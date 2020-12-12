فوهامي مديرا رياضيا جديدا لنهضة الزمامرة

تعاقدت إدارة نادي نهضة الزمامرة لكرة القدم مع الإطار الوطني خالد فوهامي ليكون مديرا رياضيا للنادي.

ويتوفر خالد فوهامي على مجموعة من الديبلومات التي تؤهله لشغل هذه المهمة باحترافية؛ أبرزها دبلوم درجة “أ” من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومجموعة من الديبلومات الأخرى المتعلقة بالتسيير والتدبير الرياضي.

ومر فوهامي بمجموعة من التجارب المحترمة كحارس سابق للمنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2004، وكذا بمجموعة من الأندية الوطنية كالوداد الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والرجاء الرياضي، ناهيك عن احترافه بالدوريات البرتغالي والبلجيكي والروسي والروماني.

كما سبق لفوهامي أن عمل مؤطرا بأكاديمية محمد السادس، وإطارا ضمن الإدارة التقنية الوطنية، ومدربا سابقا لشباب الريف الحسيمي، ومدربا لحراس المنتخب الوطني.