ف أوروبا و غاترجعوهم لزنقة كفس منها في المغرب ؟
هادو هوما الأسئلة اللي خاص نتوما كإعلام يسولها و ينور الرأي العام و يمارس ضغط على الدولة باش تلقى حلول.. في العوض ما تبينو أن المغرب مطور و ذكي و واعر زمط لينا إسبانيا و أوروبا..
نعم، فلذات اكبادنا تضيع في ازقة باربيص، في الحي المغاربي، Barbès quartier de la goutte d’or في باريس الدائرة 18 والدائرة 10 في محيط محطة گار دي نور، موجودون هناك منذ اربعة سنوات تقريبا، بعضهم يتعاطى المهلوسات وشم البنزين، ينامون في العراء في الخدائق المقفلة ليلا، وغالبا ما تتدخل المطافي والامن لتفريق متنازعين من الاحداث واصطحابهم للمستشفيات والمستعجلات الليلية ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
على المغاربة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و تربية أطفالهم و عدم تركهم لضياع و من الحقارة أن تطلب دول أجنبية أن تتكفل بتربية أطفالك.
لإرجاع الأطفال القاصرين يجب أولا إنشاء وزارة تهتم بالشباب وطموح الشباب الدين يعيشون في المغرب وزارة تتوفر على ميزانية ضخمة ومن إختصاصين ومربيين نفسيين همهم الوحيد هو الأطفال وتربيتهم تربية صالحة كل هذا لأنه ليس من المعقول أن نطلب من أطفال بريئة الرجوع إلى بلد أطفاله يتسكعون (déjà) في الشوراع فقراء لا يهتم بهم أحد فهذا يخيفهم ويفزعهم ولأنه في الواقع الآباء كذالك يشجعون أبنائهم على الهجرة إلى الخارج كل ما كان في سن مبكر فهو أحسن.
الجزائر هي السبب و نحن افضل من كابرانات فرنسا و لاشين على الحليب و السميد و هم يحسدوننا على مملكتنا الشريفة بقيادة صاحب الجلالة و الجزائريين كيتصوروا مع دلاح زاكورا و هذا بعد ان فضحناهم امام العالم بو اسطة مول المقص و الجزائر صرفت عشرة الاف ترليون دولار على بوصانذالا الفراقشية و الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه وبورقعة تورط اما حنكة المغاربة و بريطانيا ستعترف بالصحراء و المغرب قوة اقليمية حبل طروبيك الصحراء الشرقية جيطسكي سنحرر سبته المانيا تحاول الصلح مع المغرب بسبب مقاطعته وشكرا
ولاكن آشنو وجدتو لهاد القاصرين حيت كيشوفو بلادهم بدون مستقبل راه غتجيبوهم وغيعاودو إرجعو حيت البلاد غارقة في الفساد
لمادا لا يوجد قاصرون اسبان او فرنسيون غير مرافقون في المغرب؟
فرنسا لا تقل خبثا من اختها إسبانيا! الله أعلم بما تخفيه وما ستظهره لو وقعت في موقف مثل إسبانيا. والذي يثير الانتباه هو سرعة فرنسا للتدخل من أجل إعادة الأمور الى ما كانت عليه من قبل مع الجارة الشمالية وكأن شيئا لم يكن ، ولكن هيهات هيهات يجب على المغرب ان يضع الملفات الرئيسية على الطاولة قبل أي صلح بدءا بملف الصحراء المغربية وملف تصفية الاستعمار الاسباني . اما بنبطوش وأبناء بوخروبة فلا يهمنا أمرهم وإنما كانوا الزر الذي عرى على نوايا الجيران فقط .
Les mineurs doivent être protéger et accompagner dans leurs quotidien et ils sont orientée par des éducateurs et des associations. Alors je pense pas que maroc ils auraient pas ce chance de suivi en sachant que les mineurs marocains en France représentent une minorités par a d’autres nationalités comme les Algériens ou d autres
يجب أن تتعامل الدولة بحزم و تقوم بالتوعية الازمة للحد النسل العشوائي او تقنين المواليد لكل الأسر كما فعلت الصين لانه لا يمكننا أن نسير في هاته الحالة، الاب عاطل او الاب والام عاطلين، لا دخل قار لا سكن ولا تحمل مسؤولية الأطفال من أكل وشرب ومدرسة وتعليم ومستشفى تكوين ومراكز رياضية كافية، اذن الكل مسؤؤل ويجب تحديد النسل كما لاحظت ان حتى الأجانب فقراء من مصر و لبنان وفلسطين و تونس و حراير زافارقة يتزوجون بدون أن تتوفر فيهم شروط الزواج من عقد عمل و إقامة قانونية منزل وشروط اخرى من بينها الدين لكن الدولة لا تتدخل وتراقب لان هؤلاء الفقراء الأجانب همهم هو الحصول على الإقامة مما يزيذ الطين بلة، ما عندكش ما تزوج او تزوج ولا تلد
على فرنسا،دولة الحق والقانون أن تتعامل مع هذا الملف الذي يخص القاصرين المغاربة ببلادها،بنوع من الديموقراطية،آخذة بعين الإعتبار مضامين الإعلان الخاص بحقوق الطفل،وببنوده التي تركز على الحق في العيش الكريم: “تعليم،تطبيب،سكن،تكوين لضمان الشغل وو…”؛ فإذا كان المغرب قد عبر عن رغبته في معالجة هذه القضية،فلفرنسا عدة مدارس وشركات ببلادنا يمكنها استغلالها لأجل تكوين وتشغيل هؤلاء الأطفال الذين فقدوا البوصلة بفرنسا،أثناء مكوثهم بها، فلتتبناهم وتشغلهم بشركاتها في المغرب، بكل الحقوق والكرامة التي تخولها لهم عقود العمل، بعد تكوينهم،وذلك على غرار ما يتم تطبيقه في فرنسا لصالح الطفل الفرنسي؛المغرب مستعد لتقديم كل المساعدة القانونية؛ وهكذا يمكن طي هذا الملف مع فرنسا،في انتظار نهج نفس الطريقة مع الدول الأوربية الأخرى،وبالأخص ألمانيا وإسبانيا.
وطننا الحبيب ضاق ذرعا بابناءه فتصبح الكل يهرب من قاصرين وبالغين. لكن ما يحز في النفس حقيقية ويبعث علا التساؤل لماذا مسؤولوا هذا الوطن يصرون علا استقبال رعايا دول اخرى رغم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية العامة؟ هل من المنطق ان يتبجح المسؤولون باستقبال الأفارقة؟ رغم الضرر الحتمي علا معيش السكان المغاربة؟ ماذا يعني تشغيل الاجانب والبلد يعج بالبطالة؟ ماذا يعني انتشار الباعة الجاءلين الأفارقة في كل مكان؟ الا يضر التاجر المغربي الذي يدفع ضراءبه للدولة؟ المرجو من المواطنات الانتباه الى الاحسان الزايد للافارقة. الدولة هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية الأفارقة وليس الشعب المغلوب علا أمره.
على الدولة ان ترعى الاف القاصرين المشردين,الذي يتعاطون لمختلف انواع المخدرات و لا يتلقون منها اي اهتمام او ادماج,اما هؤلاء القاصرين الذي ذهبوا الى اوربا فقد فتح الله لهم ابواب رحمته,و انقذهم من شر الوطن,وان عادوا فسيلقون نفس المصير القاصرين هنا,لا بيت يأويهم ولا مؤسسات ترعاهم.
سناء
انجاب الاطفال في الحلال امر مرحب به بل ضروري في كل مجتمع مدام انه يتم بي شكل منضم وتحديد النسل حرام ويتقاطع مع حقوق الإنسان ما يجب منعه ومحاربته هيا الدعارة والإنجاب خارج علاقات الزواج دون تحمل المسؤولية الاخاقية والقانونية ..من الوضح ان تفشي ضاهرة اطفال الشوارع سببها سياسة المجون والرديلة وعليه يجب معاقبة الدعارة والحد من السياحة الجنسية واعطاء حقوق الطفل كاملة ي التطبيب والتعليم لي مساعدة العائلات بي احسن تكفل بإبنائهم لا منعهم من الإنجاب