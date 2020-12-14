فولكس فاغن تطلق سيارتها ID.4 الكهربائية الجديدة

كشفت شركة فولكس فاغن النقاب عن سيارتها ID.4 الجديدة، والتي تعتبر أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4.58 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.77 متر، وهو ما يمنحها رحابة كبيرة، فضلا عن حيز أمتعة يسع ما يصل إلى 1575 لتر.

وتنطلق السيارة بمساعدة محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، وتتولى بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تغذيته بالتيار الكهربائي اللازم لعمله، وتنص نشرة بيانات السيارة على أنها تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 8.5 ثانية، في حين تقف على أعتاب 160 كلم/س كسرعة قصوى.

وتبلغ السيارة الألمانية مدى السير 520 كلم، ومن المقرر توسعة برنامج الدفع بالعديد من معدلات الأداء والبطاريات وخيارات الدفع الرباعي في وقت لاحق.

وأعلنت شركة فولكس فاغن عن طرح السيارة الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 49 ألف و950 يورو تقريبا.