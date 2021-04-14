"فيدرالية اليسار" على صفيح ساخن قبيل الانتخابات

تعيش فيدرالية اليسار الديمقراطي على صفيح ساخن، يسبق موعد الاستحقاقات الانتخابية، خصوصا بعد التصريحات التي كانت قد أطلقتها نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، والتي ربطت فيها المشاركة في الانتخابات بتحقق شروط معينة.

وأكد مصدر مسؤول داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي أن غضبا واسعا يسود داخل التنظيم؛ الأمر الذي قد يتسبب في تشتت داخل الجهاز التنفيذي قبيل الاستحقاقات المقبلة.

ولفت مصدر الجريدة إلى أن تصريحات نبيلة منيب، المنسقة الحالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، شكلت رجة وسط التنظيم، خصوصا أنه لم يسبق للهيئة أن ربطت بين المشاركة في الاستحقاقات وبين الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وزاد المصدر نفسه أن الهيئة التنفيذية، التي تضم إلى جانب الاشتراكي الموحد كلا من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي، لم تصدر أي بيان يربط بين المشاركة وبين الإفراج عن المعتقلين، بالرغم من أن الفيدرالية تضع في صلب أولوياتها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ولم يستبعد مصدر الجريدة أن يكون لهذه التصريحات والخرجات غير المتوافق عليها بين قيادات الفيدرالية أثر بالغ على الهيئة، سواء من حيث الاندماج والدخول باسم واحد أو من حيث اختيار المرشحين وتوزيع الدوائر بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للفيدرالية.

وشدد المصدر ذاته على أن هناك محاولات من طرف بعض القيادات لفرض أسماء للترشح في الاستحقاقات المقبلة، والعمل على سحب تزكية المرشحين والمرشحات من الهيئات المحلية للفيدرالية، قصد تزكية أعضاء مقربين في ضرب صارخ لكل الأعراف الديمقراطية.

وبينما لا يزال الوصول إلى الاندماج بين الأحزاب الثلاثة بعيد المنال بسبب الخلافات التي تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى، فإن شبيبات الهيئات المذكورة غير مبالية بقرارات القيادات، حيث ظهر الاندماج بين أعضائها في لقاء نظم قبل أيام بالدار البيضاء، عملوا خلاله على توحيد الكلمة واختيار ممثل لهم للحديث باسمهم، مؤكدين أنهم مندمجون في انتظار اندماج الأحزاب.