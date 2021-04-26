فقدان بحار في انقلاب قارب صيد بسيدي إفني

تسبب انقلاب قارب للصيد التقليدي على مقربة من ميناء سيدي إفني، مساء الأحد، في فقدان بحار وإنقاذ ثلاثة آخرين من أفراد طاقمه.

وتعود أسباب انقلاب القارب الذي يحمل اسم “العيون”، وفق مصدر مهني لهسبريس، إلى الرمال المتراكمة بباب الميناء وما تشكله من خطر كبير على المهنيين في حالتي الخروج والدخول، مشيرا إلى أن الإشكال سيبقى قائما إلى غاية تدخل الجهات المعنية والقيام بعملية الجرف ضمانا لاستمرارية رواج الميناء.

وأوضح المصدر ذاته أن ممثل غرفة الصيد البحري التقليدي بمنطقة سيدي إفني تقدم، شهر نونبر الماضي، بملتمس إلى مدير الوكالة الوطنية لميناء سيدي إفني قصد جرف الرمال المتراكمة بباب الميناء؛ غير أن الوضع لا يزال على حاله، ولم يشهد الباب المذكور أي تدخل.