"فيات" تقدم نظام الملتيميديا Uconnect 5 الجديد

أعلنت شركة فيات عن تقديم الجيل الخامس من نظام الملتيميديا Uconnect الخاص بها، والذي حصل على العديد من التحسينات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن أحدث أجيال نظام الملتيميديا الخاص بها Uconnect 5 يعتمد على شاشتين كبيرتين. وتوفر شاشة TFT قياس 7 بوصة خلف المقود أهم المعلومات حول السيارة.

ويمكن للسائق استخدام أزرار التحكم الموجودة على المقود متعدد الوظائف لضبط العرض – على سبيل المثال، عرض شاشة الملاحة بتنسيق كبير، أو عرض أنظمة المساعدة أو استدعاء إعدادات السيارة.

وتوفر الشاشة اللمسية نظرة عامة كبيرة على القوائم، وعند القيام بالتمرير والنقر فوق الإعدادات، يمكن أيضا تقسيم محتوى الشاشة إلى جزأين أو ثلاثة، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى خريطة الملاحة، يمكن عرض تفاصيل الاتصال من الهاتف أو معلومات حول مصدر الموسيقى المحدد أو حالة الشحن.

ولا يوفر نظام الملاحة خيار البحث عن محطات الشحن في المنطقة فقط، بل يتم أثناء التنقل المستمر عرض محطات الشحن تلقائيا على طول الطريق. واعتمادا على مخطط النطاق الديناميكي يتم تحديد نطاق شحن البطارية، مع مراعاة بيانات استهلاك السيارة الحالية.

دمج الهاتف

ويتم دمج الهاتف عبر البلوتوث في غضون عشر ثوان من تشغيل السيارة. ويتم عرض الوظائف الأساسية للهاتف الذكي وتشغيلها لاسلكيا على الشاشة عبر أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، مع تنشيط التحكم الصوتي بالضغط على زر بالمقود أو بإعطاء الأمر (Hey Fiat). ويتيح النظام أيضا استخدام الإنترنت من خلال الهاتف عبر نقطة اتصال Wi-Fi.

ويوفر النظام أيضا الضبط الدقيق لنظام التدفئة ومكيف الهواء الأوتوماتيكي عبر قائمة فرعية؛ حيث يمكن أيضا التحكم في الوظائف الأساسية باستخدام الأزرار الموجودة أسفل الشاشة.