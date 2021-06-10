فنانون يساهمون في "مال القدس" بمزاد علني

أعلنت وكالة بين مال القدس الشريف أنه بمبادرة كريمة من النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، ودار “مزاد وفن” بطنجة، تم التوقيع، الأربعاء في الرباط، على بروتوكول تعاون لتنظيم مزاد علني للوحات التشكيلية يعود ريعه لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذه المبادرة تجسد وعي الأطراف الثلاثة الموقعة على البروتوكول بالقيم الفضلى التي تجسدها الفنون بأنواعها ويحمل لواءها الفنانون، لتعزيز قيم السلام والتعايش التي ترمز إليها مدينة القدس باعتبارها مدينة جامعة لأتباع الديانات السماوية الثلاث.

وأضاف المصدر ذاته أن الأطراف اتفقت على تنظيم مزاد علني يعود ريعه لفائدة الوكالة، ويدعى للمشاركة فيه فنانون تشكيليون محترفون مغاربة، ويفتح أيضاء في وجه نظرائهم من العالم، وفق منهجية خاصة متفق عليها.

وينص البروتوكول على أن تشرف النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، بالتنسيق مع “دار مزاد وفن”، على اختيار وفرز اللوحات المشاركة في المزاد العلني، حسب المعايير التي تم اعتمادها من قبل الأطراف، وتقومان بتشكيل لجنة لتسيير عملية البيع وإيداع عائدها المالي في حسابات الوكالة، حسب مقتضيات القانون الجاري به العمل.

يشار إلى أن البروتوكول وقع من طرف كل من محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، وسيدي محمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، وشكري بنتاويت، الرئيس المؤسس لدار “مزاد وفن” بطنجة.