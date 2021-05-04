فولكس فاغن تحتفي ID4 GTX الجديدة

أطلقت شركة فولكس سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بسعر يبدأ من 50 ألف و415 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلووات/299 حصان، وهو ما يساعدها على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

وتعتمد السيارة على بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم، كما تحصل على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات، وتوجيه تدريجي وخلوص أرضي منخفض. وتتميز السيارة من خلال الطلاء الخاص والمكونات الداكنة على الجسم الخارجي.