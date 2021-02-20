فريق المغرب للتزلج يحتل المرتبة 50 عالميا

تمكن ممثل الفريق الوطني المغربي للتزلج ياسين اعويش، السبت، من الظفر بمرتبة مشرفة ضمن 100 متزلج، خلال إقصائيات بطولة العالم التي تجرى بإيطاليا من 8 إلى 22 فبراير الجاري.

وبهذا التأهل، ضمن الفريق الوطني الحضور كبلد إفريقي في المسابقة النهائية بجانب دول رائدة في هذه اللعبة، باحتلال ياسين اعويش المرتبة 50 ضمن 112 لاعبا تأهلوا في منافسة تعتمد فيها المراتب الأولى عالميا في حدود 100، وبذلك ضمن المغرب مقعده للمرة الثانية في نهائيات بطولة العالم للتزلج.

وتمكن البطل المغربي من هذا التأهل إلى نهائيات بطولة العالم للتزلج تخصص “Slalom” رغم صعوبة المنحدر الجليدي، وهي أول مرة يشارك فيها ياسين في ظروف ثلجية كهذه، في الوقت الذي يتدرب فيه الفريق الوطني بمحطات ثلجية.

وحصل الفريق الوطني للتزلج الذي يتكون من بطلين محليين هما ياسين اعويش الذي ينتمي إلى منطقة إفران، ومهدي اداحيا من محطة أوكيمدن، على هذا الاستحقاق تحت إشراف المدرب الدولي Melan Christophe.