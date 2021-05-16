فك لغز سرقة وكالة لتحويل الأموال في تيزنيت

أسفرت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لتيزنيت عن توقيف مشتبه فيه بارتكاب جريمة السطو على وكالة لتحويل الأموال في حي “إيراك” زوال يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

ووفق معطيات توفرت لهسبريس، فإن الموقوف كان يشتغل في الوكالة، وعمد إلى السطو على مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم من داخلها، قبل أن يبلغ عن ذلك مصالح الشرطة التي حلت على عجل بالوكالة وباشرت تحرياتها في الموضوع.

وأوردت المعطيات ذاتها أن المشتبه فيه الموقوف على ذمة هذه القضية، علل إقدامه على السطو على الوكالة التي يشتغل بها بـ”الضائقة المالية” التي يمر منها.

وقد جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.