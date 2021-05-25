فولكس فاغن تقدم السيارة الكهربائية ID.X الاختبارية

كشفت شركة فولكس فاغن النقاب عن السيارة الاختبارية ID.X، والتي تعد بمثابة نسخة رياضية من السيارة ID.3 الكهربائية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الاختبارية ID.X الجديدة، التي تستلهم روح الأيقونة Golf GTI، تعتمد على سواعد محرك بقوة 245 كيلووات/333 حصان مع بطارية سعة 82 كيلووات ساعة.

وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة الدفع الرباعي الاختبارية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية.

ولم تكشف فولكس فاغن عن السرعة القصوى للسيارة الاختبارية أو معدل استهلاكها من الوقود أو فرص دخولها مرحلة الانتاج القياسي.