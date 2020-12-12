فوهامي مديرا رياضيا جديدا لنهضة الزمامرة

تعاقدت إدارة نادي نهضة الزمامرة لكرة القدم مع الإطار الوطني خالد فوهامي ليكون مديرا رياضيا للنادي.
ويتوفر خالد فوهامي على مجموعة من الديبلومات التي تؤهله لشغل هذه المهمة باحترافية؛ أبرزها دبلوم درجة “أ” من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومجموعة من الديبلومات الأخرى المتعلقة بالتسيير والتدبير الرياضي.
ومر فوهامي بمجموعة من التجارب المحترمة كحارس سابق للمنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2004، وكذا بمجموعة من الأندية الوطنية كالوداد الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والرجاء الرياضي، ناهيك عن احترافه بالدوريات البرتغالي والبلجيكي والروسي والروماني.
كما سبق لفوهامي أن عمل مؤطرا بأكاديمية محمد السادس، وإطارا ضمن الإدارة التقنية الوطنية، ومدربا سابقا لشباب الريف الحسيمي، ومدربا لحراس المنتخب الوطني.
هذه طريقة ملتوية لاضافة مدرب ثاني..
وسواء كان مدربا ام مديرا تقنيا ( لاحظنا أن كثيرا من اللاعبين القدامى وجلهم ليس لهم اي لقب مع المنتخب تحولوا إلى التدريب بعد فشلهم في تحقيق اي لقب مع فرقهم يتحولون إلى..الإدارة التقنية مع أن جلهم لم يدرسوا قط التسيير او التكوين او حتى الإدارة بمعناها الإداري.. و الطامة الكبرى من كان في السابق حارس مرمى و انقلب بقدرة قادر إلى التدريب علما ان في العالم بأسره كل المدربين الذين كانوا حراس مرمى فشلوا في مهنة التدريب و هنا اتحدى من يعطيني اسم مدرب واحد كان حارس مرمى و نجح في مسيرته التدريبية و حقق بطولات و انجازات عالمية ..خذوا ما شئتم من حراس المرمى السابقين او الحديثي العهد من ياشين الى أوليفر كان مرورا ببيتر اشمايكل و اركوناضا و بفاف و فيلول و عتوكة و..و.. بل حتى المغاربة ..
للاشارة فقط أن دينو زوف صرح بفمه( والتصريح مسجل بالصوت والصورة ) أنه فشل في مهنة التدريب رغم حصوله على لقب أوروبي.. اما لوبيتيكي فكلنا نتذكر الإهانات التي تعرض لها مع المنتخب الاسباني او الريال و لقبه الآخير في الاتحاد الأوروبي لن يصمد الجراح التي أصابته جراء ذلك.
هذه طريقة ملتوية لاضافة مدرب ثاني..
وسواء كان مدربا ام مديرا تقنيا ( لاحظنا أن كثيرا من اللاعبين القدامى وجلهم ليس لهم اي لقب مع المنتخب تحولوا إلى التدريب بعد فشلهم في تحقيق اي لقب مع فرقهم يتحولون إلى..الإدارة التقنية مع أن جلهم لم يدرسوا قط التسيير او التكوين او حتى الإدارة بمعناها الإداري.. و الطامة الكبرى من كان في السابق حارس مرمى و انقلب بقدرة قادر إلى التدريب علما ان في العالم بأسره كل المدربين الذين كانوا حراس مرمى فشلوا في مهنة التدريب و هنا اتحدى من يعطيني اسم مدرب واحد كان حارس مرمى و نجح في مسيرته التدريبية و حقق بطولات و انجازات عالمية ..خذوا ما شئتم من حراس المرمى السابقين او الحديثي العهد من ياشين الى أوليفر كان مرورا ببيتر اشمايكل و اركوناضا و بفاف و فيلول و عتوكة و..و.. بل حتى المغاربة ..
للاشارة فقط أن دينو زوف صرح بفمه( والتصريح مسجل بالصوت والصورة ) أنه فشل في مهنة التدريب رغم حصوله على لقب أوروبي.. اما لوبيتيكي فكلنا نتذكر الإهانات التي تعرض لها مع المنتخب الاسباني او الريال و لقبه الآخير في الاتحاد الأوروبي لن يصمد الجراح التي أصابته جراء ذلك.