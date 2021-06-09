فيتبيت تحدث نظام التشغيل لساعاتها الذكية Sense وVersa 3

فيتبيت تحدث نظام التشغيل لساعاتها الذكية Sense وVersa 3
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 03:15

أعلنت شركة فيتبيت عن إطلاق تحديث شامل لنظام التشغيل FitbitOS في ساعاتها الذكية Sense وVersa 3.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد يوفر العديد من الوظائف العملية بدءا من تسريع الوصول إلى مستشعر SpO2 ومرورا بالردود المنطوقة من المساعد الصوتي جوجل Assistant ووصولا إلى وظيفة جديدة لتسهيل عملية تغيير واجهات الساعة الذكية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن التحديث الجديد يتيح إمكانية تنشيط مستشعر SpO2 من عرض “اليوم” مباشرة، وإظهار الاتجاه الخاص بالأيام السبعة الماضية على نفس الشاشة، ولم يكن هذا الوضع متاحا في السابق إلا عن طريق واجهة SpO2 وعن طريق تطبيق Fitbit.

وتعمل الساعة الذكية فيتبيت Fitbit وكذلك الموديل فيتبيت Sense على تنبيه المستخدم في حالة المعدلات المنخفضة أو العالية لنبضات القلب.

ومن ضمن التحسينات، التي يوفرها نظام التشغيل الجديد، إجابة المساعد الصوتي جوجل Assistant بشكل منطوق بدلا من مجرد إظهار الرد كنص على شاشة الساعة الذكية.

وتتيح الوظيفة Clock Face Switcher الجديدة إمكانية تغيير واجهة الساعة الذكية بمجرد لمس الواجهة الحالية لبضع ثوان، وستعمل هذه الإيماءة البسيطة مستقبلا على فتح تطبيق Clocks، بالإضافة إلى إظهار إشعارات جديدة عندما يحقق المستخدم أهداف محددة في مجال اللياقة البدنية.

وتتشابه الساعات الذكية فيتبيت Sense وVersa 3 من حيث الجوانب التصميمية والتجهيزات التقنية ويمتاز الموديل الفاخر بوظيفة تخطيط كهربية القلب ومستشعر درجة حرارة الجسم، وبالتالي يمكن التعرف على الإصابة بالحمى بشكل مبكر.

FitbitOS ساعة ذكية شركة فيتبيت نبضات القلب

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