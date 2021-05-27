فوزي البنزرتي: مشوار طويل ينتظر الوداد الرياضي

شدد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، على أنه ليس هناك مباراة سهلة، رغم تحقيق هذا الأخير الفوز على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لصفر خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب منافسات الجولة الـ20 من “البطولة برو”.

وقال “شيخ المدربين” في تصريح له عقب اللقاء: “وجدنا صعوبات كبيرة في شوط المباراة الأول. لهذا، حاولنا البحث عن الحلول، وقمنا بالعديد من التغييرات مع بداية الجولة الثانية، خاصة على مستوى خطي الوسط والهجوم”.

وأضاف: “نحن مطالبون بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات. تنتظرنا العديد من المباريات ومازال المشوار طويلا، أود أن أشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة التي أعطتنا الفوز”.

وقال مواطنه فتحي جبال، مدرب نادي المغرب الفاسي، إن الفريق “الأحمر” تفوق على فريقه بفضل المؤهلات الفردية الكبيرة للاعبيه، كما أن متصدر الدوري كان منظما وقويا طوال دقائق اللقاء.

وأضاف أن “الوداد فريق قوي، وقد تفوق علينا في العديد من الجزئيات الخاصة في هذه المواجهة، كما أننا كنا نطمح لتحقيق الفوز اليوم لكننا تأثرنا بالغيابات وبعض الأخطاء الفردية، وسنكون مطالبين بتصحيحها بشكل سريع لاستعادة التوازن في قادم المباريات”.

وتغلب الوداد بثنائية نظيفة على ضيفه المغرب الفاسي في مباراة الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

ورفع رفاق أيوب الكعبي رصيدهم بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، متصدرين ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد المغرب الفاسي في 22 نقطة.