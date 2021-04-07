"فورس موتورز" تقدم سيارتها Trax Cruiser الجديدة

كشفت شركة “فورس موتورز” النقاب عن سيارتها Trax Cruiser الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، والتي تسع 12 راكبا.

وأوضحت الشركة الهندية أن السيارة Trax Cruiser الجديدة تظهر بطول 15.12 متر، وعرض 1.82 متر، وارتفاع 2.03 متر. وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.05 متر، تؤهلها لتسع ما يصل إلى 12 راكبا.

ويبلغ وزن السيارة 3.1 طن ويتولى دفعها محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.6 لتر وبقوة 90 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتم توزيع القوة على عجلات الدفع بواسطة ناقل حركة يدوي خماسي التعشيقات.

وتتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات ثنائية اللون، وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط، مع نظامي ملتيميديا وملاحة ونوافذ كهربائية.