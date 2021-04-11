الصحراء المغربية وفرنسا

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تعليقات الزوار5
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فرنسا تأخد من الغاز الجزائري 60% ومن النفط كذالك و الجزائر تعوض فرنسا البنية التحتية ب 2 مليارات سنويا لمدة قرن حتى 2062 من المستحيل ان تتخلى على هذا كله حبا في المغرب تستعمل المغرب لكي تأخذ اكثر من الجزائر
ليس كافي تجديد تاكيد الدعم للحكم الذاتي على مغربية الصحراء بل يجب الاعتراف بمغربية الصحراء وتحدوا بما فعلت و م أ. التي مصالحها في المنطقة اقل بكثير من فرنسا
بسم الله الرحمان الرحيم هذه أخلاقهم وهذه طبيعتهم الكراهية والحقد والحسد العديد من الفيدوات توضح ذلك ولن نلومهم بل نتمنى لهم الشفاء اما المغرب العريق فمحرك ركبه يدور نحو تحقيق المزيد بفضل الله أولا ثم قادته وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا وبفضل شعب منفتح محب للسلام
الاعتراف الامربكي بمغربية الصحراء، سيدفع جميع دول الحلف الاطلسي ودول العالم ومنهم دول الاتحاد الاوروبي، الى حدو الولايات المتحدة الامريكية، وان تتوقف الجزاءر التي تدافع بك ل قوتها عن الحدود الموروثة عن الاستعمار بدعم المرتزقة والارهابيين لزعزعة استقرار شمال افريقيا من اجل الحفاظ على استعمار اراضي جيرانها.
فرنسا حينما تتدخل في مستعمراتها فهي لا تحتاج لقرار اروبي ونحن نستنتج ان فرنسا لا تريد الا فوضى خلاقة في المنطقة