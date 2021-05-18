"فرّاشة" يحتجون ضد مصادرة السلع في الناظور

احتج عدد من الباعة الجائلين (الفرّاشة) الذين يمارسون أنشطتهم التجارية على مستوى شاطئ كورنيش الناظور، مساء الثلاثاء، أمام عمالة إقليم الناظور، بعد مصادرة سلعهم وأدواتهم ومنعهم من مزاولة عملهم.

ورفع المحتجون، نساء ورجالا، مجموعة من الشعارات التي استنكرت ما سموه “حرمانهم من مصدر قوتهم الوحيد”، مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى ممارسة عملهم، خاصة في فترة الصيف التي تعرف إقبالا من قبل مرتادي الكورنيش بشكل عام.

هشام الهبري، أحد الباعة الجائلين المتضررين، صرح قائلا: “تفاجأنا بمنعنا من قبل السلطات خلال عودتنا إلى العمل بعد شهر رمضان الذي عانينا فيه تبعات اضطرارنا إلى التوقف عن العمل استجابة لإجراءات التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة”.

وأضاف: “أصبحا الآن مهددين بعطالة تامة وفقدان نهائي لمصدر قوتنا الوحيد، وكل واحد منا يكفل عائلة بأكملها”، مؤكدا أن “بعض ممارسي هذه الأنشطة التجارية كانوا يشتغلون في التهريب المعيشي، وقد حرموا من ذلك بعد إغلاق حدود مليلية المحتلة، وهاهم الآن يواجهون المصير نفسه بعد أشهر من البحث عن بديل”.

وطالب الهبري بإيجاد حل عاجل لهذه الفئة من الباعة، الذين قال إنهم يعملون فقط خلال فترات فصل الصيف، مهددا باتخاذ المتضررين خطوات أكثر تصعيدا في الاحتجاج في حالة حرمانهم التام من مزاولة عملهم وعدم التعاطي الإيجابي مع قضيتهم.