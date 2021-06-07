فوزي لقجع يدعو التحكيم إلى التمسك بالنزاهة

طالب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اللقاء الصحافي للجنة المركزية للتحكيم المنعقد اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، بأن يبقى التحكيم داخل الملاعب المغربية مستقلا في تدبيره اليومي والاستراتيجي، والاشتغال بشكل جيد على تكوين حكام القاعدة على مستوى العصب الجهوية، داعيا “قضاة الملاعب” إلى تطبيق القانون بحذافيره وفضح أي ضغوط أو ممارسات لا رياضية.
وقال رئيس جامعة الكرة في كلمته: “في تدبير التحكيم اليومي، علينا أن نقطع قطعا تاما مع ثقافة تدخل التسيير الرياضي في التحكيم، مع الحفاظ على استقلاليته، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية، لأن الكرة الوطنية تجاوزت المرحلة التي قد يتدخل فيها المسؤول الرياضي في التحكيم”.
وخاطب لقجع الحكام المغاربة قائلا: “أرجوكم طبقوا القانون، وأتحدى أي حكم سبق وأن تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول جامعي للضغط عليه ولم يفضحه للعلن، وأدعوكم لمقاطعة ثقافة الماضي، كما أن الحكم يشترط أن يكون بعيدا عن التسيير الرياضي، ويتفرغ لمهامه وتكوينه”، مضيفا: “ومكنسمحش لشي واحد منكم اتصل به أي مسؤول ومفضحوش”.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحكم من حقه أن تتوفر له شروط العيش الكريم، والظروف اللوجستيكية والحماية الأمنية من أجل أن يؤدي مهامه بشكل جيد، مؤكدا أنه يتفادى الرد على بعض الآراء التي يرى أن “الهدف منها مجرد استرزاق بئيس”.
وأكد المتحدث أنه سيتم تنظيم لقاء أسبوعي للحكام بعد نهاية كل جولة من الدوري الاحترافي، من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، كما سيكون “قضاة الملاعب” المعنيون بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل، “حاضرين ليقدموا توضيحات للرأي العام، كما يفترض أن يتحلوا بالشجاعة للاعتراف بالأخطاء”.
وواصل قائلا: “لقد حاولت تسريع العمل بتقنية الفار والحمد لله، اليوم المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يشتغل بالتقنية بطاقم مغربي 100 في المئة، وعلينا أن نعمل على تكوين جيل جديد محترف بأتم معنى الكلمة، وعلينا أيضا أن نفتخر بالجيل الحالي الذي يشرف الصافرة المغربية وطنيا وقاريا، كما أننا فخورون بأن الراحل سعيد بلقولة أدار نهائي كأس العالم سنة 1998. ورغم وجود الفار، فإن الخطأ وارد، كما أن المغرب هو أول المتضررين من ذلك في مونديال روسيا أمام البرتغال، وقد اعترف رئيس الفيفا بذلك الخطأ”.
واختتم لقجع مخاطيا الحكام: “أرجوكم طبقوا القانون، وكل واحد يجب أن يقف على أخطائه. من يحتاج لتطوير مستواه البدني، فليشتغل على ذلك أو يتم إنزاله للأقسام السفلى، من أجل تطوير المستوى العام للصافرة المغربية”.
للأسف استنزاف ميزانية ضخمة في كرة القدم و الرواتب الخيالية تطرح أكثر من علامة استفهام دون الحديث عن العدد الكبير الذي يتقاضى هذه الأجور ،اما التحكيم الكروي فافريقيا لا زالت متأخرة جدا في الصرامة
القطاع اصبح بؤرة لهدر الاموال في عز الأزمة بدون رحمة ولا شفقة عن اموال الشعب !! لان الكرة اهم مصدر التنويم والتخدير في ظل تفشي أزمة الفقر والبطالة لذلك جعلوا منها قطاع استراتيجي يحضى بالأولوية يمنح لها الملايير بدون حساب !!فليس هدفه الرياضة بل تحويل الرأي العام والدليل هو اندثار الرياضات الأخرى التي تخدر الأغلبية البسيطة مثل كرة السلة والطائرة واليد وخصوصا ألعاب القوى !؟
وهكذا اصبح قطاع الكرة مصدر للريع والريح السريع بدون مسائلة فقد هرول للقطاع كل من هب ودب من انتهازيين وأشباه التقنيين وأشباه المدربين وخصوصا رموز الفساد السياسي لاجل التقرب من السلطة !!
اما الغش والفساد فميدان الكرة كغيره فلا يمكن ان يكون بمنأى عن القطاعات الاخرى التي تعيش حالة التسيب !!
المرجو ان يكون عندنا حكام يطبقون القانون كما وضع وتكون عندهم سرعة البديهة والقرار السليم والضمير. لا مكان للعاطفة والتوجيهات العكسية للقيم.
راهم خارجين من الخيمة عوجين ههههههههه