فعاليات حقوقية تستنكر "أسلوب الانتقائية" في منع الاحتجاج بالمغرب

خلف التعامل المختلف مع الوقفات الاحتجاجية بكل من الرباط والدار البيضاء استياء مجموعة من الفعاليات الحقوقية بالمغرب، نظرا إلى منع مختلف أشكال الاحتجاج بالعاصمة الإدارية، فيما يتم السماح لجماهير كرة القدم بتنظيم مظاهرات جماعية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتساءلت الفعاليات الحقوقية عن دواعي الاختلاف بخصوص اتخاذ القرارات بهذا الخصوص بالمدن المغربية، خاصة أن المنع الذي تعرضت له الاحتجاجات التي دعت إليها كثير من الهيئات والتنسيقيات بالرباط كان بمبرر الوضعية الوبائية الراهنة، بينما لم تؤخذ الحالة الوبائية بالدار البيضاء بعين الاعتبار أثناء الترخيص لمظاهرات جماعية.
لذلك، خرج تيار حقوقي يدعي أن الوقفات الاحتجاجية الممنوعة بالعاصمة الإدارية مردها إلى “أسباب سياسية”، لا سيما أن بعضها يتعلق بالدفاع عن شخصيات إعلامية وسياسية مُتابعة في المحاكم؛ في حين يتم الترخيص لبقية الوقفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي بالحواضر الأخرى للبلاد.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي أحمد الهايج إن “هذا التعامل ليس بالأمر الجديد، باستثناء ما وقع في أحداث 20 فبراير التي شهدت، بشكل نسبي، الكثير من التظاهرات بمختلف مدن المغرب دون تدخل”، مبرزاً أن “المنهجية المعتمدة من طرف الدولة كانت-وما زالت-هي تقييد التظاهر السلمي ومنع الوقفات”.
وأضاف الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة تلجأ للأسلوب الانتقائي بشأن الاحتجاجات في كثير من الأحيان، حيث تمنع هنا وترخص هناك، لكن المقاربة الأمنية تحضر على الدوام في التعامل مع جميع أشكال التظاهر السلمي”.
وأوضح الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الدولة لا تمنع جميع الوقفات الاحتجاجية مخافة أن يتسبب ذلك في احتقان اجتماعي قد يتحول إلى انفجار شعبي”، مؤكدا أن “بعض الملفات الحساسة يتم التعامل معها بشكل منهجي وصارم كما هو الشأن الآن بالنسبة إلى الوقفات المبرمجة في إطار لجان التضامن مع الصحافيين المعتقلين والمعطي منجب ومناهضة التطبيع”.
وشدد المتحدث لهسبريس على وجود “فئات مغضوب عليها، وملفات يُحرّم الاختلاط بها، ومن ثمّ يتم منع التظاهرات الاحتجاجية بشكل صارم”، ليخلص إلى أن “الدولة تستغل ظروف جائحة كورونا قصد إحكام قبضتها على الفضاء العمومي، من خلال منع المواطنين من الاحتجاج الميداني”، وفق تعبيره.
جمهور الرجاء كان النقطة التي افاضت الكأس لتبين بالملموس ازدواجية تعامل المخزن مع الاحتجاجات الاجتماعية في مدن المملكة.. دكاثرة وأطر تعليم وطلاب علم يقمعون ويطاردون في الازقة والمزارع وتفرض عليهم غرامات الطوارئ.. وشباب ومراهقون مطلبهم الوحيد هو الكرة. يتجمعون رغم المنع ولا أحد من رجال الداخلية خاطر الاحتكاك بهم. وحتى الذين خرجون يجوبون الشوارع. راقبهم المخزن من بعيد ولم يستطع حتى النطق بكلمة انكم تعرقلون السير..
انتم تنعمون بخيرات البلاد وتمنعون الناس في حقوقهم المشروعة .تزيدون في تعويضاتكم تسيحون مجانا بسفريات في السماء والارض والبحر .تتمتعون بسيارات فارهة بوقود بيليكي بفيلات فاخرة .كولشي بيليكي من اموالنا. غير لي دوا علي حقو تقمعوه بالعصا او السجن.عطيو الناس حقهم راه واصلا العظم وصابرين.حشومة عليكم.الحكرة كثرتو فيها علينا.
نعم يحق للمسؤولين أعانهم الله في منع الاحتجاج للفوضويين. و يرخصون لمن يستحق الترخيص. لأن هناك مع الأسف من يعيش فقط في الماء الملطخ.
صباح الخير الجمعيات الحقوقية . مساكن عاد فاقوا انا لله وانا إليه راجعون
فرق شاسع بين من يطالب بتسوية الوضعية الإجتماعية من موظفين و عمال و شرائح كبيرة من الشعب المقهور و بين من يدافع عن التفاهة ،هذه الفئة الآخيرة لا تزعج السلطات بمطالبها لأنها تعلم مسبقا أنها خارج التغطية و لا علم لها بمجريات الحياة و كل همّها كرة منفوخة بالهواء مثل عقولهم الفارغة يتقاذفها لاعبون في رقعة الميدان ، على حد مقولة شعبية « الناس بالناس ولقرع فمشيط الراس .»
الحكومة تسمح وتمنع المظاهرات على حسب نوع هذه المظاهرات فاذا كانت الاحتجاجات موجهة الى الحكومة مثل اضراب الاساتذة المتعاقدين فالدولة طبعا ستقمعها وان كانت لا تعني الدولة في شيء مثل مظاهرة الرجاء البيضاوي فستسمح لها.
تتكلمون كما لو ان الاساتدة و الممرضين لم يسبق لهم ان احتجوا عدة مرات و تم منعهم حتى زادو فيه اما جمهور الرجاء فاحتج مرة واحدة
على الأساتدة و الصحافة لبس أقمصة الوداد والرجاء حتى يتم الترخيص لهم بالإحتجاج.
جمهور الرجاء قام بالتضامن في صندوق مواجهة كورونا،ولديه الحق ان يعبر عن رأي رياضي سلمي يتوخى من خلاله تصحيح مسار فريقه بطرق حضارية .بينما بعض الوقفات تستهدف اماالتأثير على المسار القضائي أو ينتج عنها ضرر للغير .خصنا نقراو الأمور قراءة صحيحة.
فريق خارج عن القانون سجلت في حقه معظم الاعتقالات وحالات الشغب في تاريخ المغرب
جمهوره خارج عن القانون ومعظم بطولاته مجرد هدايا ولا يستحقها
يجب حل ذلك الفريق الفاسد واعتقال كل جماهيره الفاسدة لأنهم من خرجوا عندما تم منحهم البطولة الماضية بطريقة فاسدة مبنية على الإعلام والتحكيم
جمهور سيسبب كارثة في البلاد إن لم يتم اعتقاله
لا للوقفات الاحتجاجية ولا للتجمعات ولو داخل الادارات بدعوى الاجتماع ولا للمسيرات سواء حقوقية او مساندة او داعمة او ناصرة او متضررة لأننا نجتاز مرحلة صعبة للغاية….. صحيح يستهزئ البعض لانه جاهل لما يقع من حولة من تغيرات فيروسية وأمنية تستوجب المزيد من اليقضة واحترام نصائح الأطباء المختصين… ولو فرضت الحكومة اغلاقا تاما كما العام الماضي ومنع التجوال ليلا فمن حقها ذلك لان دولا أوربية مقدمة تكنولوجيا وعلما فرضت ذلك مصلحة للشعب وخوفا من انتشار الوباء….. البارحة 40 حالة مستجدة في الداخلة… فكيف سنواجه هذا الداء إذا كان أكثر فتكا وقوة من كوفيد 19؟
المشكل ماشي فالاحتجاج المشكل عند المخزن في شكون لي كيحتج
من جهة هذه هي سياسة الدولة، فبالانتقائية يحيا المواطن المغربي وبها يعيش وبها سيموت.
من جهة أخرى، مديري الامن بمختلف ربوع البلاد، يعرفون جيدا ان الشباب والمراهق المغربي حاد الطباع، ناهيك عن ان من بين هؤلاء المشجعين نجد شباب دو سوابق وشبع حبس، يطلع من دارو ناوي خزيت ومحمل بسكاكين، وبالتالي فأي احتكاك سوف تكون عواقبه وخيمة قد تذهب ضحيتها ارواح كثيرة من رجال الامن، وقد ينقلب، في رمشة عين، من احتجاج سلمي رياضي إلى احتجاج سياسي، كما حث في تونس.