فنانون من جهة سوس يغنون في "بوابة الكركرات"

توجه عدد من الفنانين الأمازيغ إلى معبر الكركرات، جنوب مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، للتعبير عن دعمهم للوحدة الترابية للمملكة، ولتأييد تدخل الجيش المغربي لتحرير المعبر من ميليشيات مرتزقة البوليساريو، وللتعبير عن التطورات الأخيرة المتجلية في اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أراضيه.

ومن معبر الكركرات، عبر المشاركون في هذا التحرك الداعم للوحدة الوطنية للمغرب عن اعتزازهم بالقرار الحازم والحكيم للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن العملية السلمية في معبر الكركرات الحدودي، في احترام تام للسلطات المخولة له، فضلا عن الفرحة بـ”خطوة واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية”.

وتأتي هذه المبادرة، وفق المشاركين فيها، لـ”دعم جهود المغرب في تأكيد مغربية الصحراء وسيادة القانون، بعد تنظيفها من مليشيات البوليساريو، التي عرقلت حركة مرور البضائع والأشخاص في المعبر الحدودي الكركرات المطل على المحيط الأطلسي”، وكذلك لـ”الإشادة بالتحرك العسكري لتأمين المعبر الرابط بين المغرب وموريتانيا ودول جنوب الصحراء”.

ورفع الفنانون العلم الأمازيغي الذي يدل فيه اللون الأصفر على الصحراء. كما أدوا بشكل جماعي أغنية الفنان المرحوم عبد العزيز الشامخ “أيت لاصل أنكا ؤور نهجيم إلين وراتن”، التي تعني بالعربية “نحن أبناء الأصل، ولنا وثائق تدل على ذلك، ولم نحتل الأرض”، وهي الأغنية التي تؤكد أن الصحراء مغربية عبر التاريخ.