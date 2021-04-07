"فورس موتورز" تقدم سيارتها Trax Cruiser الجديدة

"فورس موتورز" تقدم سيارتها Trax Cruiser الجديدة
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 01:57

كشفت شركة “فورس موتورز” النقاب عن سيارتها Trax Cruiser الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، والتي تسع 12 راكبا.

وأوضحت الشركة الهندية أن السيارة Trax Cruiser الجديدة تظهر بطول 15.12 متر، وعرض 1.82 متر، وارتفاع 2.03 متر. وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.05 متر، تؤهلها لتسع ما يصل إلى 12 راكبا.

ويبلغ وزن السيارة 3.1 طن ويتولى دفعها محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.6 لتر وبقوة 90 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتم توزيع القوة على عجلات الدفع بواسطة ناقل حركة يدوي خماسي التعشيقات.

وتتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات ثنائية اللون، وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط، مع نظامي ملتيميديا وملاحة ونوافذ كهربائية.

السيارة Trax Cruiser المقصورة الداخلية شركة "فورس موتورز" محرك ديزل

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 17

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 39

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية

صوت وصورة
شاب يختار الخلاء
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:11 23

شاب يختار الخلاء

صوت وصورة
دهس طفل على سكة قطار
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:59 14

دهس طفل على سكة قطار

صوت وصورة
بوريطة: الجزائر طرف في النزاع
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:43 40

بوريطة: الجزائر طرف في النزاع