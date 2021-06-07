فوضى بمركز للتلقيح بالجديدة

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الناس كانوا ممتنعين عن اللقاح، سمعو جواز التلقيح ممكن تسافر بيه وتخرج بيه مورا 11 تليل، هاهما ولاو اتسابقو عليه.
الناس سمعوا شهادة او جواز التلقيح لتحرك ليلا ونهارا في جميع الاتجاهات والكل ذهب اليوم إلى مركز التلقيح. واغلبيتهم فاتهم موعدهم الدي طلب منهم. وللأسف انهم لايحترمون الوسائل الاحترازية والوقائية يريدون فقط جوز لتنقل.
.حتا ادخل امعاهم الصهد او شافوا الناس اللي لقحات ما اطرى ليها والوا عاد جايين تتجاراوو امنين كانت الذنيى خاوية فين كنتوا جايين دبا تتزاحموا امع الشباب. قاليك السيد عندوا الثمانين سنة .اوا راه خاصك تتعاقب فين كنتي امنين كانوا ايضوروا باش ايجلبوا للناس الشياب في اضيورهم.وا بااااااااااز.
اليوم في مدينة برشيد وفي المركز الصحي التابع للحي الحسني المسمى البلوك كان الأمر كارثيا يشبه زريبة البهائم وتعالت أصوات النساء تحت الخيام الملتهبة وصعب التنفس وسط تلك الخيام المزدحمة بالناس في يوم حار ورطب مع تأخر وصول جرعات اللقاح وغياب تام للتواصل مع المرتفقين وعدم الرفق بهم بسبب غياب النضام مما جعل الكل معرض للعدوى لأن غالبية الناس تخلت عن وضع الكمامات مما يوشك أن يعكس عملية التلقيح من اكتساب مناعة جماعية إلى عدوى جماعية باختصار إنها فوضى بما تحمله الكلمة من معنى.
الحقيقة لي فاتو وقت التلقيح يبقى هو في الاخير حتى يسليوا الناس كلهم وما يبقى حتى واحد .لأنهم بعدم تقدمهم لمراكز التلقيح خانوا وطنهم .والآن لما سمعوا بجواز التلقيح جاو يتسابقوا ويديروا الفوضى .وجب على السلطات عدم تلقيهم .وتلقيح فقط السن المطلوبة.