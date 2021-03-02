فورد تطلق سيارتها Explorer الجديدة

كشفت شركة فورد النقاب عن سيارتها Explorer الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الهجين Plug-in.

وتأتي سيارة فورد Explorer الجديدة بعرض 2.28 متر، وتوفر مساحة تخزين تصل إلى 2275 لتر مع مقاعد قابلة للطي، وتتمتع بملامح غاية في القوة والأناقة من خلال شبكة المبرد الضخمة، وتقف السيارة على جنوط خفيفة قياس 18 بوصة.

وتعتمد سيارة فورد Explorer الجديدة على العديد من خصائص السلامة ومكيف الهواء الأوتوماتيكي متعدد المناطق، والتجهيزات الجلدية الفاخرة مع خاصية التدفئة والتهوية، ومستشعرات الضوء والمطر والزجاج الخلفي الكهربائي، مع نظام الملاحة، والاعتماد على تقنية LED في الإضاءة، وكاميرا 360 درجة.

وتستند السيارة في عملية الدفع على محرك بنزين V6 بقوة 350 حصان مع آخر كهربائي بقوة 74 كيلووات، وبتضافر جهود المحركين تندفع السيارة بقوة 336 كيلووات/457 حصان، مع عزم الدوران 825 نيوتن متر، وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 6 ثوان فقط، مع بلوغ سرعة قصوى 230 كلم/س.