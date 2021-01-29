فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية

فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية
صورة : أ.ف.ب
الجمعة 29 يناير 2021 - 21:10

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها، بدءاً من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا”، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه: “سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا”.

إغلاق الحدود الرحلات جان كاستيكس فرنسا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المساحات الخضراء بالعاصمة
الجمعة 29 يناير 2021 - 19:24

المساحات الخضراء بالعاصمة

صوت وصورة
خوف المسنين من حقن اللقاح
الجمعة 29 يناير 2021 - 17:14

خوف المسنين من حقن اللقاح

صوت وصورة
حافلات جديدة بالدار البيضاء
الجمعة 29 يناير 2021 - 16:14 3

حافلات جديدة بالدار البيضاء

صوت وصورة
حملة التلقيح في جهات المملكة
الجمعة 29 يناير 2021 - 13:10 6

حملة التلقيح في جهات المملكة

صوت وصورة
أولى جرعات اللقاح بسلا
الجمعة 29 يناير 2021 - 00:18 1

أولى جرعات اللقاح بسلا

صوت وصورة
مقاهي الشيشة في زمن كورونا
الخميس 28 يناير 2021 - 23:50 5

مقاهي الشيشة في زمن كورونا