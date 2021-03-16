فوضى في احتجاجات المتعاقدين

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تعليقات الزوار12
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اصبح المتعاقدون كاليك المدبوح لا يعرفون ما يفعلون امام تجاهل الجميع لهم
ومن يخلق الفوضى غير الأمن لتشويث التظاههههههر .
عندما يهان رجال ونساء التعليم بتلك الطريقة. فعلى التعليم صلاة الجنازة..
العقد شريعة المتعاقدين، لماذا رضيتم بالعقد منذ البداية؟
الاحتجاجات هنا وهناك والنقابات والاحزاب السياسية منهمكون بتقنين الكيف والقاسم الانتخابي لارضاء الداخلية لا حول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها.
كولو و شربو و نعسو و تكمشو نتوما راكوم شبعتو خبز بهاد الخرجات لي ماعندها معنى!
لا يقبل منهم عذر ،بل هم المتعدون ، والأمن لا يقوم إلا بواجبه تحية صادقة لرحال الأمن والقوات المساعدة وكل الأجهزة الأمنية، البادىء اظلم ،هم عن محض إرادتهم وقعوا على التعاقد بكل حرية ووفرت لهم الدولة العمل على الأقل يحمدوا الله ويشكروه ( في مصر دكتور يتولى مسح الأحذية بكل اقتناع ،ريثما يجد عملا قارا به ) ، والآن يطالبون بالترسيم المسألة تدعو إلى وضعهم تحت المجهر الإلكتروني والاستخباراتي للوصول إلى من يدفعهم إلى الفوضى في هذه الظروف الدقيقة بعدما تنكروا لمهمتهم النبيلة والاشرف كاد…. ان………. وحشا أن ينسب لهم هذه المقولة ،الأمر خطير بتطاولهم على القرارات السيادية للدولة ولرموزها في شخص وزيربها الذي يسهر على قطاع التعليم و التربية الوطنية ،كائنات غريبة ،لا حس وطني ولا ضمير مهني. والتلاميذ في الشوارع ،عرضة للضياع والانحراف والمستقبل المجهول، يجب إنزال عليهم أقصى العقوبات بدأ من رؤوس الفتنة.
كل نهار مبرزتينا بالتعاقد راه حنا خدامين بيها ومزال فتمرا ديالناس انتما مرض سنيتو على كلشي ومبرزتينا
القوة كانت رحيمة بهؤلاء الشباب .أيامنا كانت تقع مجزرة أقسم بالله أنه ما تبدأ القوة في التحرك إلا و تجد الإنسان متل الصراصير يهرويلون في جميع الإتجاهات .والباقي ممدد في الأرض بدمائه .حاليا هناك مرونة من طرف القوة .
ما حصل فهو عيب العيوب في دولة كالمغرب تدعي الديموقراطية تطالب بحقوق الفرد و المجتمع
الحمد الله الدي لم اعد اقطن هدا البلد السعي
الأستاذ يجب أن تتوفر له شروط الراحة التامة للعطاء أكثر و الإبداع و الإبتكار…. هنا في ألمانيا أعلى أجر فالوظيفة العمومية للأستاذ و عندما سألوا ميركل عن السبب قالت كيف أساويكم مع اللذين علموكم….. هنا مكانة الأستاذ اعتبارية لأنه ناقل للعلم و صانع للأجيال المبتكرة … عكس الديناصور بنكيران الذي حارب من أجل أن تصبح الوظيفة العمومية بالتعاقد كأنها زريبة باه … إوا نانتا تعاقدت معك الدولة لخمس سنوات فقط و كتشد 7 ملايين و الحراس و الڤيلات و السيارات و أستاذ مسكين في أعالي الجبال سقف القسم كيقطر عليه حاسدينو على 5200 درهم كبداية عمل متعب و في ظروف كارثية اودي الهربة من ديك البلاد لمن استطاع سبيلا….