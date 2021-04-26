فقدان بحار في انقلاب قارب صيد بسيدي إفني

فقدان بحار في انقلاب قارب صيد بسيدي إفني
صورة: أرشيف
الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:22

تسبب انقلاب قارب للصيد التقليدي على مقربة من ميناء سيدي إفني، مساء الأحد، في فقدان بحار وإنقاذ ثلاثة آخرين من أفراد طاقمه.

وتعود أسباب انقلاب القارب الذي يحمل اسم “العيون”، وفق مصدر مهني لهسبريس، إلى الرمال المتراكمة بباب الميناء وما تشكله من خطر كبير على المهنيين في حالتي الخروج والدخول، مشيرا إلى أن الإشكال سيبقى قائما إلى غاية تدخل الجهات المعنية والقيام بعملية الجرف ضمانا لاستمرارية رواج الميناء.

وأوضح المصدر ذاته أن ممثل غرفة الصيد البحري التقليدي بمنطقة سيدي إفني تقدم، شهر نونبر الماضي، بملتمس إلى مدير الوكالة الوطنية لميناء سيدي إفني قصد جرف الرمال المتراكمة بباب الميناء؛ غير أن الوضع لا يزال على حاله، ولم يشهد الباب المذكور أي تدخل.

انقلاب قارب غرفة الصيد البحري فقدان بحار ميناء سيدي إفني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة
الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:59

حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة

صوت وصورة
إبداع محكوم سابقا بالإعدام
الأحد 25 أبريل 2021 - 16:39 6

إبداع محكوم سابقا بالإعدام

صوت وصورة
نفق مسجد الحسن الثاني
الأحد 25 أبريل 2021 - 10:59 10

نفق مسجد الحسن الثاني

صوت وصورة
فوضى دورة مجلس‬ وزان
الأحد 25 أبريل 2021 - 10:17 1

فوضى دورة مجلس‬ وزان

صوت وصورة
يوم تضامني مع الراضي والريسوني
السبت 24 أبريل 2021 - 23:44 3

يوم تضامني مع الراضي والريسوني

صوت وصورة
آش كيدير كاع: النظاراتي
السبت 24 أبريل 2021 - 23:04 11

آش كيدير كاع: النظاراتي