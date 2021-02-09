"فورد" تقدم الإصدار Edition من Fiesta ST الصغيرة

كشفت شركة فورد النقاب عن الإصدار Edition من سيارتها الرياضية Fiesta ST الصغيرة، والذي يتمتع بالمزيد من الأداء.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار Edition الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 290 نيوتن متر.

وتم تجهيز الإصدار الجديد بمجموعة حركة ملولبة قابلة للضبط مع تحسين القدرة على الجر في المنعطفات السريعة.

وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.5 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 230 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6.6 لتر/100 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي، تمتاز السيارة Fiesta ST Edition الجديدة بجنوط جديدة وخفيفة وتزدان بحليات باللون الأسود اللامع، بينما تتألق المقصورة الداخلية بالمزيد من الكربون وخيوط الحياكة الزرقاء بالمقاعد الرياضية، بالإضافة إلى مقود جديد يشتمل على زر اختيار مباشر لنمط القيادة الرياضي.